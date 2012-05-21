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Niet meer leverbaar

CD-soundmachine

AZ1834/12

3.8

| (22) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

Overal en altijd muziek

Met de gestroomlijnde, draagbare AZ1834 geniet u zonder hoofdtelefoon van uw favoriete MP3/WMA-muziek vanaf een draagbare muziekspeler.

Bekijk alle voordelen

Overal en altijd muziek

  • USB

Full range-luidsprekers voor een overweldigend en dynamisch geluid

Full range-luidsprekers voor een overweldigend en dynamisch geluid

De compacte stereoluidsprekers produceren kwaliteitsgeluid en bieden een geweldige geluidservaring. Geniet overal en altijd van muziek met de ingebouwde stereoluidsprekers.

Lijn-in-verbinding voor uw draagbare muziekspeler

Met de lijn-in-verbinding voor MP3-spelers kunt u MP3-inhoud rechtstreeks weergeven op uw audiosysteem. Sluit de draagbare MP3-speler gewoon aan op het audiosysteem via de ingebouwde lijn-in-aansluiting en geniet van een ultieme geluidskwaliteit terwijl u uw favoriete muziek afspeelt op uw draagbare MP3-speler.

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

22

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

1

21/05/2012

Nederland

Nederland

Dit product voldoet uitstekend

We hebben deze radio/cd speler gekocht voor gebruik op vakantie. Zowel de radio als de cd speler brengen het beoogde resultaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1834 CD-soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1834 CD-soundmachine

20/05/2012

Nederland

Nederland

HEEL TEVREDEN

Ik gebruik Philips CD-soundmachine al paar maanden. Een combinatie van kwaliteit, prima geluid en een uitstekende design. Ik ben heel tevreden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1834 CD-soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1834 CD-soundmachine

09/08/2016

Italia

Italia

Buona qualità del suono, robusto e durevole.

Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1834 Stereo CD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1834 Stereo CD

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