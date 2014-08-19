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Niet meer leverbaar

ColorVisionPaarse autolamp

12972CVPPS2

4

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Creëer een nieuwe stijl met licht

ColorVision voegt een vleugje blauw, groen, geel of paars toe aan uw autoverlichting. Deze innovatieve, gekleurde autolampen zijn wettelijk toegestaan; u projecteert nog steeds veilig wit licht, maar kunt uw auto tegelijkertijd een eigen stijl geven.

Bekijk alle voordelen

Voeg wat kleur toe

Creëer een nieuwe stijl met licht

  • Type lamp: H7

  • Verpakking van 2

  • 12 V, 55W

Verkrijgbaar in de populairste typen autolampen: H4 en H7

Verkrijgbaar in de populairste typen autolampen: H4 en H7

Om te ontdekken welke Philips ColorVision-lamp bij uw auto past, gaat u naar www.philips.com/automotive

Kleur uw lampen in blauw, groen, geel of paars

Kleur uw lampen in blauw, groen, geel of paars

Philips ColorVision geeft een persoonlijk tintje aan uw autoverlichting. Kies uit blauw, groen, geel of paars en pas uw rijbeleving aan.

Gekleurde autoverlichting die wettelijk is goedgekeurd

Gekleurde autoverlichting die wettelijk is goedgekeurd

ColorVision-lampen voldoen aan alle ECE-voorschriften en worden geleverd met een certificaat om te bewijzen dat ze wettelijk zijn goedgekeurd voor de weg. Houd dit certificaat altijd bij u in de auto.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

19/08/2014

Nederland

Nederland

Voegt net iets extra's toe

Ik heb sinds een aantal weken de paarse color vision lampjes in mijn koplampen zitten. Ik wist eerst niet goed wat ik moest verwachten, zou ik nu knalpaarse lampen hebben en zou ik door iedere politieagent van de weg af worden getrokken? Maar dat is niet het geval, de lampjes geven een licht roze gloed af. Het is erg subtiel maar voegt wel net dat extra's toe aan je auto. Tevens zijn de lampjes EU goedgekeurd en kun je er dus zonder zorgen heel Europa mee rond toeren. Leuk hebbedingetje voor je auto.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

16/07/2014

Nederland

Nederland

Veilige lamp met een subtiel kleurtje

Toen ik nieuwe lampjes moest halen voor mijn auto, heb ik gekozen voor de lampjes met een touch of color. Deze lamp staat voor: een heldere veilige lamp met een vleugje kleur. Voor mijn grijze Seat heb ik daarom gekozen voor de kleur paars, die meer aandoet als roze. Vooral bij het inparkeren in een parkeergarage zie ik een mooie roze gloed over de muur schijnen, zonder dat ik het gevoel heb dat ik met roze lichten rijdt. Aanrader voor mensen die graag iets extra's aan hun auto toe willen voegen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

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