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Niet meer leverbaar
LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
Het mooie, dunne scherm staat voor waar gebruiksgenot. Essentiële functies als SmartContrast staan garant voor helder beeld, en de stereoluidsprekers verbeteren uw multimediabeleving. Kortom: een geweldige keuze!
V Line
47 cm (18,5")
Wilt u een plat LCD-scherm met het hoogste contrast en de levendigste beelden? De combinatie van geavanceerde digitale videoverwerking van Philips en de unieke technologie voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting, zorgt voor levendige beelden. SmartContrast verhoogt het contrast met een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.
4.1
van 5
15
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Frits53
20/05/2012
Nederland
fantastische LED - monitor
Wederom een hoogwaardig Philips produkt wat alle toetsen der kritiek moeiteloos doorstaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V3LAB LED monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V3LAB LED monitor
MUSU123
27/02/2013
United Kingdom
Great design & performance in cheap
This monitor is very goodlooking. Also it has the LED technology. So I prefer it for others to buy. Thanks.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 196V3LAB LED monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 196V3LAB LED monitor
Stodo
17/11/2018
Deutschland
Klasse Monitor
Toller Monitor, Lautsprecher könnten besser sein. Nicht für Spiele oder Musik, normale Anwendungen reichen sie aber.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V3LAB LED monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V3LAB LED monitor