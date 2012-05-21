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Niet meer leverbaar
Overal en altijd muziek
Met de gestroomlijnde, draagbare AZ1834 geniet u zonder hoofdtelefoon van uw favoriete MP3/WMA-muziek vanaf een draagbare muziekspeler.
USB
De compacte stereoluidsprekers produceren kwaliteitsgeluid en bieden een geweldige geluidservaring. Geniet overal en altijd van muziek met de ingebouwde stereoluidsprekers.
Met de lijn-in-verbinding voor MP3-spelers kunt u MP3-inhoud rechtstreeks weergeven op uw audiosysteem. Sluit de draagbare MP3-speler gewoon aan op het audiosysteem via de ingebouwde lijn-in-aansluiting en geniet van een ultieme geluidskwaliteit terwijl u uw favoriete muziek afspeelt op uw draagbare MP3-speler.
Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.
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3.8
van 5
22
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Gijs56
21/05/2012
Nederland
Dit product voldoet uitstekend
We hebben deze radio/cd speler gekocht voor gebruik op vakantie. Zowel de radio als de cd speler brengen het beoogde resultaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1834 CD-soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1834 CD-soundmachine
Andrei7
20/05/2012
Nederland
HEEL TEVREDEN
Ik gebruik Philips CD-soundmachine al paar maanden. Een combinatie van kwaliteit, prima geluid en een uitstekende design. Ik ben heel tevreden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1834 CD-soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1834 CD-soundmachine
Michele1985
09/08/2016
Italia
Buona qualità del suono, robusto e durevole.
Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1834 Stereo CD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1834 Stereo CD