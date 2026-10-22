Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
AZ100W/12
Overal en altijd muziek
U geniet van de eenvoudige dingen in het leven en u houdt het graag ongecompliceerd. Dankzij de gebruiksvriendelijke functies en het compacte, draagbare ontwerp van deze CD-soundmachine van Philips kunt u optimaal genieten van uw favoriete muziek.
Wit
0
Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.
Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.
Recensies