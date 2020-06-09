Termes recherchés
SmartCT Angio offre un protocole d’acquisition 3D-RA (angiographie rotationnelle 3D) qui permet une visualisation 3D détaillée des os et des vaisseaux à partir d’une seule angiographie rotationnelle avec injection de produit de contraste. Ses reconstructions 3D haute résolution fournissent des informations essentielles sur la profondeur et la relation entre les vaisseaux pour une évaluation précise des structures osseuses et vasculaires.
Imagerie 3D depuis la table
Révéler des informations non visibles sur les images DSA
SmartCT Vessel Analysis aide à la planification du traitement
Effectuez facilement des mesures entre 2 points sur l’écran
Définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt
SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
SmartCT Vessel Analysis aide à la planification du traitement
Effectuez facilement des mesures entre 2 points sur l’écran
Définir rapidement n’importe quelle structure d’intérêt
SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D
Découvrez un nouveau monde de performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées sur la série Azurion 7 avec capteur plan 12”. Cette solution de radiologie interventionnelle de pointe permet d’offrir une prise en charge de haute qualité à vos patients et d’améliorer votre efficacité opérationnelle en associant excellence clinique et innovation des processus. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
Découvrez un nouveau monde de performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées sur la série Azurion 7 avec capteur plan 20”. Cette solution de radiologie interventionnelle de pointe permet d’offrir une prise en charge de haute qualité à vos patients et d’améliorer votre efficacité opérationnelle en associant excellence clinique et innovation des processus. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
Découvrez de nouvelles possibilités pour la cardiologie interventionnelle, la cardiologie pédiatrique ou l’électrophysiologie avec le système biplan Azurion série 7 équipé de deux détecteurs de 12” (22 x 22 cm). Cette plateforme d’imagerie interventionnelle nouvelle génération vous permet de réaliser des procédures avec simplicité et fiabilité, au travers d’une expérience utilisateur unique. Vous pouvez ainsi optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients.
Le système biplan Azurion 7 équipé de deux détecteurs (12” [22 x 22 cm] et 20” [30 x 40 cm]) vous permet de réaliser un ensemble d’interventions cardiaques et vasculaires avec une précision et une facilité uniques. Cette plateforme d’imagerie interventionnelle de pointe vous permet de réaliser des procédures avec simplicité et fiabilité, au travers d’une expérience utilisateur unique. Vous pouvez ainsi optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
SmartCT Soft Tissue offre une technique d’acquisition CBCT (Cone Beam CT) complétée par un guidage pas à pas, des outils de visualisation 3D et de mesure avancés, tous accessibles sur l’écran tactile depuis la table. Pour vous aider dans le processus d’acquisition des images CBCT dès la première fois et à rationaliser votre processus de travail, vous êtes guidé à travers les étapes clés. Une fois l’acquisition CBCT réalisée avec succès, l’image 3D acquise est automatiquement affichée dans l’outil de visualisation 3D SmartCT avec les paramètres de rendu appropriés et les outils de mesure 3D adaptés au protocole 3D sélectionné.
