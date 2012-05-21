Winkelwagen

Aangezien ik het apparaat gebruik tijdens mijn fietstochten is het jammer dat het niet waterdicht is, zoals de Philips/Nike PSA 110 die helaas niet meer verkrijgbaar is. Ik heb nu wel een passend telefoonhoesje met riemklip aangeschaft maar het nadeel daarvan is dat na het sluiten van het klepje de radio automatisch op voorkeurstation 1 overschakelt. De ontvangst van Radio 2 (dat is de enige zender waar ik naar luister) is vergeleken met de Philips/Nike iets slechter in de ontvangstarme gebieden zoals in de duinen maar daar staat tegenover dat de geluidskwaliteit en het stereobeeld werkelijk briljant zijn bij storingvrije ontvangst (in het binnenland).