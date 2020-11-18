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Gebogen Full HD LCD-monitor

271E1CA/00

4.3

| (3) Reviews & awards

Buitengewoon meeslepend

Laat u meeslepen door het gebogen E Line-scherm van 27 inch met een stijlvol design. Bekijk scherpe beelden in Full HD en ga volledig op in de soepele actie dankzij de AMD FreeSync-technologie.

Bekijk alle voordelen

Buitengewoon meeslepend

  • E Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartImage-gamemodus, geoptimaliseerd voor gamers

Het nieuwe Philips-gamedisplay heeft snelle toegang die speciaal op spelers is afgestemd, en die verscheidene opties biedt. De "FPS"-modus (First person shooting voor schietspellen) verbetert donkere delen van games, zodat u verborgen voorwerpen in donkere gebieden beter ziet. De "Racing"-modus stelt het display in voor de snelste responstijd, intense kleuren en beeldaanpassingen. De "RTS"-modus (Real time strategy voor strategiespellen) heeft een speciale SmartFrame-modus die het duidelijker maken van specifieke gebieden mogelijk maakt en het aanpassen van afmetingen en beelden toelaat. Met Gamer 1 en Gamer 2 kunt u persoonlijke instellingen opslaan, gebaseerd op verschillende games, voor de beste prestaties.

Gebogen scherm-design voor intensere ervaring

Desktopmonitoren bieden een persoonlijke gebruikerservaring, waar een gebogen design zeer goed bij aansluit. Het gebogen scherm zorgt voor een aangenaam, maar subtiel effect, waarbij al uw aandacht uitgaat naar het scherm midden op uw bureau.

Minder vermoeide ogen met trillingsvrije technologie

Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

3

Reviews & awards

3
2
1

18/11/2020

Deutschland

Deutschland

HD Curved Display

Sehr Zufrieden Sieht Super Toll aus Tolle Grafik Empfehle ich weiter

Voordelen

+++

Nadelen

---

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Datum gebruik 2020-10-18

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Datum gebruik 2020-10-18

25/11/2022

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

ja,aber aktuell gehen die Lautsprecher nicht,

die ersten Monate 2war ich sehr zufrieden, aktuell funktionieren die Gerätelautsprecher nicht

Nadelen

Lautsprecher defekt???

Deze review is gemaakt voor 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Datum gebruik 2022-05-25

Deze review is gemaakt voor 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Datum gebruik 2022-05-25

06/12/2021

France

France

Geverifieerde koper

Belle image et pas trop encombrant

Belle image avec un éclairage homogène à l’œil qui n'a pas à rougir de sa coopération avec un iMac et son écran Retina. Les écrans courbes nécessitent un bon placement, surtout en hauteur... dommage que le pied soit trop court. J'aurais ausi bien aimé une seconde prise HDMI.

Voordelen

Qualité d'image et prix

Nadelen

Pied trop court et une seule prise HDMI

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD

Datum gebruik 2020-12-06

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD

Datum gebruik 2020-12-06

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Voorwaarden

  1. Straal van boog van de schermkromming in mm

  2. De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  4. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  5. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.

  7. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.