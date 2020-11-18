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271E1CA/00
Buitengewoon meeslepend
Laat u meeslepen door het gebogen E Line-scherm van 27 inch met een stijlvol design. Bekijk scherpe beelden in Full HD en ga volledig op in de soepele actie dankzij de AMD FreeSync-technologie.
E Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Het nieuwe Philips-gamedisplay heeft snelle toegang die speciaal op spelers is afgestemd, en die verscheidene opties biedt. De "FPS"-modus (First person shooting voor schietspellen) verbetert donkere delen van games, zodat u verborgen voorwerpen in donkere gebieden beter ziet. De "Racing"-modus stelt het display in voor de snelste responstijd, intense kleuren en beeldaanpassingen. De "RTS"-modus (Real time strategy voor strategiespellen) heeft een speciale SmartFrame-modus die het duidelijker maken van specifieke gebieden mogelijk maakt en het aanpassen van afmetingen en beelden toelaat. Met Gamer 1 en Gamer 2 kunt u persoonlijke instellingen opslaan, gebaseerd op verschillende games, voor de beste prestaties.
Desktopmonitoren bieden een persoonlijke gebruikerservaring, waar een gebogen design zeer goed bij aansluit. Het gebogen scherm zorgt voor een aangenaam, maar subtiel effect, waarbij al uw aandacht uitgaat naar het scherm midden op uw bureau.
Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.
4.3
van 5
3
Reviews & awards
Miro S
18/11/2020
Deutschland
HD Curved Display
Sehr Zufrieden Sieht Super Toll aus Tolle Grafik Empfehle ich weiter
Voordelen
+++
Nadelen
---
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Datum gebruik 2020-10-18
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Datum gebruik 2020-10-18
Qinni
25/11/2022
Deutschland
Geverifieerde koper
ja,aber aktuell gehen die Lautsprecher nicht,
die ersten Monate 2war ich sehr zufrieden, aktuell funktionieren die Gerätelautsprecher nicht
Nadelen
Lautsprecher defekt???
Deze review is gemaakt voor 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Datum gebruik 2022-05-25
Deze review is gemaakt voor 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Datum gebruik 2022-05-25
Téléretraité 31
06/12/2021
France
Geverifieerde koper
Belle image et pas trop encombrant
Belle image avec un éclairage homogène à l’œil qui n'a pas à rougir de sa coopération avec un iMac et son écran Retina. Les écrans courbes nécessitent un bon placement, surtout en hauteur... dommage que le pied soit trop court. J'aurais ausi bien aimé une seconde prise HDMI.
Voordelen
Qualité d'image et prix
Nadelen
Pied trop court et une seule prise HDMI
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD
Datum gebruik 2020-12-06
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD
Datum gebruik 2020-12-06
Straal van boog van de schermkromming in mm
De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.