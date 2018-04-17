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BrillianceLCD-monitor met PowerSensor

240B7QPJEB/01

4.3

| (8) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Haarscherpe beelden, efficiënte prestaties

De Philips PowerSensor-monitor bestaat voor 85% uit gerecyclede kunststoffen en de PVC/BFR-vrije behuizing staat garant voor milieuvriendelijke productiviteit

Bekijk alle voordelen

met PowerSensor

Haarscherpe beelden, efficiënte prestaties

  • B Line

  • 24 (61,1 cm (24,1") diag.)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

SmartErgoBase maakt gebruiksvriendelijke, ergonomische aanpassingen mogelijk

De SmartErgoBase-monitorvoet biedt ergonomisch kijkcomfort en kabelbeheer. De voet kan in verschillende hoeken worden gedraaid en gekanteld voor maximaal comfort. De in hoogte verstelbare standaard zorgt voor een optimale kijkhoogte om de fysieke ongemakken van een lange werkdag te verminderen. Het kabelbeheersysteem voorkomt dat kabels in de knoop raken, zodat uw werkplek er netjes en professioneel uitziet.

SmartConnect met DisplayPort-, HDMI- en VGA-aansluitingen

Deze Philips-beeldschermen hebben een overvloed aan connectiviteit en zijn uitgerust met meerdere aansluitingen als VGA, DisplayPort en een universele HDMI-aansluiting, waardoor u kunt genieten van ongecomprimeerde video en audio in hoge resolutie. De USB-aansluitingen zorgen voor een supersnelle gegevensoverdracht met wereldwijde connectiviteit. Ongeacht de bron die u gebruikt, u weet zeker dat dit Philips-display ervoor zorgt dat uw investering niet snel verouderd is!

Scherm met smalle rand voor een naadloos uiterlijk

De nieuwe Philips-schermen hebben zeer smalle randen die zorgen voor minimale afleiding en een maximale kijkgrootte. Deze schermen zijn bij uitstek geschikt voor opstellingen met meerdere schermen zoals bij gaming, grafisch ontwerp of professionele toepassingen. Dankzij de zeer smalle rand hebt u het gevoel dat u één groot scherm gebruikt.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

8

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

17/04/2018

Nederland

Nederland

Perfect beeldscherm

Uitstekend beeldscherm. Nu een aantal maanden in gebruik. Een aanrader.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor

03/06/2021

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Super Monitor

Der beste Monitor den ich je hatte. Ich würde ihn sofort wieder kaufen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor

20/03/2017

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Praktisch, handlich, kompakt

Der Barttrimmer arbeitet sehr genau, ist gut einstellbar und liegt gut in der Hand. Hinzu kommt das kleine Packmaß (man muss auch kein Zubehör mitnehmen, wenn's auf Reisen geht). Über Akku-Laufzeit und Stabilität ist nach wenigen Wochen noch nichts zu sagen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor

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Voorwaarden

  1. EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.

  2. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  3. Snel opladen voldoet aan USB BC 1.2-standaard

  4. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse