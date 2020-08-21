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4K Ultra HD LCD-monitor

278E1A/00

4.5

| (61) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan

Buitengewoon verbluffend

De E Line-monitor van 27 inch beschikt over verbluffende visuals en een elegant ontwerp voor een stijlvolle verbetering van uw werkruimte. Buitengewoon heldere 4K UHD met breed beeld biedt dezelfde ultieme helderheid en levensechte beelden vanuit elke hoek aan de voorzijde.

Bekijk alle voordelen

Buitengewoon verbluffend

  • E Line

  • 68,6 cm (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

UltraClear 4K UHD-resolutie (3840 x 2160) voor precisie

UltraClear 4K UHD-resolutie (3840 x 2160) voor precisie

Deze Philips-schermen hebben hoogwaardige panelen voor UltraClear-beeld met een resolutie van 4K UHD (3840 x 2160). Of u nu een veeleisende professional bent die uiterst gedetailleerde beelden voor CAD-oplossingen nodig heeft, grafische 3D-toepassingen gebruikt of een financieel expert bent die met enorme spreadsheets werkt, de schermen van Philips laten de beelden tot leven komen.

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

61

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

21/08/2020

België

België

Geverifieerde koper

Prachtig en helder scherm

Ik zou het scherm ten zeerste aanraden voor mensen die video- en fotobewerking doen.

Voordelen

Zeer geod scherm voor de ogen

Nadelen

Instellingsknop op scherm kan beter. Misschien beter softwarematig in stellen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 328E1CA Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2019-07-21

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 328E1CA Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2019-07-21

07/01/2020

België

België

Geweldig scherm!

dit scherm had ik al veel eerder moeten hebben, ruimte genoeg om met 2 pagina,s of programma,s te werken, zeer zacht aan de ogen, en scherp beeld.

Voordelen

Top en het beste scherm dat ik ooit gehad heb !!

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 325E1C Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2019-12-07

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 325E1C Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2019-12-07

19/12/2025

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Geverifieerde koper

Mooi groot scherm

[Employee of philipsglobal] Mooi groot scherm. Smartimage is handig om snel een voor ingestelde kleurweergave te kiezen. 2 Hdmi ingangen is handig, want ik heb er ook 2 PC's aangesloten. Min puntje zijn de luidsprekers die enigszins schel luiden / geen bas hebben; goed voor spraak, maar niet voor muziek of games.

Voordelen

Mooi groot scherm. Smart image is handig

Nadelen

Luidsprekers hebben geen bas. Daarom niet geschikt om ermee muziek af te spelen en ook niet voor games wegens tgeen bas.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 328E1CA Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2025-11-19

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 328E1CA Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Datum gebruik 2025-11-19

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input of DP-input.

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  4. NTSC, DCI-P3, Adobe RGB-gebied gebaseerd op CIE1976

  5. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  6. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.