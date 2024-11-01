Simplicité d’utilisation

Le module Q-CPR est simple à configurer et facile à utiliser. Il vient compléter vos compétences (spécialisées ou basiques) en matière de réanimation en vous fournissant des données de performance objectives que vous pouvez utiliser pour affiner votre technique de RCP, afin d’améliorer la qualité de vos interventions et réduire la variabilité du traitement. Cet outil vous indique si vos compressions sont de bonne qualité et suffisamment fortes ou rapides.