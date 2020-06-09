Outils avancés de visualisation et de mesure 3D au niveau de la table

Il suffit d’utiliser les mêmes gestes que sur une tablette pour effectuer des mesures avancées et accéder à des visualisations détaillées sur l’écran tactile, depuis la table, afin d’étudier la pathologie en détail. Les images 3D obtenues à l’aide de la solution SmartCT permettent d’accéder à des informations qui ne sont pas visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires sont susceptibles de modifier le diagnostic, la planification ou le traitement, contribuant à de meilleurs résultats pour les patients[3-5].