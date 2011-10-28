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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
AS351/12
Niet meer leverbaar
Snelstartgids
Lokale reclamefolder
Wat moet ik doen als ik problemen ondervind met DockStudio?
Kan ik gebeld worden als de telefoon in de dockluidspreker is geplaatst?
Kan ik de telefoon uit het Philips-apparaat halen terwijl ik muziek beluister?
Kan ik SMS-berichten en meldingen ontvangen wanneer mijn telefoon in het basisstation is geplaatst?
Hoe kan ik mijn Philips-apparaat schoonmaken?
Hoe kan ik DockStudio verkrijgen?
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product