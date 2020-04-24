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Buitengewoon meeslepend
Laat u meeslepen door het gebogen E Line-scherm van 24 inch met een stijlvol design. Bekijk scherpe beelden in Full HD en ga volledig op in de vloeiende actie dankzij de AMD FreeSync-technologie.
E Line
24 (59,9 cm (23,6") diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
Een HDMI Ready apparaat bevat alle benodigde hardware voor High-Definition Multimedia Interface-invoer (HDMI). Een HDMI-kabel zorgt voor hoogwaardige digitale video- en audiosignalen die allemaal door één kabel worden verzonden van een PC of een willekeurig aantal AV-bronnen (zoals set-top boxes, DVD-spelers, A/V-ontvangers en videocamera's).
Het nieuwe Philips-gamedisplay heeft snelle toegang die speciaal op spelers is afgestemd, en die verscheidene opties biedt. De "FPS"-modus (First person shooting voor schietspellen) verbetert donkere delen van games, zodat u verborgen voorwerpen in donkere gebieden beter ziet. De "Racing"-modus stelt het display in voor de snelste responstijd, intense kleuren en beeldaanpassingen. De "RTS"-modus (Real time strategy voor strategiespellen) heeft een speciale SmartFrame-modus die het duidelijker maken van specifieke gebieden mogelijk maakt en het aanpassen van afmetingen en beelden toelaat. Met Gamer 1 en Gamer 2 kunt u persoonlijke instellingen opslaan, gebaseerd op verschillende games, voor de beste prestaties.
4.1
van 5
22
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Reckovice456
24/04/2020
Nederland
Lang naar uitgekeken en gevonden
Ik vind Philips op het gebied van beeldkwaliteit in al z'n facetten gewoon de beste voor mij. Niet alleen deze monitor. Zet alle merken naast elkaar en vergelijk. Voor mij voldoet Philips het meest aan mijn wensen.
Voordelen
Kwaliteit, Helderheid, Prijs
Nadelen
(Nog) geen gevonden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 271E1SCA Gebogen Full HD LCD-monitor
Date of Use 2019-03-23
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 271E1SCA Gebogen Full HD LCD-monitor
Date of Use 2019-03-23
simsubellchen
01/12/2025
Deutschland
Geverifieerde koper
Schönes Design
Diesen Monitor kann man gerne weiter empfehlen, sehr gute Verarbeitung, sehr gute Auflösung, schnell montiert, angeschlossen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2025-11-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2025-11-01
Django 001
08/05/2021
Deutschland
Geverifieerde koper
Super Produkt
Super Produkt so soll es sein, kann man weiterempfehlen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2020-11-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 241E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date of Use 2020-11-08
Straal van boog van de schermkromming in mm
De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, AMD FreeSync™ en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt, dienen uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.