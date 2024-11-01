Q-CPR™ est un outil conçu pour améliorer la réanimation cardio-pulmonaire. Il est disponible en tant qu’option entièrement intégrée sur les défibrillateurs HeartStart MRx et FR3. De plus, il intègre des innovations essentielles, basées sur les directives de l’AHA en matière de RCP ainsi que sur les retours des utilisateurs.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Simplicité d’utilisation et rapidité de prise en charge
Simplicité d’utilisation
Le module Q-CPR est simple à configurer et facile à utiliser. Il vient compléter vos compétences (spécialisées ou basiques) en matière de réanimation en vous fournissant des données de performance objectives que vous pouvez utiliser pour affiner votre technique de RCP, afin d’améliorer la qualité de vos interventions et réduire la variabilité du traitement. Cet outil vous indique si vos compressions sont de bonne qualité et suffisamment fortes ou rapides.
Simplicité d’utilisation
Le module Q-CPR est simple à configurer et facile à utiliser. Il vient compléter vos compétences (spécialisées ou basiques) en matière de réanimation en vous fournissant des données de performance objectives que vous pouvez utiliser pour affiner votre technique de RCP, afin d’améliorer la qualité de vos interventions et réduire la variabilité du traitement. Cet outil vous indique si vos compressions sont de bonne qualité et suffisamment fortes ou rapides.
Simplicité d’utilisation
Le module Q-CPR est simple à configurer et facile à utiliser. Il vient compléter vos compétences (spécialisées ou basiques) en matière de réanimation en vous fournissant des données de performance objectives que vous pouvez utiliser pour affiner votre technique de RCP, afin d’améliorer la qualité de vos interventions et réduire la variabilité du traitement. Cet outil vous indique si vos compressions sont de bonne qualité et suffisamment fortes ou rapides.
Simplicité d’utilisation et rapidité de prise en charge
Simplicité d’utilisation
Le module Q-CPR est simple à configurer et facile à utiliser. Il vient compléter vos compétences (spécialisées ou basiques) en matière de réanimation en vous fournissant des données de performance objectives que vous pouvez utiliser pour affiner votre technique de RCP, afin d’améliorer la qualité de vos interventions et réduire la variabilité du traitement. Cet outil vous indique si vos compressions sont de bonne qualité et suffisamment fortes ou rapides.
Informations cliniques pertinentes et optimisation de la prise en charge des patients
Optimisation de la RCP grâce aux données objectives
Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyse ultérieure.
Optimisation de la RCP grâce aux données objectives
Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyse ultérieure.
Optimisation de la RCP grâce aux données objectives
Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyse ultérieure.
Informations cliniques pertinentes et optimisation de la prise en charge des patients
Optimisation de la RCP grâce aux données objectives
Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyse ultérieure.
Durabilité et évolutivité
Optimisé selon les recommandations AHA de 2010 relatives à la RCP
Les moniteurs/défibrillateurs Philips HeartStart MRx et les DAE HeartStart FR3 équipés du module Q-CPR sont conformes aux directives émises par l’AHA et l’ERC en 2010. Nous nous engageons à promouvoir les recommandations émanant de ces experts internationaux en matière de réanimation cardiaque et de soins cardiaques d’urgence.
Optimisé selon les recommandations AHA de 2010 relatives à la RCP
Les moniteurs/défibrillateurs Philips HeartStart MRx et les DAE HeartStart FR3 équipés du module Q-CPR sont conformes aux directives émises par l’AHA et l’ERC en 2010. Nous nous engageons à promouvoir les recommandations émanant de ces experts internationaux en matière de réanimation cardiaque et de soins cardiaques d’urgence.
Optimisé selon les recommandations AHA de 2010 relatives à la RCP
Les moniteurs/défibrillateurs Philips HeartStart MRx et les DAE HeartStart FR3 équipés du module Q-CPR sont conformes aux directives émises par l’AHA et l’ERC en 2010. Nous nous engageons à promouvoir les recommandations émanant de ces experts internationaux en matière de réanimation cardiaque et de soins cardiaques d’urgence.
Optimisé selon les recommandations AHA de 2010 relatives à la RCP
Les moniteurs/défibrillateurs Philips HeartStart MRx et les DAE HeartStart FR3 équipés du module Q-CPR sont conformes aux directives émises par l’AHA et l’ERC en 2010. Nous nous engageons à promouvoir les recommandations émanant de ces experts internationaux en matière de réanimation cardiaque et de soins cardiaques d’urgence.
Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels
Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels
Le module Q-CPR assure la gestion des protocoles et fournit des signaux visuels sur l’écran du HeartStart MRx, en mode Défibrillation manuelle ou DAE. Vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver les messages sonores en fonction de vos protocoles et de l’environnement dans lequel se déroule l’intervention.
Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels
Le module Q-CPR assure la gestion des protocoles et fournit des signaux visuels sur l’écran du HeartStart MRx, en mode Défibrillation manuelle ou DAE. Vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver les messages sonores en fonction de vos protocoles et de l’environnement dans lequel se déroule l’intervention.
Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels
Le module Q-CPR assure la gestion des protocoles et fournit des signaux visuels sur l’écran du HeartStart MRx, en mode Défibrillation manuelle ou DAE. Vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver les messages sonores en fonction de vos protocoles et de l’environnement dans lequel se déroule l’intervention.
Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels
Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels
Le module Q-CPR assure la gestion des protocoles et fournit des signaux visuels sur l’écran du HeartStart MRx, en mode Défibrillation manuelle ou DAE. Vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver les messages sonores en fonction de vos protocoles et de l’environnement dans lequel se déroule l’intervention.
Instructions correctives
Instructions correctives
L’outil Q-CPR d’évaluation qualitative et interactive de la RCP est le seul à fournir des instructions correctives à la fois pour les compressions et la ventilation, afin de réduire le risque d’hyperventilation au cours de la réanimation.
Instructions correctives
L’outil Q-CPR d’évaluation qualitative et interactive de la RCP est le seul à fournir des instructions correctives à la fois pour les compressions et la ventilation, afin de réduire le risque d’hyperventilation au cours de la réanimation.
Instructions correctives
L’outil Q-CPR d’évaluation qualitative et interactive de la RCP est le seul à fournir des instructions correctives à la fois pour les compressions et la ventilation, afin de réduire le risque d’hyperventilation au cours de la réanimation.
Résumé des données Q-CPR
Résumé des données Q-CPR
Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyses ultérieures et d’analyses rétrospectives de suivi.
Résumé des données Q-CPR
Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyses ultérieures et d’analyses rétrospectives de suivi.
Résumé des données Q-CPR
Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyses ultérieures et d’analyses rétrospectives de suivi.
Simplicité d’utilisation et rapidité de prise en charge
Informations cliniques pertinentes et optimisation de la prise en charge des patients
Durabilité et évolutivité
Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels
Simplicité d’utilisation et rapidité de prise en charge
Simplicité d’utilisation
Le module Q-CPR est simple à configurer et facile à utiliser. Il vient compléter vos compétences (spécialisées ou basiques) en matière de réanimation en vous fournissant des données de performance objectives que vous pouvez utiliser pour affiner votre technique de RCP, afin d’améliorer la qualité de vos interventions et réduire la variabilité du traitement. Cet outil vous indique si vos compressions sont de bonne qualité et suffisamment fortes ou rapides.
Simplicité d’utilisation
Le module Q-CPR est simple à configurer et facile à utiliser. Il vient compléter vos compétences (spécialisées ou basiques) en matière de réanimation en vous fournissant des données de performance objectives que vous pouvez utiliser pour affiner votre technique de RCP, afin d’améliorer la qualité de vos interventions et réduire la variabilité du traitement. Cet outil vous indique si vos compressions sont de bonne qualité et suffisamment fortes ou rapides.
Simplicité d’utilisation
Le module Q-CPR est simple à configurer et facile à utiliser. Il vient compléter vos compétences (spécialisées ou basiques) en matière de réanimation en vous fournissant des données de performance objectives que vous pouvez utiliser pour affiner votre technique de RCP, afin d’améliorer la qualité de vos interventions et réduire la variabilité du traitement. Cet outil vous indique si vos compressions sont de bonne qualité et suffisamment fortes ou rapides.
Simplicité d’utilisation et rapidité de prise en charge
Simplicité d’utilisation
Le module Q-CPR est simple à configurer et facile à utiliser. Il vient compléter vos compétences (spécialisées ou basiques) en matière de réanimation en vous fournissant des données de performance objectives que vous pouvez utiliser pour affiner votre technique de RCP, afin d’améliorer la qualité de vos interventions et réduire la variabilité du traitement. Cet outil vous indique si vos compressions sont de bonne qualité et suffisamment fortes ou rapides.
Informations cliniques pertinentes et optimisation de la prise en charge des patients
Optimisation de la RCP grâce aux données objectives
Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyse ultérieure.
Optimisation de la RCP grâce aux données objectives
Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyse ultérieure.
Optimisation de la RCP grâce aux données objectives
Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyse ultérieure.
Informations cliniques pertinentes et optimisation de la prise en charge des patients
Optimisation de la RCP grâce aux données objectives
Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyse ultérieure.
Durabilité et évolutivité
Optimisé selon les recommandations AHA de 2010 relatives à la RCP
Les moniteurs/défibrillateurs Philips HeartStart MRx et les DAE HeartStart FR3 équipés du module Q-CPR sont conformes aux directives émises par l’AHA et l’ERC en 2010. Nous nous engageons à promouvoir les recommandations émanant de ces experts internationaux en matière de réanimation cardiaque et de soins cardiaques d’urgence.
Optimisé selon les recommandations AHA de 2010 relatives à la RCP
Les moniteurs/défibrillateurs Philips HeartStart MRx et les DAE HeartStart FR3 équipés du module Q-CPR sont conformes aux directives émises par l’AHA et l’ERC en 2010. Nous nous engageons à promouvoir les recommandations émanant de ces experts internationaux en matière de réanimation cardiaque et de soins cardiaques d’urgence.
Optimisé selon les recommandations AHA de 2010 relatives à la RCP
Les moniteurs/défibrillateurs Philips HeartStart MRx et les DAE HeartStart FR3 équipés du module Q-CPR sont conformes aux directives émises par l’AHA et l’ERC en 2010. Nous nous engageons à promouvoir les recommandations émanant de ces experts internationaux en matière de réanimation cardiaque et de soins cardiaques d’urgence.
Optimisé selon les recommandations AHA de 2010 relatives à la RCP
Les moniteurs/défibrillateurs Philips HeartStart MRx et les DAE HeartStart FR3 équipés du module Q-CPR sont conformes aux directives émises par l’AHA et l’ERC en 2010. Nous nous engageons à promouvoir les recommandations émanant de ces experts internationaux en matière de réanimation cardiaque et de soins cardiaques d’urgence.
Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels
Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels
Le module Q-CPR assure la gestion des protocoles et fournit des signaux visuels sur l’écran du HeartStart MRx, en mode Défibrillation manuelle ou DAE. Vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver les messages sonores en fonction de vos protocoles et de l’environnement dans lequel se déroule l’intervention.
Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels
Le module Q-CPR assure la gestion des protocoles et fournit des signaux visuels sur l’écran du HeartStart MRx, en mode Défibrillation manuelle ou DAE. Vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver les messages sonores en fonction de vos protocoles et de l’environnement dans lequel se déroule l’intervention.
Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels
Le module Q-CPR assure la gestion des protocoles et fournit des signaux visuels sur l’écran du HeartStart MRx, en mode Défibrillation manuelle ou DAE. Vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver les messages sonores en fonction de vos protocoles et de l’environnement dans lequel se déroule l’intervention.
Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels
Informations sonores exhaustives en complément des repères visuels
Le module Q-CPR assure la gestion des protocoles et fournit des signaux visuels sur l’écran du HeartStart MRx, en mode Défibrillation manuelle ou DAE. Vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver les messages sonores en fonction de vos protocoles et de l’environnement dans lequel se déroule l’intervention.
Instructions correctives
Instructions correctives
L’outil Q-CPR d’évaluation qualitative et interactive de la RCP est le seul à fournir des instructions correctives à la fois pour les compressions et la ventilation, afin de réduire le risque d’hyperventilation au cours de la réanimation.
Instructions correctives
L’outil Q-CPR d’évaluation qualitative et interactive de la RCP est le seul à fournir des instructions correctives à la fois pour les compressions et la ventilation, afin de réduire le risque d’hyperventilation au cours de la réanimation.
Instructions correctives
L’outil Q-CPR d’évaluation qualitative et interactive de la RCP est le seul à fournir des instructions correctives à la fois pour les compressions et la ventilation, afin de réduire le risque d’hyperventilation au cours de la réanimation.
Résumé des données Q-CPR
Résumé des données Q-CPR
Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyses ultérieures et d’analyses rétrospectives de suivi.
Résumé des données Q-CPR
Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyses ultérieures et d’analyses rétrospectives de suivi.
Résumé des données Q-CPR
Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyses ultérieures et d’analyses rétrospectives de suivi.
1 Ko PC, Chen WJ, Lin CH, et al. Evaluating the quality of pre-hospital cardiopulmonary resuscitation by reviewing automated external defibrillator records and survival for out-of-hospital witnessed arrests. Resuscitation. 2005;64:163-169.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.