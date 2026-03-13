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27B1U7903/00
Gewoon briljant
De Philips Thunderbolt™ 4-monitor heeft een veilig, betrouwbaar dockingstation met één kabel. Het DisplayHDR 1400-gecertificeerde scherm met Mini LED-achtergrondverlichting zorgt voor uitstekende beeldprestaties en een nauwkeurige kleurweergave voor de meest kritische gebruikers.
Brilliance 7000
68,6 cm (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Deze Philips-dockingmonitor is voorzien van een Thunderbolt™ 4-aansluiting. In vergelijking met conventionele USB-C-monitoren biedt Thunderbolt™ 4-technologie bliksemsnelle gegevensoverdracht van 40 Gbps, ondersteunt video met hoge resolutie, biedt multi-streamtransport voor ringschakeling, levert tot 90 W stroom aan externe apparaten en kan een stabiele Ethernet-verbinding van 1 Gbit/s bieden.
Door middel van ringschakeling kunt u via één Thunderbolt-poort op uw laptop meerdere monitoren en apparaten bedienen. Sluit deze monitor aan op de Thunderbolt-poort van uw laptop en vervolgens kunt u via de tweede Thunderbolt-poort op deze monitor verbinding maken met een tweede 4K-monitor.
Deze Philips-schermen hebben hoogwaardige panelen voor UltraClear-beeld met een resolutie van 4K UHD (3840 x 2160). Of u nu een veeleisende professional bent die uiterst gedetailleerde beelden voor CAD-oplossingen nodig heeft, grafische 3D-toepassingen gebruikt of een financieel expert bent die met enorme spreadsheets werkt, de schermen van Philips laten de beelden tot leven komen.
Prijzen
2.8
van 5
6
Reviews & awards
Solero32
13/03/2026
Suisse
Absolut zufrieden
Ich habe die Monitore vor etwa drei Monaten bei BRACK gekauft und bin wirklich begeistert. Die Einrichtung war sehr einfach und sie funktionieren perfekt sowohl mit meinem MacBook Pro als auch mit dem Windows-Laptop meiner Frau (HP EliteBook X Flip G1i). Die Bildqualität ist hervorragend, alles läuft stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz. Für Arbeit und Produktivität sind sie ideal. Ich würde sie jederzeit wieder kaufen und kann sie klar weiterempfehlen.
Voordelen
Sehr gute Bildqualität Einfache Installation und sofort einsatzbereit Funktioniert problemlos mit MacBook Pro und Windows-Laptop (HP EliteBook X Flip G1i) Stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz Ideal für Arbeit und Produktivität
Nadelen
bis jetzt alles tip top
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Datum gebruik 2025-11-13
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Datum gebruik 2025-11-13
Besgin
26/03/2024
Suisse
Gute Alternative zu Apple
Gutes Bild, drehbar. Für den der es braucht. Recht hell. Funktioniert gut mit einem MacBook Pro.
Voordelen
Bildqualität und Thunderbolt
Nadelen
Kabelführung hätte schöner gelöst werden können. So baumeln die Kabel auch wieder rum.
Deze review is gemaakt voor Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Datum gebruik 2023-09-26
Deze review is gemaakt voor Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Datum gebruik 2023-09-26
lifespixels
14/06/2024
España
Geverifieerde koper
Muy buena calidad de imagen
El monitor Philips 4K Thunderbolt 4 27B1U7903/00 destaca por su calidad de imagen y su robustez. La resolución 4K combinada con la tecnología MiniLED y el hecho de soportar el 99% del espectro Adobe RGB, hace que el monitor ofrezca una calidad visual impresionante, con colores vivos y detalles nítidos. Este monitor es una excelente elección para cualquier tarea que requiera alta calidad de imagen, ya sea edición de fotos y videos, diseño gráfico o entretenimiento. En términos de conectividad, he encontrado que el monitor funciona estupendamente con un ordenador Windows. La configuración es sencilla y el rendimiento es sólido, sin problemas notables. Sin embargo, he tenido algunos inconvenientes al usarlo con mi Mac. Aunque la calidad de imagen sigue siendo excelente, no he logrado controlar el brillo desde el sistema operativo sin recurrir a aplicaciones de terceros, lo cual puede ser incómodo. Además, no he podido hacer funcionar los altavoces integrados con mi Mac. En cambio, en Windows, los altavoces sí funcionan, aunque la calidad del audio es mejorable. A pesar de estos problemas, creo que el monitor Philips 27B1U7903/00 vale mucho la pena por la calidad de imagen y la robustez de su soporte metálico, que proporciona una estabilidad y sensación de calidad destacables. En resumen, aunque los usuarios de Mac pueden encontrar algunas limitaciones, sigue siendo una opción excelente para quienes priorizan la calidad visual y la solidez del diseño.
Voordelen
Calidad de imagen
Nadelen
Altavoces
Deze review is gemaakt voor Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Datum gebruik 2023-05-14
Deze review is gemaakt voor Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Datum gebruik 2023-05-14
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
Waarde van de responstijd gelijk aan SmartResponse
DCI-P3-dekking op basis van CIE1976
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
Adobe RGB-dekking op basis van CIE1976
Rec 709 Dekking op basis van CIE1976
Rec 2020 Dekking op basis van CIE1976
Voor video-overdracht via USB-C moet uw laptop/apparaat USB-C met DP Alt-modus ondersteunen
Activiteiten zoals het delen van schermen en het streamen van onlinevideo en -audio via internet kunnen de prestaties van uw netwerk beïnvloeden. De algehele audio- en videokwaliteit is afhankelijk van uw hardware, netwerkbandbreedte en de prestaties daarvan.
Voor de USB-C-functie voor voeding en opladen moet uw notebook/apparaat de standaardspecificaties voor stroomvoorziening via USB-C ondersteunen. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw notebook of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.
Als uw ethernetverbinding traag lijkt, opent u het OSD-menu en selecteert u USB 3.0 of een latere versie die de LAN-snelheid tot 1G ondersteunt.
Onder SDR (standaard dynamisch bereik) kan het temperatuurbereik tijdens bedrijf 40 °C bereiken.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.