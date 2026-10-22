Vernieuwingsfrequenties van 170Hz voor ultravloeiende, schitterende beelden

U speelt intense, competitieve games. U verlangt een scherm met vertragingsvrije, ultravloeiende beelden. Dit Philips-scherm vernieuwt het schermbeeld tot 170 keer per seconde, wat aanzienlijk sneller is dan een standaardscherm. Bij een lagere beeldsnelheid kunnen vijanden van plek naar plek op het scherm lijken te springen, waardoor ze moeilijk te raken zijn. Met een beeldsnelheid van 170Hz krijgt u die cruciale ontbrekende beelden op het scherm te zien, waardoor vijandelijke bewegingen ultravloeiend worden weergegeven en u hen gemakkelijk kunt raken. Met een ultralage invoervertraging en zonder haperende beelden is dit Philips-scherm uw perfecte gamingpartner