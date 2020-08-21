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Buitengewoon meeslepend
Laat u meeslepen door het gebogen 32 inch E-line-scherm met een stijlvol design. De beelden komen tot leven door buitengewoon heldere 4K UHD met Ultra Wide-Color en Adaptive-Sync!
E Line
32 (80 cm / 31,5" diag.)
3840 x 2160 (4K UHD)
De Philips VA LED-monitor gebruikt de Advanced Multi-Domain Vertical Alignment-technologie waardoor u zeer hoge contrastverhoudingen krijgt voor extra levendige en heldere beelden. De monitor verwerkt standaardkantoortoepassingen zonder problemen, maar hij is vooral geschikt voor foto's, surfen op internet, films, games en veeleisende grafische toepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 178/178 graden, zodat u geniet van scherpe beelden.
SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.
Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.
4.5
van 5
61
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Leoke61
21/08/2020
België
Geverifieerde koper
Prachtig en helder scherm
Ik zou het scherm ten zeerste aanraden voor mensen die video- en fotobewerking doen.
Voordelen
Zeer geod scherm voor de ogen
Nadelen
Instellingsknop op scherm kan beter. Misschien beter softwarematig in stellen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 328E1CA Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Date of Use 2019-07-21
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 328E1CA Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Date of Use 2019-07-21
Karine en Wim
07/01/2020
België
Geweldig scherm!
dit scherm had ik al veel eerder moeten hebben, ruimte genoeg om met 2 pagina,s of programma,s te werken, zeer zacht aan de ogen, en scherp beeld.
Voordelen
Top en het beste scherm dat ik ooit gehad heb !!
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 325E1C Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Date of Use 2019-12-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 325E1C Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Date of Use 2019-12-07
Allen1
19/12/2025
Nederland
Philips-medewerker
Geverifieerde koper
Mooi groot scherm
[Employee of philipsglobal] Mooi groot scherm. Smartimage is handig om snel een voor ingestelde kleurweergave te kiezen. 2 Hdmi ingangen is handig, want ik heb er ook 2 PC's aangesloten. Min puntje zijn de luidsprekers die enigszins schel luiden / geen bas hebben; goed voor spraak, maar niet voor muziek of games.
Voordelen
Mooi groot scherm. Smart image is handig
Nadelen
Luidsprekers hebben geen bas. Daarom niet geschikt om ermee muziek af te spelen en ook niet voor games wegens tgeen bas.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 328E1CA Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-11-19
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 328E1CA Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-11-19
Straal van boog van de schermkromming in mm
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.