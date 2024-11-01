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Xper Inventory

Modèle de gestion des stocks

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Chez Philips, nous savons qu’une bonne gestion des stocks est déterminante en termes de processus et de rentabilité. Xper Information Management Inventory est un outil de gestion des stocks efficace à la fois performant et intuitif.

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Caractéristiques
Entièrement intégré

Outil entièrement intégré pour plus d’efficacité

Xper Inventory est entièrement intégré aux logiciels de création de rapports, de facturation et de transcription afin d’éviter la saisie de données redondantes.

Outil entièrement intégré pour plus d’efficacité

Xper Inventory est entièrement intégré aux logiciels de création de rapports, de facturation et de transcription afin d’éviter la saisie de données redondantes.

Outil entièrement intégré pour plus d’efficacité

Xper Inventory est entièrement intégré aux logiciels de création de rapports, de facturation et de transcription afin d’éviter la saisie de données redondantes.
Importation et exportation

Importation et exportation en un clic

Xper Inventory permet d’importer et d’exporter des fichiers de stocks existants dans des tableurs Microsoft Excel* en un seul clic.

Importation et exportation en un clic

Xper Inventory permet d’importer et d’exporter des fichiers de stocks existants dans des tableurs Microsoft Excel* en un seul clic.

Importation et exportation en un clic

Xper Inventory permet d’importer et d’exporter des fichiers de stocks existants dans des tableurs Microsoft Excel* en un seul clic.
Déduction automatique du stock

Déduction automatique du stock pour une gestion en temps réel

Lors de la saisie avec Xper Flex Cardio et la solution de chevet Xper Flex Cardio, vous pouvez utiliser la fonction de déduction automatique du stock pour obtenir un état des stocks à jour.

Déduction automatique du stock pour une gestion en temps réel

Lors de la saisie avec Xper Flex Cardio et la solution de chevet Xper Flex Cardio, vous pouvez utiliser la fonction de déduction automatique du stock pour obtenir un état des stocks à jour.

Déduction automatique du stock pour une gestion en temps réel

Lors de la saisie avec Xper Flex Cardio et la solution de chevet Xper Flex Cardio, vous pouvez utiliser la fonction de déduction automatique du stock pour obtenir un état des stocks à jour.
Gestion avancée des stocks

Gestion simple et avancée des stocks

L’outil Xper Inventory a été conçu pour assurer une gestion simple, rapide et précise des stocks. Il offre notamment les fonctions suivantes : création de kits pour associer procédures et équipements, inventaire tournant pour une plus grande précision, suivi des dates d’expiration, sélection d’articles de substitution, réception et suivi des articles dans différents services ou établissements, transfert d’articles ainsi que la génération et la consultation simple des commandes.

Gestion simple et avancée des stocks

L’outil Xper Inventory a été conçu pour assurer une gestion simple, rapide et précise des stocks. Il offre notamment les fonctions suivantes : création de kits pour associer procédures et équipements, inventaire tournant pour une plus grande précision, suivi des dates d’expiration, sélection d’articles de substitution, réception et suivi des articles dans différents services ou établissements, transfert d’articles ainsi que la génération et la consultation simple des commandes.

Gestion simple et avancée des stocks

L’outil Xper Inventory a été conçu pour assurer une gestion simple, rapide et précise des stocks. Il offre notamment les fonctions suivantes : création de kits pour associer procédures et équipements, inventaire tournant pour une plus grande précision, suivi des dates d’expiration, sélection d’articles de substitution, réception et suivi des articles dans différents services ou établissements, transfert d’articles ainsi que la génération et la consultation simple des commandes.
Mémorisation des références

Mémorisation des références

Il est possible d’enregistrer les codes de référence, codes-barres, numéros de référence, informations tarifaires, noms de fabricant et de fournisseur, numéros de série, numéros de lot, etc.

Mémorisation des références

Il est possible d’enregistrer les codes de référence, codes-barres, numéros de référence, informations tarifaires, noms de fabricant et de fournisseur, numéros de série, numéros de lot, etc.

Mémorisation des références

Il est possible d’enregistrer les codes de référence, codes-barres, numéros de référence, informations tarifaires, noms de fabricant et de fournisseur, numéros de série, numéros de lot, etc.
Gestion des articles

Gestion des articles pour une meilleure maîtrise des stocks

Pour une meilleure gestion des stocks, indiquez si les articles sont consignés, actifs, en attente d’évaluation, implantables ou critiques.

Gestion des articles pour une meilleure maîtrise des stocks

Pour une meilleure gestion des stocks, indiquez si les articles sont consignés, actifs, en attente d’évaluation, implantables ou critiques.

Gestion des articles pour une meilleure maîtrise des stocks

Pour une meilleure gestion des stocks, indiquez si les articles sont consignés, actifs, en attente d’évaluation, implantables ou critiques.
Création rapide de rapports

Création rapide de rapports pour une gestion optimale

Générez rapidement des rapports d’inventaire intégrés pour savoir où se trouvent les articles, quels sont ceux qui nécessitent un réapprovisionnement et ceux dont la date d’expiration approche afin d’optimiser votre gestion des stocks.

Création rapide de rapports pour une gestion optimale

Générez rapidement des rapports d’inventaire intégrés pour savoir où se trouvent les articles, quels sont ceux qui nécessitent un réapprovisionnement et ceux dont la date d’expiration approche afin d’optimiser votre gestion des stocks.

Création rapide de rapports pour une gestion optimale

Générez rapidement des rapports d’inventaire intégrés pour savoir où se trouvent les articles, quels sont ceux qui nécessitent un réapprovisionnement et ceux dont la date d’expiration approche afin d’optimiser votre gestion des stocks.
Interfaçage avec les systèmes d’autres constructeurs

Interfaçage avec les systèmes d’autres constructeurs

La solution Xper Inventory interagit avec les systèmes de gestion des stocks agréés d’autres constructeurs afin de répertorier tous les articles utilisés.

Interfaçage avec les systèmes d’autres constructeurs

La solution Xper Inventory interagit avec les systèmes de gestion des stocks agréés d’autres constructeurs afin de répertorier tous les articles utilisés.

Interfaçage avec les systèmes d’autres constructeurs

La solution Xper Inventory interagit avec les systèmes de gestion des stocks agréés d’autres constructeurs afin de répertorier tous les articles utilisés.
Dossier patient électronique

Dossier patient électronique pour plus d’efficacité

Ne perdez plus de temps à chercher les informations dont vous avez besoin. Travaillez plus efficacement en accédant directement aux données stockées sur un dossier patient électronique unique.

Dossier patient électronique pour plus d’efficacité

Ne perdez plus de temps à chercher les informations dont vous avez besoin. Travaillez plus efficacement en accédant directement aux données stockées sur un dossier patient électronique unique.

Dossier patient électronique pour plus d’efficacité

Ne perdez plus de temps à chercher les informations dont vous avez besoin. Travaillez plus efficacement en accédant directement aux données stockées sur un dossier patient électronique unique.
  • Entièrement intégré
  • Importation et exportation
  • Déduction automatique du stock
  • Gestion avancée des stocks
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Entièrement intégré

Outil entièrement intégré pour plus d’efficacité

Xper Inventory est entièrement intégré aux logiciels de création de rapports, de facturation et de transcription afin d’éviter la saisie de données redondantes.

Outil entièrement intégré pour plus d’efficacité

Xper Inventory est entièrement intégré aux logiciels de création de rapports, de facturation et de transcription afin d’éviter la saisie de données redondantes.

Outil entièrement intégré pour plus d’efficacité

Xper Inventory est entièrement intégré aux logiciels de création de rapports, de facturation et de transcription afin d’éviter la saisie de données redondantes.
Importation et exportation

Importation et exportation en un clic

Xper Inventory permet d’importer et d’exporter des fichiers de stocks existants dans des tableurs Microsoft Excel* en un seul clic.

Importation et exportation en un clic

Xper Inventory permet d’importer et d’exporter des fichiers de stocks existants dans des tableurs Microsoft Excel* en un seul clic.

Importation et exportation en un clic

Xper Inventory permet d’importer et d’exporter des fichiers de stocks existants dans des tableurs Microsoft Excel* en un seul clic.
Déduction automatique du stock

Déduction automatique du stock pour une gestion en temps réel

Lors de la saisie avec Xper Flex Cardio et la solution de chevet Xper Flex Cardio, vous pouvez utiliser la fonction de déduction automatique du stock pour obtenir un état des stocks à jour.

Déduction automatique du stock pour une gestion en temps réel

Lors de la saisie avec Xper Flex Cardio et la solution de chevet Xper Flex Cardio, vous pouvez utiliser la fonction de déduction automatique du stock pour obtenir un état des stocks à jour.

Déduction automatique du stock pour une gestion en temps réel

Lors de la saisie avec Xper Flex Cardio et la solution de chevet Xper Flex Cardio, vous pouvez utiliser la fonction de déduction automatique du stock pour obtenir un état des stocks à jour.
Gestion avancée des stocks

Gestion simple et avancée des stocks

L’outil Xper Inventory a été conçu pour assurer une gestion simple, rapide et précise des stocks. Il offre notamment les fonctions suivantes : création de kits pour associer procédures et équipements, inventaire tournant pour une plus grande précision, suivi des dates d’expiration, sélection d’articles de substitution, réception et suivi des articles dans différents services ou établissements, transfert d’articles ainsi que la génération et la consultation simple des commandes.

Gestion simple et avancée des stocks

L’outil Xper Inventory a été conçu pour assurer une gestion simple, rapide et précise des stocks. Il offre notamment les fonctions suivantes : création de kits pour associer procédures et équipements, inventaire tournant pour une plus grande précision, suivi des dates d’expiration, sélection d’articles de substitution, réception et suivi des articles dans différents services ou établissements, transfert d’articles ainsi que la génération et la consultation simple des commandes.

Gestion simple et avancée des stocks

L’outil Xper Inventory a été conçu pour assurer une gestion simple, rapide et précise des stocks. Il offre notamment les fonctions suivantes : création de kits pour associer procédures et équipements, inventaire tournant pour une plus grande précision, suivi des dates d’expiration, sélection d’articles de substitution, réception et suivi des articles dans différents services ou établissements, transfert d’articles ainsi que la génération et la consultation simple des commandes.
Mémorisation des références

Mémorisation des références

Il est possible d’enregistrer les codes de référence, codes-barres, numéros de référence, informations tarifaires, noms de fabricant et de fournisseur, numéros de série, numéros de lot, etc.

Mémorisation des références

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Gestion des articles

Gestion des articles pour une meilleure maîtrise des stocks

Pour une meilleure gestion des stocks, indiquez si les articles sont consignés, actifs, en attente d’évaluation, implantables ou critiques.

Gestion des articles pour une meilleure maîtrise des stocks

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Création rapide de rapports

Création rapide de rapports pour une gestion optimale

Générez rapidement des rapports d’inventaire intégrés pour savoir où se trouvent les articles, quels sont ceux qui nécessitent un réapprovisionnement et ceux dont la date d’expiration approche afin d’optimiser votre gestion des stocks.

Création rapide de rapports pour une gestion optimale

Générez rapidement des rapports d’inventaire intégrés pour savoir où se trouvent les articles, quels sont ceux qui nécessitent un réapprovisionnement et ceux dont la date d’expiration approche afin d’optimiser votre gestion des stocks.

Création rapide de rapports pour une gestion optimale

Générez rapidement des rapports d’inventaire intégrés pour savoir où se trouvent les articles, quels sont ceux qui nécessitent un réapprovisionnement et ceux dont la date d’expiration approche afin d’optimiser votre gestion des stocks.
Interfaçage avec les systèmes d’autres constructeurs

Interfaçage avec les systèmes d’autres constructeurs

La solution Xper Inventory interagit avec les systèmes de gestion des stocks agréés d’autres constructeurs afin de répertorier tous les articles utilisés.

Interfaçage avec les systèmes d’autres constructeurs

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Dossier patient électronique

Dossier patient électronique pour plus d’efficacité

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  • *Microsoft et Excel sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

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