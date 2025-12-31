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  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen

Xenon X-tremeVision gen2Xenon autolamp

85415XV2S1

Veiligheid boven alles met helderdere lampen
Een krachtige straal die het uiterste haalt uit het licht: X-tremeVision gen2 is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van Xenon-technologie. Deze hoogwaardige lampen vergroten uw zichtbaarheid op de weg, waardoor u veiliger en comfortabeler kunt rijden.
Bekijk alle voordelen

Zie alle hobbels, bochten en obstakels op de weg

Veiligheid boven alles met helderdere lampen

  • Type lamp: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Aantal lampen: 1

Xenon X-tremeVision gen2: voor superieur zicht

Xenon X-tremeVision gen2: voor superieur zicht

Xenon X-tremeVision gen2-lampen zijn voorzien van Philips Xenon-technologie voor ultieme prestaties. Dankzij een langere lichtstraal en tot 150% meer zicht¹ helpen X-tremeVision gen2-lampen u obstakels eerder op te merken, zodat u op tijd kunt reageren. Dankzij het verbeterde perifere zicht bent u zich meer bewust van potentiële gevaren langs de weg, zoals voetgangers of naderende kruisingen. Deze lampen verlichten helder alle hobbels, bochten en gevaren op de weg, zodat ze perfect zijn voor de meest veeleisende bestuurders en de meest uitdagende omstandigheden op de weg.

Beter zicht voor veiliger en comfortabeler rijden

Beter zicht voor veiliger en comfortabeler rijden

Verlichting is essentieel tijdens het rijden en met betere verlichting kunnen ongelukken worden voorkomen. De Xenon X-tremeVision gen2 verbetert de zichtbaarheid, zodat u obstakels en verkeersborden eerder opmerkt, wat uw reactietijd ten goede komt. De spectrale samenstelling van deze lamp is aangepast aan de natuurlijke kleurgevoeligheid van de ogen. Met een kleurtemperatuur van 4800 K produceert deze koplamp bovendien licht dat zacht is voor de ogen. Zo rijdt u veiliger en comfortabeler in het donker.

Het licht schijnt op de juiste plek vóór uw auto

Het licht schijnt op de juiste plek vóór uw auto

Alleen krachtige koplampen is niet genoeg; ook optische precisie is belangrijk. De Xenon X-tremeVision gen2-lampen hebben de meest nauwkeurige lichtboogtechnologie, uitgelijnd op 150-350 µm. Hierdoor verlichten ze de weg precies daar waar u dat nodig hebt, zonder tegenliggers te verblinden.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. ¹ In vergelijking met de wettelijke minimumstandaard (behalve voor de D2R, die tot 20% meer zicht biedt)