Philips-ondersteuning Hoe verwijder ik de witte/bruine vlekken op de verwarmingsplaat van mijn Philips Avent-sterilisator?

De witte/bruine vlekken zijn kalkaanslag. Het hoopt zich op in apparaten in de vorm van resten van mineralen die van nature in water voorkomen, en die niet verdampen wanneer het water wordt verwarmd. Hoe harder het water, hoe sneller kalk zich ophoopt. Hoewel kalk niet schadelijk is, is het niet mooi en moeilijk schoon te maken. Kalkophoping kan de werking van apparaten verminderen of de onderdelen beschadigen. Het wordt aanbevolen om de sterilisator ten minste elke 2 weken te ontkalken om ervoor te zorgen dat het apparaat goed werkt. Volg de onderstaande instructies om uw apparaat goed te ontkalken.

Stapsgewijze instructies Voor SCF291 Philips Avent-babyflessterilisator Giet 12 ml (2,5 tl) witte azijn (5% azijnzuur) en 120 ml (4 oz) water in het waterreservoir. Plaats de kleine mand op de voet. Plaats het deksel boven op de mand.

Opmerking: Plaats de kleine mand op de voet om te voorkomen dat er hete vloeistof uit spat. Druk op de aan-uitknop om het apparaat in te schakelen. Laat het apparaat 5 minuten zijn werk doen. Druk op de aan-uitknop om het apparaat uit te schakelen. Laat het apparaat ongeveer 5 minuten afkoelen. Leeg het waterreservoir en spoel het grondig schoon. Verwijder alle sporen van kalkaanslag met een spons. Spoel het reservoir opnieuw schoon en veeg de voet schoon met een vochtige doek.

Opmerking: De ontkalkingsresultaten kunnen variëren afhankelijk van de waterhardheid en de ontkalkingsfrequentie. Herhaal de ontkalkingscyclus indien nodig. Spoel de kleine mand en het deksel schoon om de azijnoplossing te verwijderen. Voor SCF293 Philips Avent-babyflessterilisator en -droger Giet 12 ml (2,5 tl) witte azijn (5% azijnzuur) en 120 ml (4 oz) water in het waterreservoir. Plaats de kleine mand op de voet. Plaats het deksel boven op de mand.

Opmerking: Plaats de kleine mand op de voet om te voorkomen dat er hete vloeistof uit spat. Zet de aan-uitknop op de sterilisatiemodus. Druk vervolgens op de knop om het apparaat in te schakelen. Laat het apparaat 5 minuten zijn werk doen. Druk op de aan-uitknop om het apparaat uit te schakelen. Laat het apparaat ongeveer 5 minuten afkoelen. Leeg het waterreservoir en spoel het grondig schoon. Verwijder alle sporen van kalkaanslag met een spons. Spoel het reservoir opnieuw schoon en veeg de voet schoon met een vochtige doek.

Opmerking: De ontkalkingsresultaten kunnen variëren afhankelijk van de waterhardheid en de ontkalkingsfrequentie. Herhaal de ontkalkingscyclus indien nodig. Spoel de kleine mand en het deksel schoon om de azijnoplossing te verwijderen. Opmerking: Gebruik alleen ontkalkers op basis van citroenzuur en vermijd alle andere typen.