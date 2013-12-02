Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
45 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
45 dagen retourgarantie
AZ127/12
Overal en altijd muziek
U geniet van de eenvoudige dingen in het leven en u houdt het graag ongecompliceerd. Dankzij de gebruiksvriendelijke functies van de gestroomlijnde, draagbare AZ127 kunt u altijd genieten van uw favoriete muziek.
CD
cassette
Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.
0
Met de functie voor het afspelen van geprogrammeerde CD-nummers kunt u genieten van uw favoriete nummers in de gewenste volgorde.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
3.5
van 5
17
Reviews & awards
kuifje64
02/12/2013
België
zeer goed produkt - handig in gebruik
Goed produkt, handig te bedienen, redelijk mooi designmodel. Goede klank en overal mee te nemen indien voorzien van batterijen.Kortom een aanrader
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ127 CD-soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ127 CD-soundmachine
emmeke
02/12/2013
België
Degelijk product
Prima, no-nonsense soundmachine. Robuust design en goede geluidskwaliteit, ook bij het afspelen van cassettes. Erg tevreden mee.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ127 CD-soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ127 CD-soundmachine
delboy 1214
17/04/2021
United Kingdom
Geverifieerde koper
great CD and Music Cassette Player
it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.
Voordelen
works very well
Nadelen
nothing to report
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ127 CD Soundmachine
Datum gebruik 2020-04-17
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ127 CD Soundmachine
Datum gebruik 2020-04-17