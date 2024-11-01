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IntelliSpace PACS iVault est un système d’archivage des images cliniques (PACS) rapide et disponible en permanence. Il permet aux utilisateurs d’accéder aux images et informations de l’ensemble de l’établissement hospitalier. De plus, il assure l’archivage de plusieurs millions d’examens par an et prend en charge des centaines d’utilisateurs simultanément.
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Serveurs en cluster
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Plusieurs serveurs d’archivage pour plus de protection
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Surveillance 24H/24 7J/7 pour des interventions rapides
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Temps d’utilisation de 99,99 % pour les services critiques
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Sauvegarde hors site pour une récupération complète des données en cas de sinistre
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Basculement des listes des tâches en cas de coupure réseau
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Classification Tier 1
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Architecture modulaire de virtualisation pour un stockage évolutif
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Récupération des données à faible coût
Récupération des données à faible coût
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Stockage RAID-5 pour une récupération rapide des données
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Serveurs en cluster
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Temps d’utilisation de 99,99 % pour les services critiques
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Sauvegarde hors site pour une récupération complète des données en cas de sinistre
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Basculement des listes des tâches en cas de coupure réseau
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Classification Tier 1
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Architecture modulaire de virtualisation pour un stockage évolutif
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Récupération des données à faible coût
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Stockage RAID-5 pour une récupération rapide des données
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