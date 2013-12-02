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CD-soundmachine

AZ127/12

3.5

| (17) Reviews & awards

Overal en altijd muziek

U geniet van de eenvoudige dingen in het leven en u houdt het graag ongecompliceerd. Dankzij de gebruiksvriendelijke functies van de gestroomlijnde, draagbare AZ127 kunt u altijd genieten van uw favoriete muziek.

Bekijk alle voordelen

Overal en altijd muziek

  • CD

  • cassette

CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring

CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring

Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.

Cassettedeck met autostop

Cassettedeck met autostop

0

Geheugen voor 20 CD-nummers

Met de functie voor het afspelen van geprogrammeerde CD-nummers kunt u genieten van uw favoriete nummers in de gewenste volgorde.

Technische specificaties

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Recensies

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3.5

van 5

17

Reviews & awards

3

02/12/2013

België

België

zeer goed produkt - handig in gebruik

Goed produkt, handig te bedienen, redelijk mooi designmodel. Goede klank en overal mee te nemen indien voorzien van batterijen.Kortom een aanrader

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ127 CD-soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ127 CD-soundmachine

02/12/2013

België

België

Degelijk product

Prima, no-nonsense soundmachine. Robuust design en goede geluidskwaliteit, ook bij het afspelen van cassettes. Erg tevreden mee.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ127 CD-soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ127 CD-soundmachine

17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

great CD and Music Cassette Player

it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.

Voordelen

works very well

Nadelen

nothing to report

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ127 CD Soundmachine

Datum gebruik 2020-04-17

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ127 CD Soundmachine

Datum gebruik 2020-04-17

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