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Niet meer leverbaar
32PHS4132/12
Ultraslanke LED-TV
Stijlvol design en een goede prijs-kwaliteitverhouding. De Philips 4100-TV met Digital Crystal Clear biedt HD-beeldkwaliteit, hoog contrast en helder geluid. Dit gebruiksvriendelijke model geeft een geweldige entertainmentervaring.
80 cm (32")
LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Wanneer onze teams een nieuwe televisie ontwikkelen, denken ze goed na over elk aspect: van technologie tot ontwerp. De ultramoderne voetjes zijn ontwikkeld om ruimte onder uw TV te creëren, daar waar normaal gesproken een traditionele standaard staat, en zorgen voor een nog intensere kijkervaring. Het effect? Een televisie die er mag zijn en die knipoogt naar de toekomst.
Philips heeft Digital Crystal Clear ontwikkeld voor een natuurlijk uitziend beeld, ongeacht de bron. Of u nu wilt genieten van uw favoriete series en films, het nieuws wilt zien of gezellig met vrienden wilt kijken, alles wordt weergegeven met optimaal contrast, en de beste kleuren en scherpte.
Dankzij LED-achtergrondverlichting profiteert u niet alleen van een laag energieverbruik en slanke vormgeving, maar bovendien van een hoge helderheid, ongelofelijk contrast en levendige kleuren.
3.5
van 5
12
Reviews & awards
Chris337
13/08/2018
France
ce produit correspond parfaitement à ce que je souhaitais
Facile à mettre en de fonctionnement, belle qualité d'images et son très correct. Il correspond parfaitement aux promesses du vendeur. cet appareil s'intègre facilement à un intérieur moderne
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PHS4132 Téléviseur LED ultra-plat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PHS4132 Téléviseur LED ultra-plat
gineslf
29/07/2018
España
todo muy bien
la tv funciona muy bien, llego rapidamente y todo muy correcto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PHS4132 Televisor LED ultrafino
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PHS4132 Televisor LED ultrafino
Frimousse73
12/03/2018
France
Image d'une qualité irréprochable
Je viens d'acquérir ce téléviseur et de l'installer, très facile à faire. Puis stupéfaite par la qualité des images, de la luminosité, des couleurs éclatantes. De plus je l'ai eu en promo 30€ moins cher. Je suis très satisfaite.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PHS4132 Téléviseur LED ultra-plat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PHS4132 Téléviseur LED ultra-plat
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.