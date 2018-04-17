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Haarscherpe beelden, efficiënte prestaties
De Philips PowerSensor-monitor bestaat voor 85% uit gerecyclede kunststoffen en de PVC/BFR-vrije behuizing staat garant voor milieuvriendelijke productiviteit
B Line
24 (61,1 cm (24,1") diag.)
1920 x 1200 (WUXGA)
De SmartErgoBase-monitorvoet biedt ergonomisch kijkcomfort en kabelbeheer. De voet kan in verschillende hoeken worden gedraaid en gekanteld voor maximaal comfort. De in hoogte verstelbare standaard zorgt voor een optimale kijkhoogte om de fysieke ongemakken van een lange werkdag te verminderen. Het kabelbeheersysteem voorkomt dat kabels in de knoop raken, zodat uw werkplek er netjes en professioneel uitziet.
Deze Philips-beeldschermen hebben een overvloed aan connectiviteit en zijn uitgerust met meerdere aansluitingen als VGA, DisplayPort en een universele HDMI-aansluiting, waardoor u kunt genieten van ongecomprimeerde video en audio in hoge resolutie. De USB-aansluitingen zorgen voor een supersnelle gegevensoverdracht met wereldwijde connectiviteit. Ongeacht de bron die u gebruikt, u weet zeker dat dit Philips-display ervoor zorgt dat uw investering niet snel verouderd is!
De nieuwe Philips-schermen hebben zeer smalle randen die zorgen voor minimale afleiding en een maximale kijkgrootte. Deze schermen zijn bij uitstek geschikt voor opstellingen met meerdere schermen zoals bij gaming, grafisch ontwerp of professionele toepassingen. Dankzij de zeer smalle rand hebt u het gevoel dat u één groot scherm gebruikt.
4.3
van 5
8
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
JanUitDeventer
17/04/2018
Nederland
Perfect beeldscherm
Uitstekend beeldscherm. Nu een aantal maanden in gebruik. Een aanrader.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor
Juhu1
03/06/2021
Deutschland
Geverifieerde koper
Super Monitor
Der beste Monitor den ich je hatte. Ich würde ihn sofort wieder kaufen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor
otto52
20/03/2017
Deutschland
Geverifieerde koper
Praktisch, handlich, kompakt
Der Barttrimmer arbeitet sehr genau, ist gut einstellbar und liegt gut in der Hand. Hinzu kommt das kleine Packmaß (man muss auch kein Zubehör mitnehmen, wenn's auf Reisen geht). Über Akku-Laufzeit und Stabilität ist nach wenigen Wochen noch nichts zu sagen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor
EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
Snel opladen voldoet aan USB BC 1.2-standaard
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse