Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Buitengewoon meeslepend
Laat u meeslepen door het 32 inch gebogen E-line-scherm met een stijlvol design. De beelden komen tot leven door kristalheldere QHD met Ultra Wide-Color- en AMD FreeSync-technologie!
E Line
32 (80 cm / 31,5" diag.)
2560 x 1440 (QHD)
De Philips VA LED-monitor gebruikt de Advanced Multi-Domain Vertical Alignment-technologie waardoor u zeer hoge contrastverhoudingen krijgt voor extra levendige en heldere beelden. De monitor verwerkt standaardkantoortoepassingen zonder problemen, maar hij is vooral geschikt voor foto's, surfen op internet, films, games en veeleisende grafische toepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 178/178 graden, zodat u geniet van scherpe beelden.
Voor een nettere werkplek is deze monitor voorzien van een elegante oplossing voor kabelbeheer. Kabels hoeven niet met extra kabelbinders te worden gebundeld, maar kunnen worden opgeborgen in de lange sleuf. De monitor verbergt de kabels en ziet er geweldig uit in de meeste omgevingen, vooral in kleine ruimten of op een bureau dat naar een muur of raam is gericht. Dit design elimineert rommelige kabels en houdt uw bureau opgeruimd.
Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.
4.5
van 5
61
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Leoke61
21/08/2020
België
Geverifieerde koper
Prachtig en helder scherm
Ik zou het scherm ten zeerste aanraden voor mensen die video- en fotobewerking doen.
Voordelen
Zeer geod scherm voor de ogen
Nadelen
Instellingsknop op scherm kan beter. Misschien beter softwarematig in stellen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 328E1CA Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Date of Use 2019-07-21
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 328E1CA Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Date of Use 2019-07-21
Karine en Wim
07/01/2020
België
Geweldig scherm!
dit scherm had ik al veel eerder moeten hebben, ruimte genoeg om met 2 pagina,s of programma,s te werken, zeer zacht aan de ogen, en scherp beeld.
Voordelen
Top en het beste scherm dat ik ooit gehad heb !!
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 325E1C Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Date of Use 2019-12-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 325E1C Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Date of Use 2019-12-07
Allen1
19/12/2025
Nederland
Philips-medewerker
Geverifieerde koper
Mooi groot scherm
[Employee of philipsglobal] Mooi groot scherm. Smartimage is handig om snel een voor ingestelde kleurweergave te kiezen. 2 Hdmi ingangen is handig, want ik heb er ook 2 PC's aangesloten. Min puntje zijn de luidsprekers die enigszins schel luiden / geen bas hebben; goed voor spraak, maar niet voor muziek of games.
Voordelen
Mooi groot scherm. Smart image is handig
Nadelen
Luidsprekers hebben geen bas. Daarom niet geschikt om ermee muziek af te spelen en ook niet voor games wegens tgeen bas.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 328E1CA Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-11-19
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 328E1CA Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-11-19
Straal van boog van de schermkromming in mm
De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input of DP-input.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.