Termes recherchés

FR
NL

Q-CPR™ d’évaluation qualitative et interactive de la RCP

Module d’aide à la RCP

Trouver des produits similaires

Q-CPR™ est un outil conçu pour améliorer la réanimation cardio-pulmonaire. Il est disponible en tant qu’option entièrement intégrée sur les défibrillateurs HeartStart MRx et FR3. De plus, il intègre des innovations essentielles, basées sur les directives de l’AHA en matière de RCP ainsi que sur les retours des utilisateurs.

Contactez nous
Caractéristiques
Simplicité d’utilisation et rapidité de prise en charge
Simplicité d’utilisation

Simplicité d’utilisation

Le module Q-CPR est simple à configurer et facile à utiliser. Il vient compléter vos compétences (spécialisées ou basiques) en matière de réanimation en vous fournissant des données de performance objectives que vous pouvez utiliser pour affiner votre technique de RCP, afin d’améliorer la qualité de vos interventions et réduire la variabilité du traitement. Cet outil vous indique si vos compressions sont de bonne qualité et suffisamment fortes ou rapides.

Simplicité d’utilisation

Simplicité d’utilisation
Le module Q-CPR est simple à configurer et facile à utiliser. Il vient compléter vos compétences (spécialisées ou basiques) en matière de réanimation en vous fournissant des données de performance objectives que vous pouvez utiliser pour affiner votre technique de RCP, afin d’améliorer la qualité de vos interventions et réduire la variabilité du traitement. Cet outil vous indique si vos compressions sont de bonne qualité et suffisamment fortes ou rapides.

Simplicité d’utilisation

Le module Q-CPR est simple à configurer et facile à utiliser. Il vient compléter vos compétences (spécialisées ou basiques) en matière de réanimation en vous fournissant des données de performance objectives que vous pouvez utiliser pour affiner votre technique de RCP, afin d’améliorer la qualité de vos interventions et réduire la variabilité du traitement. Cet outil vous indique si vos compressions sont de bonne qualité et suffisamment fortes ou rapides.
Pour en savoir plus
Simplicité d’utilisation et rapidité de prise en charge
Simplicité d’utilisation

Simplicité d’utilisation

Le module Q-CPR est simple à configurer et facile à utiliser. Il vient compléter vos compétences (spécialisées ou basiques) en matière de réanimation en vous fournissant des données de performance objectives que vous pouvez utiliser pour affiner votre technique de RCP, afin d’améliorer la qualité de vos interventions et réduire la variabilité du traitement. Cet outil vous indique si vos compressions sont de bonne qualité et suffisamment fortes ou rapides.
Informations cliniques pertinentes et optimisation de la prise en charge des patients
Optimisation de la RCP grâce aux données objectives

Optimisation de la RCP grâce aux données objectives

Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyse ultérieure.

Optimisation de la RCP grâce aux données objectives

Optimisation de la RCP grâce aux données objectives
Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyse ultérieure.

Optimisation de la RCP grâce aux données objectives

Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyse ultérieure.
Pour en savoir plus
Informations cliniques pertinentes et optimisation de la prise en charge des patients
Optimisation de la RCP grâce aux données objectives

Optimisation de la RCP grâce aux données objectives

Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyse ultérieure.
Durabilité et évolutivité
Optimisé selon les recommandations AHA de 2010 relatives à la RCP

Optimisé selon les recommandations AHA de 2010 relatives à la RCP

Les moniteurs/défibrillateurs Philips HeartStart MRx et les DAE HeartStart FR3 équipés du module Q-CPR sont conformes aux directives émises par l’AHA et l’ERC en 2010. Nous nous engageons à promouvoir les recommandations émanant de ces experts internationaux en matière de réanimation cardiaque et de soins cardiaques d’urgence.

Optimisé selon les recommandations AHA de 2010 relatives à la RCP

Optimisé selon les recommandations AHA de 2010 relatives à la RCP
Les moniteurs/défibrillateurs Philips HeartStart MRx et les DAE HeartStart FR3 équipés du module Q-CPR sont conformes aux directives émises par l’AHA et l’ERC en 2010. Nous nous engageons à promouvoir les recommandations émanant de ces experts internationaux en matière de réanimation cardiaque et de soins cardiaques d’urgence.

Optimisé selon les recommandations AHA de 2010 relatives à la RCP

Les moniteurs/défibrillateurs Philips HeartStart MRx et les DAE HeartStart FR3 équipés du module Q-CPR sont conformes aux directives émises par l’AHA et l’ERC en 2010. Nous nous engageons à promouvoir les recommandations émanant de ces experts internationaux en matière de réanimation cardiaque et de soins cardiaques d’urgence.
Pour en savoir plus
Durabilité et évolutivité
Optimisé selon les recommandations AHA de 2010 relatives à la RCP

Optimisé selon les recommandations AHA de 2010 relatives à la RCP

Les moniteurs/défibrillateurs Philips HeartStart MRx et les DAE HeartStart FR3 équipés du module Q-CPR sont conformes aux directives émises par l’AHA et l’ERC en 2010. Nous nous engageons à promouvoir les recommandations émanant de ces experts internationaux en matière de réanimation cardiaque et de soins cardiaques d’urgence.
Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels
Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels

Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels

Le module Q-CPR assure la gestion des protocoles et fournit des signaux visuels sur l’écran du HeartStart MRx, en mode Défibrillation manuelle ou DAE. Vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver les messages sonores en fonction de vos protocoles et de l’environnement dans lequel se déroule l’intervention.

Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels

Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels
Le module Q-CPR assure la gestion des protocoles et fournit des signaux visuels sur l’écran du HeartStart MRx, en mode Défibrillation manuelle ou DAE. Vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver les messages sonores en fonction de vos protocoles et de l’environnement dans lequel se déroule l’intervention.

Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels

Le module Q-CPR assure la gestion des protocoles et fournit des signaux visuels sur l’écran du HeartStart MRx, en mode Défibrillation manuelle ou DAE. Vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver les messages sonores en fonction de vos protocoles et de l’environnement dans lequel se déroule l’intervention.
Pour en savoir plus
Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels
Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels

Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels

Le module Q-CPR assure la gestion des protocoles et fournit des signaux visuels sur l’écran du HeartStart MRx, en mode Défibrillation manuelle ou DAE. Vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver les messages sonores en fonction de vos protocoles et de l’environnement dans lequel se déroule l’intervention.
Instructions correctives

Instructions correctives

L’outil Q-CPR d’évaluation qualitative et interactive de la RCP est le seul à fournir des instructions correctives à la fois pour les compressions et la ventilation, afin de réduire le risque d’hyperventilation au cours de la réanimation.

Instructions correctives

L’outil Q-CPR d’évaluation qualitative et interactive de la RCP est le seul à fournir des instructions correctives à la fois pour les compressions et la ventilation, afin de réduire le risque d’hyperventilation au cours de la réanimation.

Instructions correctives

L’outil Q-CPR d’évaluation qualitative et interactive de la RCP est le seul à fournir des instructions correctives à la fois pour les compressions et la ventilation, afin de réduire le risque d’hyperventilation au cours de la réanimation.
Résumé des données Q-CPR

Résumé des données Q-CPR

Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyses ultérieures et d’analyses rétrospectives de suivi.

Résumé des données Q-CPR

Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyses ultérieures et d’analyses rétrospectives de suivi.

Résumé des données Q-CPR

Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyses ultérieures et d’analyses rétrospectives de suivi.
  • Simplicité d’utilisation et rapidité de prise en charge
  • Informations cliniques pertinentes et optimisation de la prise en charge des patients
  • Durabilité et évolutivité
  • Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels
Voir toutes les caractéristiques
Simplicité d’utilisation et rapidité de prise en charge
Simplicité d’utilisation

Simplicité d’utilisation

Le module Q-CPR est simple à configurer et facile à utiliser. Il vient compléter vos compétences (spécialisées ou basiques) en matière de réanimation en vous fournissant des données de performance objectives que vous pouvez utiliser pour affiner votre technique de RCP, afin d’améliorer la qualité de vos interventions et réduire la variabilité du traitement. Cet outil vous indique si vos compressions sont de bonne qualité et suffisamment fortes ou rapides.

Simplicité d’utilisation

Simplicité d’utilisation
Le module Q-CPR est simple à configurer et facile à utiliser. Il vient compléter vos compétences (spécialisées ou basiques) en matière de réanimation en vous fournissant des données de performance objectives que vous pouvez utiliser pour affiner votre technique de RCP, afin d’améliorer la qualité de vos interventions et réduire la variabilité du traitement. Cet outil vous indique si vos compressions sont de bonne qualité et suffisamment fortes ou rapides.

Simplicité d’utilisation

Le module Q-CPR est simple à configurer et facile à utiliser. Il vient compléter vos compétences (spécialisées ou basiques) en matière de réanimation en vous fournissant des données de performance objectives que vous pouvez utiliser pour affiner votre technique de RCP, afin d’améliorer la qualité de vos interventions et réduire la variabilité du traitement. Cet outil vous indique si vos compressions sont de bonne qualité et suffisamment fortes ou rapides.
Pour en savoir plus
Simplicité d’utilisation et rapidité de prise en charge
Simplicité d’utilisation

Simplicité d’utilisation

Le module Q-CPR est simple à configurer et facile à utiliser. Il vient compléter vos compétences (spécialisées ou basiques) en matière de réanimation en vous fournissant des données de performance objectives que vous pouvez utiliser pour affiner votre technique de RCP, afin d’améliorer la qualité de vos interventions et réduire la variabilité du traitement. Cet outil vous indique si vos compressions sont de bonne qualité et suffisamment fortes ou rapides.
Informations cliniques pertinentes et optimisation de la prise en charge des patients
Optimisation de la RCP grâce aux données objectives

Optimisation de la RCP grâce aux données objectives

Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyse ultérieure.

Optimisation de la RCP grâce aux données objectives

Optimisation de la RCP grâce aux données objectives
Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyse ultérieure.

Optimisation de la RCP grâce aux données objectives

Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyse ultérieure.
Pour en savoir plus
Informations cliniques pertinentes et optimisation de la prise en charge des patients
Optimisation de la RCP grâce aux données objectives

Optimisation de la RCP grâce aux données objectives

Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyse ultérieure.
Durabilité et évolutivité
Optimisé selon les recommandations AHA de 2010 relatives à la RCP

Optimisé selon les recommandations AHA de 2010 relatives à la RCP

Les moniteurs/défibrillateurs Philips HeartStart MRx et les DAE HeartStart FR3 équipés du module Q-CPR sont conformes aux directives émises par l’AHA et l’ERC en 2010. Nous nous engageons à promouvoir les recommandations émanant de ces experts internationaux en matière de réanimation cardiaque et de soins cardiaques d’urgence.

Optimisé selon les recommandations AHA de 2010 relatives à la RCP

Optimisé selon les recommandations AHA de 2010 relatives à la RCP
Les moniteurs/défibrillateurs Philips HeartStart MRx et les DAE HeartStart FR3 équipés du module Q-CPR sont conformes aux directives émises par l’AHA et l’ERC en 2010. Nous nous engageons à promouvoir les recommandations émanant de ces experts internationaux en matière de réanimation cardiaque et de soins cardiaques d’urgence.

Optimisé selon les recommandations AHA de 2010 relatives à la RCP

Les moniteurs/défibrillateurs Philips HeartStart MRx et les DAE HeartStart FR3 équipés du module Q-CPR sont conformes aux directives émises par l’AHA et l’ERC en 2010. Nous nous engageons à promouvoir les recommandations émanant de ces experts internationaux en matière de réanimation cardiaque et de soins cardiaques d’urgence.
Pour en savoir plus
Durabilité et évolutivité
Optimisé selon les recommandations AHA de 2010 relatives à la RCP

Optimisé selon les recommandations AHA de 2010 relatives à la RCP

Les moniteurs/défibrillateurs Philips HeartStart MRx et les DAE HeartStart FR3 équipés du module Q-CPR sont conformes aux directives émises par l’AHA et l’ERC en 2010. Nous nous engageons à promouvoir les recommandations émanant de ces experts internationaux en matière de réanimation cardiaque et de soins cardiaques d’urgence.
Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels
Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels

Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels

Le module Q-CPR assure la gestion des protocoles et fournit des signaux visuels sur l’écran du HeartStart MRx, en mode Défibrillation manuelle ou DAE. Vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver les messages sonores en fonction de vos protocoles et de l’environnement dans lequel se déroule l’intervention.

Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels

Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels
Le module Q-CPR assure la gestion des protocoles et fournit des signaux visuels sur l’écran du HeartStart MRx, en mode Défibrillation manuelle ou DAE. Vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver les messages sonores en fonction de vos protocoles et de l’environnement dans lequel se déroule l’intervention.

Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels

Le module Q-CPR assure la gestion des protocoles et fournit des signaux visuels sur l’écran du HeartStart MRx, en mode Défibrillation manuelle ou DAE. Vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver les messages sonores en fonction de vos protocoles et de l’environnement dans lequel se déroule l’intervention.
Pour en savoir plus
Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels
Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels

Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels

Le module Q-CPR assure la gestion des protocoles et fournit des signaux visuels sur l’écran du HeartStart MRx, en mode Défibrillation manuelle ou DAE. Vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver les messages sonores en fonction de vos protocoles et de l’environnement dans lequel se déroule l’intervention.
Instructions correctives

Instructions correctives

L’outil Q-CPR d’évaluation qualitative et interactive de la RCP est le seul à fournir des instructions correctives à la fois pour les compressions et la ventilation, afin de réduire le risque d’hyperventilation au cours de la réanimation.

Instructions correctives

L’outil Q-CPR d’évaluation qualitative et interactive de la RCP est le seul à fournir des instructions correctives à la fois pour les compressions et la ventilation, afin de réduire le risque d’hyperventilation au cours de la réanimation.

Instructions correctives

L’outil Q-CPR d’évaluation qualitative et interactive de la RCP est le seul à fournir des instructions correctives à la fois pour les compressions et la ventilation, afin de réduire le risque d’hyperventilation au cours de la réanimation.
Résumé des données Q-CPR

Résumé des données Q-CPR

Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyses ultérieures et d’analyses rétrospectives de suivi.

Résumé des données Q-CPR

Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyses ultérieures et d’analyses rétrospectives de suivi.

Résumé des données Q-CPR

Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyses ultérieures et d’analyses rétrospectives de suivi.

Vous cherchez
une
documentation
sur nos
produits?

Cliquez ici

Vous voulez visiter
notre boutique
en ligne dédiée
aux professionnels
de la santé ?

Accédez ici, dès maintenant

Fiche technique

Mesures
Mesures
Compressions thoraciques
  • Amplitude, fréquence, durée, relâchement (complet ou incomplet)
Amplitude des compressions (valeur cible)
  • -38 à -51 mm
Fréquence des compressions (valeur cible)
  • 90 à 120 cpm
Ventilations
  • Volume/fréquence/durée d’insufflation
Indicateur graphique de fréquence ventilatoire
  • 4 à 16 ventilations par minute ou 9 à 16 vpm pour les insufflations effectuées dans les 60 secondes suivant la dernière compression
Évaluation interactive
Évaluation interactive
Messages sonores
  • Pour toutes les mesures, les messages de RCP sont hiérarchisés par catégorie et donnent des indications pour améliorer la qualité de la RCP
Valeurs numériques
  • Mesures correspondant à la fréquence des compressions, la fréquence ventilatoire et l’intervalle entre les compressions (uniquement sur l’affichage en mode Défibrillation manuelle)
Indications graphiques
  • Courbe de compression avec la zone de compression à atteindre, icône de remplissage pulmonaire pour le volume de ventilation (uniquement sur l’affichage en mode Défibrillation manuelle)
Interface utilisateur
Interface utilisateur
Poids du capteur de compression
  • 8 g
Mesures
Mesures
Compressions thoraciques
  • Amplitude, fréquence, durée, relâchement (complet ou incomplet)
Amplitude des compressions (valeur cible)
  • -38 à -51 mm
Évaluation interactive
Évaluation interactive
Messages sonores
  • Pour toutes les mesures, les messages de RCP sont hiérarchisés par catégorie et donnent des indications pour améliorer la qualité de la RCP
Valeurs numériques
  • Mesures correspondant à la fréquence des compressions, la fréquence ventilatoire et l’intervalle entre les compressions (uniquement sur l’affichage en mode Défibrillation manuelle)
Voir toutes les caractéristiques
Mesures
Mesures
Compressions thoraciques
  • Amplitude, fréquence, durée, relâchement (complet ou incomplet)
Amplitude des compressions (valeur cible)
  • -38 à -51 mm
Fréquence des compressions (valeur cible)
  • 90 à 120 cpm
Ventilations
  • Volume/fréquence/durée d’insufflation
Indicateur graphique de fréquence ventilatoire
  • 4 à 16 ventilations par minute ou 9 à 16 vpm pour les insufflations effectuées dans les 60 secondes suivant la dernière compression
Évaluation interactive
Évaluation interactive
Messages sonores
  • Pour toutes les mesures, les messages de RCP sont hiérarchisés par catégorie et donnent des indications pour améliorer la qualité de la RCP
Valeurs numériques
  • Mesures correspondant à la fréquence des compressions, la fréquence ventilatoire et l’intervalle entre les compressions (uniquement sur l’affichage en mode Défibrillation manuelle)
Indications graphiques
  • Courbe de compression avec la zone de compression à atteindre, icône de remplissage pulmonaire pour le volume de ventilation (uniquement sur l’affichage en mode Défibrillation manuelle)
Interface utilisateur
Interface utilisateur
Poids du capteur de compression
  • 8 g
  • 1 Ko PC, Chen WJ, Lin CH, et al. Evaluating the quality of pre-hospital cardiopulmonary resuscitation by reviewing automated external defibrillator records and survival for out-of-hospital witnessed arrests. Resuscitation. 2005;64:163-169.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.