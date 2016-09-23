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42403WHV2C1
Puur en helder wit licht tegen de duisternis
Philips Xenon WhiteVision gen2-lampen geven uw auto een intens witte look en geven u helderder, uniformer wit licht op de weg. De perfecte keuze voor Xenon-koplampen die lijken op LED-lampen.
Type lamp: D3S
42 V, 35W
Aantal lampen: 1
Philips Xenon WhiteVision gen2-koplampen zijn de perfecte oplossing voor automobilisten die een kraakheldere uitstraling willen voor hun koplampen - gelijk aan die van LED's. Met dezelfde kleurtemperatuur als LED-lampen, vormt Xenon WhiteVision gen2 de ultieme upgrade voor uw xenonkoplampen.
Met een kleurtemperatuur van tot 5000 kelvin verlichten Philips Xenon WhiteVision-lampen de weg voor u met een heldere, zuiver witte lichtbundel die door de duisternis snijdt. U hoeft zich minder in te spannen om het wegdek te zien en kunt zo genieten van een veiligere en plezierigere rit. Met Philips-autolampen wordt u er niet meer van weerhouden om 's nachts te rijden.
Bij rijden in het donker is het van groot belang om wegmarkeringen en borden snel te kunnen zien en herkennen. Met de Xenon WhiteVision-lampen beschikt u over een intens, uniform wit licht. In combinatie met een hoge kleurtemperatuur bieden de koplampen een sterker contrast en een betere reflectie van objecten en borden. En u kunt genieten van een comfortabelere en veiligere rijervaring. Het is een feit dat veel verkeersongevallen worden veroorzaakt door oververmoeide bestuurders die de concentratie verliezen. Het wittere licht helpt om de concentratie te behouden en alert te blijven wanneer u in het donker rijdt.
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