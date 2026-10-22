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SilverVisionConventionele binnenverlichting en signalering

12496SVB2

Rij in stijl

SilverVision-signaallampen zijn ontworpen voor bestuurders die hun voertuig een persoonlijk tintje willen geven. SilverVision geeft de voorste en achterste signaallampen een chromen effect.

Bekijk alle voordelen

Stijlvolle signaallampen met zilvercoating

Rij in stijl

  • Type lamp: PY21W

  • Verpakking van 2

  • 12 V, 21W

  • Meer stijl

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

Vervang beide signaallampen tegelijk voor maximaal effect

We raden u aan uw signaallampen per paar te vervangen voor een symmetrisch effect.

Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen

Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen

Welke 12V-lamp wordt waarvoor gebruikt? Het productaanbod van Philips Automotive omvat de volgende toepassingen: richtingaanwijzers voorkant en achterkant.

Technische specificaties

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