Vernieuwingsfrequenties van 165Hz voor ultrasoepele, schitterende beelden

U speelt intense, competitieve games en verlangt een scherm met vertragingsvrije, ultrasoepele beelden. Dit Philips-scherm vernieuwt het beeld tot 165 keer per seconde, aanzienlijk sneller dan een standaardscherm. Bij een lagere framesnelheid kunnen vijanden van de ene naar de andere plek op het scherm lijken te springen, waardoor ze moeilijk te raken zijn. Met een framesnelheid van 165Hz ziet u die cruciale ontbrekende beelden op het scherm en worden bewegingen van vijanden ultrasoepel weergegeven, zodat u ze gemakkelijk kunt raken. Dankzij de ultralage invoervertraging en beelden zonder tearing is dit Philips-scherm uw perfecte gamingpartner