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12496SVB2
Rij in stijl
SilverVision-signaallampen zijn ontworpen voor bestuurders die hun voertuig een persoonlijk tintje willen geven. SilverVision geeft de voorste en achterste signaallampen een chromen effect.
Type lamp: PY21W
Verpakking van 2
12 V, 21W
Meer stijl
Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.
We raden u aan uw signaallampen per paar te vervangen voor een symmetrisch effect.
Welke 12V-lamp wordt waarvoor gebruikt? Het productaanbod van Philips Automotive omvat de volgende toepassingen: richtingaanwijzers voorkant en achterkant.
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