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Meer dan goed uitgerust
Deze multifunctionele Philips USB-C-monitor biedt een opgeruimde installatie. Met één kabel kunt u vloeiende video's in hoge resolutie bekijken, gegevens overdragen en uw laptop opladen. De hoofdtelefoonhouder tilt kabelbeheer naar een hoger niveau.
5000-serie
40 (39.53" / 100.4 cm diag.)
3440 x 1440 (WQHD)
Dit Philips-scherm beschikt over een USB type-C-aansluiting met stroomvoorziening. Dankzij intelligent en flexibel energiebeheer kunt u uw compatibele apparaat rechtstreeks opladen. De slanke, omkeerbare USB-C-connector maakt een eenvoudige aansluiting met één kabel mogelijk. U kunt video in hoge resolutie bekijken en gegevens supersnel overdragen, terwijl u tegelijkertijd uw compatibele apparaat van stroom voorziet en oplaadt.
Met de geïntegreerde MultiClient KVM-switch kunt u twee afzonderlijke pc's bedienen met één monitor-toetsenbord-muisopstelling. Met een handige knop kunt u snel tussen bronnen schakelen. Handig voor opstellingen die de rekenkracht van twee pc's vereisen of waarbij één grote monitor wordt gedeeld om twee verschillende pc's weer te geven.
IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie die u extra brede kijkhoeken van 178/178 graden biedt, zodat u het scherm vanuit vrijwel elke hoek kunt bekijken. In tegenstelling tot standaard TN-panelen bieden IPS-schermen opmerkelijk scherpe beelden met levendige kleuren. Hierdoor zijn ze niet alleen ideaal voor foto's, films en surfen op het internet, maar ook voor professionele toepassingen die te allen tijde kleurnauwkeurigheid en een consistente helderheid vereisen.
4.5
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Tryofant
03/12/2023
Sverige
Geverifieerde koper
Perfekt arbetskompis!
Jobbar i skolvärlden och behöver oftast ha flera dokument uppe på skärmen samtidigt, uppgifter, planeringar, betygsmallar osv. Då är denna skärm perfekt. Behöver inga 120000 MHz uppdateringar och snabba svarstider, utan en pålitlig skärm som denna.
Voordelen
Storleken när det gäller att arbeta med flera dokument samtidigt.
Deze review is gemaakt voor Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Datum gebruik 2022-11-03
Deze review is gemaakt voor Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Datum gebruik 2022-11-03
danfe
17/08/2023
Sverige
Excellent post-covid screen!
Where to start - the size of uninterrupted screen space is awesome! Doing CAD on a screen like this could not be better! So is gaming and also working! I've had this screen for two days now and I am still discovering new features to make use of! I have everything plugged into the screen now - camera, mouse, keyboard, RGB. And when away - my wife gets to use all of that for her laptop. I was worried that the resolution would be too small given all that space, but it is excellent! Screen is very bright and with great quality. USB-C works awesome and all the ports available is good. The small headset hanger is damped and extends slowly with style. This monitor is insane value for money - I would not look any other way! All the monitors bought for my business will henceforth ONLY be this screen, kid you not! Developers, engineers, excel sheet and powerpoint workers alike are gonna love this screen. Don't fall for the over spec "you can only game on 8K resolution" nonsense, get a great value screen and a totally new experience for your machine.
Voordelen
Size! Ports, inputs, brightness, quality, hanger
Nadelen
A little bit heavy to mount on a wall, but what you'd expect! USB-ports could be mounted more accesible on the front and bottom/side.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Datum gebruik 2023-07-17
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Datum gebruik 2023-07-17
DE "H" 1964
21/10/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Zeer goed voor mijn doel-einden......
Moet er nog wel ietwat aan wennen, maar qua prijs en grote van het scherm ben ik tevreden! Makkelijk aan te sluiten en doet wat het moet doen! Alle andere mogelijkheden zal ik gaander-weg wel ontdekken maar of ik die uiteindelijk nodig heb, is nog maar de vraag!
Voordelen
Groot beeldscherm, makkelijk aan te sluiten en zelf te installeren!
Nadelen
Tot op heden nog geen, echter, heb het scherm ook nog maar ruim 1 maand in bezit, dus nog niet alle optie's bekeken!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Business Monitor 40B1U5600 Ultrabrede LCD-monitor met USB-C
Datum gebruik 2024-09-21
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Business Monitor 40B1U5600 Ultrabrede LCD-monitor met USB-C
Datum gebruik 2024-09-21
Het woordmerk/handelsmerk "IPS" en de bijbehorende technologiepatenten zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
Waarde van de responstijd gelijk aan SmartResponse
NTSC-gebied gebaseerd op CIE 1976
sRGB-gebied gebaseerd op CIE1931
Voor video-overdracht via USB-C moet uw notebook/apparaat USB-C DP Alt Mode ondersteunen
Activiteiten zoals schermdeling, online streaming van video en audio via het internet kunnen een impact hebben op de prestaties van uw netwerk. Uw hardware, de netwerkbandbreedte en de prestaties ervan bepalen de algemene audio- en videokwaliteit.
Voor de USB-C-voedings- en oplaadfunctie moet uw notebook/apparaat de standaardspecificaties voor USB-C Power Delivery ondersteunen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw notebook of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.
Als uw ethernetverbinding traag lijkt, opent u het OSD-menu en selecteert u USB 3.0 of een hogere versie die LAN-snelheden tot 1G ondersteunt.
De USB-C-stroomvoorziening van dit scherm bedraagt maximaal 100 W (doorgaans 96 W). De maximale stroomvoorziening is afhankelijk van uw apparaat.
Bij de berekening van de energiekostenbesparing door PowerSensor worden zowel USB als Power Delivery buiten beschouwing gelaten.
De EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Bezoek https://www.epeat.net/ voor de registratiestatus in uw land.
De monitor kan er anders uitzien dan op de functieafbeeldingen.