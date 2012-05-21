Winkelwagen

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Niet meer leverbaar

Draagbare radio

AE6790/00

2.9

| (28) Reviews & awards

Digitale radio voor onderweg

Uiterst compacte digitale zakradio met 20 voorkeurzenders en automatische afstemming.

Bekijk alle voordelen

met 20 voorkeurzenders

Digitale radio voor onderweg

  • Digitale FM/MW-tuner

  • 20 voorkeuzezenders

  • Stereohoofdtelefoon

  • Werkt op batterijen

Ingebouwde klokfunctie

Een ingebouwde klok geeft nauwkeurig de tijd weer. Als de radio is uitgeschakeld, wordt het klokdisplay weergegeven voor nog meer gemak.

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Zakformaat, dus draagbaar

0

Technische specificaties

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Recensies

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2.9

van 5

28

Reviews & awards

21/05/2012

Nederland

Nederland

Goede ontvangst, net design

Ondanks het feit dat de mast in Hoogersmilde nog niet gereed is, een goede ontvangst. In het donker zijn de afstemknopjes moeilijk te voelen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AE6790 Draagbare radio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AE6790 Draagbare radio

03/01/2012

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AE6790 Draagbare radio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AE6790 Draagbare radio

10/10/2011

Nederland

Nederland

Prima product.

Prima product voor weinig geld. Ik gebruik hem bij de sportverslaggeving op zaterdag voor de radio,bevalt prima!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AE6790 Draagbare radio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AE6790 Draagbare radio

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