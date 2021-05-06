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X-tremeVision Pro150Prestaties en levensduur

12972XVPS2

4

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Opvallende helderheid voor extra veiligheid

Door de opvallende helderheid te combineren met een voorheen ondenkbaar lange levensduur voor dit type hoogwaardige lamp, biedt de Philips X-tremeVision Pro150 meer zichtbaarheid voor extra veiligheid van u en uw dierbaren op de weg.

Bekijk alle voordelen

De beste combinatie van hoge prestaties en duurzaamheid

Opvallende helderheid voor extra veiligheid

  • Type lamp: H7

  • 12 V, 55W

  • Tot 150% helderder licht

  • Tot 450 u

  • Aantal lampen: 2

Rijd veiliger door meer zicht

Met Philips X-tremeVision Pro150 profiteert u van tot wel 150% helderder licht¹. Rijd naar huis, naar uw dierbaren, in de wetenschap dat u zelfs in het donker en onder slechte weersomstandigheden duidelijk kunt zien. Het geavanceerde filamentontwerp biedt een grotere precisie en betere verlichting van de weg. En de nieuwe Philips Diamond Precision-kwartsglastechnologie zorgt voor meer helderheid.

Hoogwaardige lamp(3) met een levensduur tot wel 450 uur

De nieuwe productietechniek voor Philips Diamond Precision-kwartsglas verhoogt de lichtdoorvoer en biedt een grotere bestendigheid tegen thermische schokken en druk. Een op maat gemaakte samenstelling van edelgassen beschermt de gloeidraad nog verder tegen veroudering. Dit betekent meer helderheid en een langere levensduur tot wel 450 uur, waarschijnlijk de langste levensduur voor een dergelijke krachtige lamp.

Geef uzelf meer tijd om gevaren te herkennen en te vermijden

De Philips X-tremeVision Pro150 vergroot de mogelijkheid om te reageren op potentiële gevaren, omdat het licht 70 meter verder(2) schijnt. Door het vergroten van de veiligheidsafstand, zijn u en uw passagiers veiliger op de weg.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

06/05/2021

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Deutlich besser als Standard

Die Ausleuchtung und Sicht ist um ein Vielfaches besser als bei den Standard Halogenlampen. Ein richtig schönes weiß und man kann schon sehr früh alle wichtigen Verkehrsschilder sehen und erkennen. In der Nahdistance hätte ich mir etwas mehr Ausleuchtung zu den Seiten erhofft, aber es ist trotzdem besser als vorher. Alles in allem, auf jeden Fall zu empfehlen!

Voordelen

Bessere und weitere Sicht

Nadelen

Im nahen könnte die Ausleuchtung etwas besser sein

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer

Datum gebruik 2020-04-06

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer

Datum gebruik 2020-04-06

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Voorwaarden

  1. 1 Helderheid vergeleken met wettelijke minimumnorm.

  2. 2 Extra veiligheidsafstand vergeleken met de lichtbundel tot het afgeleide minimum na ECE-regelgeving, gebaseerd op 1 lux. Verste afstand van de auto.

  3. 3 Geldt voor dimlicht, verschilt voor mistlichttoepassingen