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Niet meer leverbaar
LED-TV
Thuis zal iedereen genieten van het glasheldere beeld van de Philips LED-TV uit de 4100-serie. Met het minimalistisch ontwerp, levendige beelden en geweldig geluid is het dé keuze voor elke kamer in uw huis.
81 cm (32")
LED-TV
DVB-T/C/S/S2
Niets is beter dan de adrenalinestoot van games, snelle sporten of actiefilms en daarom heeft deze Philips-TV 100 Hz Perfect Motion Rate. U geniet dus van uiterst vloeiende beelden, want ook al gaat uw hart tekeer, het beeld moet rustig blijven.
Vermijd kabelwirwar met een enkele HDMI-kabel die beeld- en geluidssignalen van uw randapparatuur naar uw TV overbrengt. Doordat HDMI de signalen ongecomprimeerd overbrengt, gaat de goede kwaliteit van de bron niet verloren. Samen met Philips EasyLink hebt u slechts één afstandsbediening nodig voor de meeste handelingen op uw TV, DVD-speler, Blu-ray-speler, set-top box of home cinema-systeem.
Philips heeft Digital Crystal Clear ontwikkeld voor natuurlijk beeld, ongeacht de bron. Of u nu wilt genieten van uw favoriete soap, het nieuws wilt zien of met vrienden een video wilt kijken, alles wordt weergegeven met optimaal contrast, en de beste kleuren en scherpte.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Steven
24/07/2015
België
téléviseur avec une bonne qualité d'image et son de qualité et rapide et fluide sur internet.
Navigation rapide sur internet via wifi, nombreuses applications disponibles Utilisation simple, menu de réglage facile d'utilisation et design bien conçu.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHK4009 Téléviseur LED
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHK4009 Téléviseur LED
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
Software-upgrade vereist voor TV pauzeren en opnemen via USB. Ga naar www.philips.com/TV en klik op Ondersteuning voor meer informatie over de software-update.
Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips-spelers.