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Niet meer leverbaar
AJ130/12
Slank ontwerp voor elke levensstijl
Geniet thuis van uw draagbare muziek op deze Philips-klokradio met AUX-ingang en geluid van topkwaliteit. Het ontwerp is slank en ruimtebesparend en heeft een groot LCD-scherm met achtergrondverlichting. Kies zelf of u wilt worden gewekt door uw favoriete CD, digitale muziek of een alarm.
CD
Als uw audio-set compatibel is met CD-RW, kunnen hier zowel CD-R- als CD-RW-discs op worden afgespeeld. Op CD-R-discs kan slechts eenmaal worden opgenomen en deze kunnen worden afgespeeld op iedere audio CD-speler. Op CD-RW-discs kan meerdere malen worden opgenomen en deze kunnen alleen worden afgespeeld op compatibele audio-CD-spelers. De laser pick-up en CD-decodercircuits van spelers die compatibel zijn met CD-RW zijn speciaal ontworpen om de speciale opnamelaag van de faseverandering op de audio-CD-RW te lezen, zodat u altijd uw eigen discs kunt afspelen op uw audio-CD-systeem.
Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij weinig licht in één oogopslag.
2.2
van 5
5
Reviews & awards
marianna
14/01/2016
Italia
Portatile leggero ma...
tutto ok unico problema non si può spegnere senza staccare la spina dalla corrente...poi ultimamente non so perchè la radio è sparita...
Deze review is gemaakt voor AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Deze review is gemaakt voor AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
sandra1
27/11/2014
Nederland
niet handig in te stellen
Als ik het alarm wil instellen moet ik het een paar keer overdoen voordat het uiteindelijk is gelukt. En aangezien het voor de kinderen is is het voor hun helemaal niet handig in gebruik. Radio is niet zuiver.
Deze review is gemaakt voor AJ130 Klokradio met digitale tuner
Deze review is gemaakt voor AJ130 Klokradio met digitale tuner
vano
06/09/2011
Nederland
bediening ruim onder de maat
wij hebben dit product aangeschaft omdat de voorganger ervan binnen de garantie-periode defect was. Ziet er in eerste instantie leuk uit, echter de knoppen ter bediening bevinden zich aan 4 verschillende zijden van het product. Ervan uitgaande dat dit product meestal is gesitueerd op een nachtkastje in een niet altijd goed verlichte ruimte, betekent dit in de praktijk dat tbv bediening de klokradio moet worden vastgenomen om te kunnen bedienen............................lijkt onvoldoende over nagedacht ook de bediening op zich is qua volgorde etc niet altijd even logisch maar dit went
Deze review is gemaakt voor AJ130 Klokradio met digitale tuner
Deze review is gemaakt voor AJ130 Klokradio met digitale tuner