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Gaming monitorQuad HD-gamingmonitor

27M2N3500NF/00

Verbreed uw gaminghorizon

Deze 27-inch IPS Evnia-monitor brengt scherpe beelden naar gaming. Met zijn vernieuwingsfrequentie van 170Hz en 0.5ms Smart MBR kunt u rekenen op heldere beelden en een hoogwaardige, complete gamingervaring.

Bekijk alle voordelen

Verbreed uw gaminghorizon

  • Evnia 3000

  • 27" (68.5cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Vernieuwingsfrequenties van 170Hz voor ultravloeiende, schitterende beelden

Vernieuwingsfrequenties van 170Hz voor ultravloeiende, schitterende beelden

U speelt intense, competitieve games. U verlangt een scherm met vertragingsvrije, ultravloeiende beelden. Dit Philips-scherm vernieuwt het schermbeeld tot 170 keer per seconde, wat aanzienlijk sneller is dan een standaardscherm. Bij een lagere beeldsnelheid kunnen vijanden van plek naar plek op het scherm lijken te springen, waardoor ze moeilijk te raken zijn. Met een beeldsnelheid van 170Hz krijgt u die cruciale ontbrekende beelden op het scherm te zien, waardoor vijandelijke bewegingen ultravloeiend worden weergegeven en u hen gemakkelijk kunt raken. Met een ultralage invoervertraging en zonder haperende beelden is dit Philips-scherm uw perfecte gamingpartner

Een lage inputlag vermindert de tijdsvertraging tussen apparaten en de monitor

Een lage inputlag vermindert de tijdsvertraging tussen apparaten en de monitor

Invoervertraging is de tijd die verstrijkt tussen het uitvoeren van een actie met aangesloten apparaten en het zien van het resultaat op het scherm. Een lage invoervertraging verkort de tijd tussen het invoeren van een opdracht via uw apparaten en de weergave ervan op de monitor. Dit verbetert de ervaring bij het spelen van videogames die snelle reflexen vereisen aanzienlijk, wat vooral belangrijk is voor spelers van snelle, competitieve games.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Zorg er voor de beste uitvoerprestaties altijd voor dat uw videokaart de maximale resolutie en vernieuwingsfrequentie van dit Philips-scherm kan bereiken.

  2. Responstijdwaarde gelijk aan SmartResponse

  3. Adobe RGB- en DCI-P3-dekking gebaseerd op CIE1976, sRGB-gebied gebaseerd op CIE1931, NTSC-gebied gebaseerd op CIE1976.

  4. Smart MBR dient om de helderheid aan te passen voor vermindering van onscherpte. De helderheid kan daarom niet worden aangepast wanneer Smart MBR is ingeschakeld. Om bewegingsonscherpte te verminderen, knippert de LED-achtergrondverlichting synchroon met de schermvernieuwing, wat een merkbare verandering in helderheid kan veroorzaken

  5. Smart MBR is een voor gaming geoptimaliseerde modus. Het inschakelen van Smart MBR kan merkbare schermflikkering veroorzaken. Het wordt aanbevolen deze functie uit te schakelen wanneer u de gamingfunctie niet gebruikt

  6. Deze monitor streeft naar duurzaamheid: de behuizing van de monitor bestaat voor 85% uit gerecycleerd plastic van consumentenafval.

  7. De producten en accessoires die in deze folder worden vermeld, kunnen per land en regio verschillen.

  8. De monitor kan er anders uitzien dan op de productafbeeldingen.