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Niet meer leverbaar
Overal en altijd muziek
U geniet van de eenvoudige dingen in het leven en u houdt het graag ongecompliceerd. Dankzij de gebruiksvriendelijke functies en het compacte, draagbare ontwerp van deze CD-soundmachine van Philips kunt u optimaal genieten van uw favoriete muziek.
Blauw
3W
Digitale afstemming
Philips staat bekend als fabrikant van producten die compatibel zijn met veel typen discs. Met dit audiosysteem kunt u genieten van muziek op CD, CD-R en CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betekent dat uw audiosysteem zowel CD-Recordable (CD-R) als CD-Rewritable (CD-RW) kan afspelen. Op CD-R-discs kunt u één keer iets opnemen en u kunt ze afspelen op elke willekeurige audio-CD-speler. CD-RW-discs zijn daarentegen geschikt voor meerdere keren opnemen of beschrijven, en u kunt ze alleen afspelen op een compatibele audio-CD-speler.
Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.
Met de functie voor het afspelen van geprogrammeerde CD-nummers kunt u genieten van uw favoriete nummers in de gewenste volgorde.
4.0
van 5
14
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
boeck
18/04/2020
Nederland
Geverifieerde koper
zier er leuk uit
de radio en cd speler werken goed de kleur is goed alles werkt naar behoren
Voordelen
zier er leuk uit
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ215S CD-soundmachine
Datum gebruik 2019-03-18
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ215S CD-soundmachine
Datum gebruik 2019-03-18
Buses
30/06/2020
United Kingdom
Geverifieerde koper
Brilliant
Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit
Voordelen
Great reception
Nadelen
Nothing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ215S CD Soundmachine
Datum gebruik 2019-05-30
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ215S CD Soundmachine
Datum gebruik 2019-05-30
Benjimax
21/08/2018
United Kingdom
Cool little system for kids
Cheap and cheerful system, perfect for a young kid's bedroom. It's sturdy, simple to use and light. My 4 year old loves it!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ215R CD Soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ215R CD Soundmachine