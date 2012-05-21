Winkelwagen

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Niet meer leverbaar
AE6790/00
Digitale radio voor onderweg
Uiterst compacte digitale zakradio met 20 voorkeurzenders en automatische afstemming.
Digitale FM/MW-tuner
20 voorkeuzezenders
Stereohoofdtelefoon
Werkt op batterijen
Een ingebouwde klok geeft nauwkeurig de tijd weer. Als de radio is uitgeschakeld, wordt het klokdisplay weergegeven voor nog meer gemak.
Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
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2.9
van 5
28
Reviews & awards
tubconn
21/05/2012
Nederland
Goede ontvangst, net design
Ondanks het feit dat de mast in Hoogersmilde nog niet gereed is, een goede ontvangst. In het donker zijn de afstemknopjes moeilijk te voelen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AE6790 Draagbare radio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AE6790 Draagbare radio
03/01/2012
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AE6790 Draagbare radio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AE6790 Draagbare radio
Rakker1
10/10/2011
Nederland
Prima product.
Prima product voor weinig geld. Ik gebruik hem bij de sportverslaggeving op zaterdag voor de radio,bevalt prima!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AE6790 Draagbare radio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AE6790 Draagbare radio