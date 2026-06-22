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Philips-ondersteuning

Hoe verwijder ik de witte/bruine vlekken op de verwarmingsplaat van mijn Philips Avent-sterilisator?

De witte/bruine vlekken zijn kalkaanslag. Het hoopt zich op in apparaten in de vorm van resten van mineralen die van nature in water voorkomen, en die niet verdampen wanneer het water wordt verwarmd. Hoe harder het water, hoe sneller kalk zich ophoopt. Hoewel kalk niet schadelijk is, is het niet mooi en moeilijk schoon te maken. Kalkophoping kan de werking van apparaten verminderen of de onderdelen beschadigen. Het wordt aanbevolen om de sterilisator ten minste elke 2 weken te ontkalken om ervoor te zorgen dat het apparaat goed werkt. Volg de onderstaande instructies om uw apparaat goed te ontkalken.

Hoe verwijder ik de witte/bruine vlekken op de verwarmingsplaat van mijn Philips Avent-sterilisator?

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF291/00 , SCF291/00R1 , SCF291/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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