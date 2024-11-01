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IntelliSpace PACS iVault

Solution d’archivage PACS

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IntelliSpace PACS iVault est un système d’archivage des images cliniques (PACS) rapide et disponible en permanence. Il permet aux utilisateurs d’accéder aux images et informations de l’ensemble de l’établissement hospitalier. De plus, il assure l’archivage de plusieurs millions d’examens par an et prend en charge des centaines d’utilisateurs simultanément.

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Caractéristiques
Serveurs en cluster

Serveurs en cluster

Les serveurs en cluster offrent une redondance totale.

Serveurs en cluster

Les serveurs en cluster offrent une redondance totale.

Serveurs en cluster

Les serveurs en cluster offrent une redondance totale.
Plusieurs serveurs d’archivage

Plusieurs serveurs d’archivage pour plus de protection

iVault renforce la protection de vos données cliniques en les stockant sur différents serveurs d’archivage. La multiplication des serveurs permet également un équilibrage de charge pour une récupération rapide et fiable des données.

Plusieurs serveurs d’archivage pour plus de protection

iVault renforce la protection de vos données cliniques en les stockant sur différents serveurs d’archivage. La multiplication des serveurs permet également un équilibrage de charge pour une récupération rapide et fiable des données.

Plusieurs serveurs d’archivage pour plus de protection

iVault renforce la protection de vos données cliniques en les stockant sur différents serveurs d’archivage. La multiplication des serveurs permet également un équilibrage de charge pour une récupération rapide et fiable des données.
Surveillance 24H/24 7J/7

Surveillance 24H/24 7J/7 pour des interventions rapides

Les experts du Centre d’Assistance Clients Philips identifient rapidement les problèmes susceptibles d’affecter les performances du système et œuvrent à leur résolution.

Surveillance 24H/24 7J/7 pour des interventions rapides

Les experts du Centre d’Assistance Clients Philips identifient rapidement les problèmes susceptibles d’affecter les performances du système et œuvrent à leur résolution.

Surveillance 24H/24 7J/7 pour des interventions rapides

Les experts du Centre d’Assistance Clients Philips identifient rapidement les problèmes susceptibles d’affecter les performances du système et œuvrent à leur résolution.
Temps d’utilisation de 99,99 %

Temps d’utilisation de 99,99 % pour les services critiques

Nous vous garantissons un temps d’utilisation du système de 99,99 %, soit une protection optimale des données lors des situations critiques.

Temps d’utilisation de 99,99 % pour les services critiques

Nous vous garantissons un temps d’utilisation du système de 99,99 %, soit une protection optimale des données lors des situations critiques.

Temps d’utilisation de 99,99 % pour les services critiques

Nous vous garantissons un temps d’utilisation du système de 99,99 %, soit une protection optimale des données lors des situations critiques.
Sauvegarde hors site pour une reprise après sinistre

Sauvegarde hors site pour une récupération complète des données en cas de sinistre

Le centre de sauvegarde des données Philips travaille en étroite collaboration avec vous pour mettre au point un plan de sauvegarde des données entièrement intégré et propre à votre établissement. Nous pouvons ainsi récupérer l’intégralité des données dans un délai de 96 heures en cas de catastrophe naturelle.

Sauvegarde hors site pour une récupération complète des données en cas de sinistre

Le centre de sauvegarde des données Philips travaille en étroite collaboration avec vous pour mettre au point un plan de sauvegarde des données entièrement intégré et propre à votre établissement. Nous pouvons ainsi récupérer l’intégralité des données dans un délai de 96 heures en cas de catastrophe naturelle.

Sauvegarde hors site pour une récupération complète des données en cas de sinistre

Le centre de sauvegarde des données Philips travaille en étroite collaboration avec vous pour mettre au point un plan de sauvegarde des données entièrement intégré et propre à votre établissement. Nous pouvons ainsi récupérer l’intégralité des données dans un délai de 96 heures en cas de catastrophe naturelle.
Basculement des listes des tâches

Basculement des listes des tâches en cas de coupure réseau

Cette fonction vous permet d’avoir accès aux images même lorsque le serveur de base de données central ou le WAN ne sont pas disponibles.

Basculement des listes des tâches en cas de coupure réseau

Cette fonction vous permet d’avoir accès aux images même lorsque le serveur de base de données central ou le WAN ne sont pas disponibles.

Basculement des listes des tâches en cas de coupure réseau

Cette fonction vous permet d’avoir accès aux images même lorsque le serveur de base de données central ou le WAN ne sont pas disponibles.
Classification Tier 1

Classification Tier 1

La classification Tier 1 vise à assurer la sécurité des données et la tolérance aux pannes.

Classification Tier 1

La classification Tier 1 vise à assurer la sécurité des données et la tolérance aux pannes.

Classification Tier 1

La classification Tier 1 vise à assurer la sécurité des données et la tolérance aux pannes.
Architecture modulaire de virtualisation

Architecture modulaire de virtualisation pour un stockage évolutif

La solution IntelliSpace PACS iVault utilise une baie de stockage évolutive RAID-5 en attachement direct. Cette architecture modulaire permet de faire évoluer les capacités de stockage en fonction des besoins, qu’il s’agisse d’un établissement autonome ou de plusieurs établissements fonctionnant en réseau, pour des réseaux de soins entièrement intégrés.

Architecture modulaire de virtualisation pour un stockage évolutif

La solution IntelliSpace PACS iVault utilise une baie de stockage évolutive RAID-5 en attachement direct. Cette architecture modulaire permet de faire évoluer les capacités de stockage en fonction des besoins, qu’il s’agisse d’un établissement autonome ou de plusieurs établissements fonctionnant en réseau, pour des réseaux de soins entièrement intégrés.

Architecture modulaire de virtualisation pour un stockage évolutif

La solution IntelliSpace PACS iVault utilise une baie de stockage évolutive RAID-5 en attachement direct. Cette architecture modulaire permet de faire évoluer les capacités de stockage en fonction des besoins, qu’il s’agisse d’un établissement autonome ou de plusieurs établissements fonctionnant en réseau, pour des réseaux de soins entièrement intégrés.
Récupération des données à faible coût

Récupération des données à faible coût

Le faible coût de récupération des données incite davantage à utiliser la bande passante que le réseau WAN.

Récupération des données à faible coût

Le faible coût de récupération des données incite davantage à utiliser la bande passante que le réseau WAN.

Récupération des données à faible coût

Le faible coût de récupération des données incite davantage à utiliser la bande passante que le réseau WAN.
Stockage RAID-5

Stockage RAID-5 pour une récupération rapide des données

Toutes les images d’IntelliSpace PACS iVault sont stockées sur des unités RAID-5 en attachement direct afin de permettre une récupération en trois secondes maximum.

Stockage RAID-5 pour une récupération rapide des données

Toutes les images d’IntelliSpace PACS iVault sont stockées sur des unités RAID-5 en attachement direct afin de permettre une récupération en trois secondes maximum.

Stockage RAID-5 pour une récupération rapide des données

Toutes les images d’IntelliSpace PACS iVault sont stockées sur des unités RAID-5 en attachement direct afin de permettre une récupération en trois secondes maximum.
  • Serveurs en cluster
  • Plusieurs serveurs d’archivage
  • Surveillance 24H/24 7J/7
  • Temps d’utilisation de 99,99 %
Voir toutes les caractéristiques
Serveurs en cluster

Serveurs en cluster

Les serveurs en cluster offrent une redondance totale.

Serveurs en cluster

Les serveurs en cluster offrent une redondance totale.

Serveurs en cluster

Les serveurs en cluster offrent une redondance totale.
Plusieurs serveurs d’archivage

Plusieurs serveurs d’archivage pour plus de protection

iVault renforce la protection de vos données cliniques en les stockant sur différents serveurs d’archivage. La multiplication des serveurs permet également un équilibrage de charge pour une récupération rapide et fiable des données.

Plusieurs serveurs d’archivage pour plus de protection

iVault renforce la protection de vos données cliniques en les stockant sur différents serveurs d’archivage. La multiplication des serveurs permet également un équilibrage de charge pour une récupération rapide et fiable des données.

Plusieurs serveurs d’archivage pour plus de protection

iVault renforce la protection de vos données cliniques en les stockant sur différents serveurs d’archivage. La multiplication des serveurs permet également un équilibrage de charge pour une récupération rapide et fiable des données.
Surveillance 24H/24 7J/7

Surveillance 24H/24 7J/7 pour des interventions rapides

Les experts du Centre d’Assistance Clients Philips identifient rapidement les problèmes susceptibles d’affecter les performances du système et œuvrent à leur résolution.

Surveillance 24H/24 7J/7 pour des interventions rapides

Les experts du Centre d’Assistance Clients Philips identifient rapidement les problèmes susceptibles d’affecter les performances du système et œuvrent à leur résolution.

Surveillance 24H/24 7J/7 pour des interventions rapides

Les experts du Centre d’Assistance Clients Philips identifient rapidement les problèmes susceptibles d’affecter les performances du système et œuvrent à leur résolution.
Temps d’utilisation de 99,99 %

Temps d’utilisation de 99,99 % pour les services critiques

Nous vous garantissons un temps d’utilisation du système de 99,99 %, soit une protection optimale des données lors des situations critiques.

Temps d’utilisation de 99,99 % pour les services critiques

Nous vous garantissons un temps d’utilisation du système de 99,99 %, soit une protection optimale des données lors des situations critiques.

Temps d’utilisation de 99,99 % pour les services critiques

Nous vous garantissons un temps d’utilisation du système de 99,99 %, soit une protection optimale des données lors des situations critiques.
Sauvegarde hors site pour une reprise après sinistre

Sauvegarde hors site pour une récupération complète des données en cas de sinistre

Le centre de sauvegarde des données Philips travaille en étroite collaboration avec vous pour mettre au point un plan de sauvegarde des données entièrement intégré et propre à votre établissement. Nous pouvons ainsi récupérer l’intégralité des données dans un délai de 96 heures en cas de catastrophe naturelle.

Sauvegarde hors site pour une récupération complète des données en cas de sinistre

Le centre de sauvegarde des données Philips travaille en étroite collaboration avec vous pour mettre au point un plan de sauvegarde des données entièrement intégré et propre à votre établissement. Nous pouvons ainsi récupérer l’intégralité des données dans un délai de 96 heures en cas de catastrophe naturelle.

Sauvegarde hors site pour une récupération complète des données en cas de sinistre

Le centre de sauvegarde des données Philips travaille en étroite collaboration avec vous pour mettre au point un plan de sauvegarde des données entièrement intégré et propre à votre établissement. Nous pouvons ainsi récupérer l’intégralité des données dans un délai de 96 heures en cas de catastrophe naturelle.
Basculement des listes des tâches

Basculement des listes des tâches en cas de coupure réseau

Cette fonction vous permet d’avoir accès aux images même lorsque le serveur de base de données central ou le WAN ne sont pas disponibles.

Basculement des listes des tâches en cas de coupure réseau

Cette fonction vous permet d’avoir accès aux images même lorsque le serveur de base de données central ou le WAN ne sont pas disponibles.

Basculement des listes des tâches en cas de coupure réseau

Cette fonction vous permet d’avoir accès aux images même lorsque le serveur de base de données central ou le WAN ne sont pas disponibles.
Classification Tier 1

Classification Tier 1

La classification Tier 1 vise à assurer la sécurité des données et la tolérance aux pannes.

Classification Tier 1

La classification Tier 1 vise à assurer la sécurité des données et la tolérance aux pannes.

Classification Tier 1

La classification Tier 1 vise à assurer la sécurité des données et la tolérance aux pannes.
Architecture modulaire de virtualisation

Architecture modulaire de virtualisation pour un stockage évolutif

La solution IntelliSpace PACS iVault utilise une baie de stockage évolutive RAID-5 en attachement direct. Cette architecture modulaire permet de faire évoluer les capacités de stockage en fonction des besoins, qu’il s’agisse d’un établissement autonome ou de plusieurs établissements fonctionnant en réseau, pour des réseaux de soins entièrement intégrés.

Architecture modulaire de virtualisation pour un stockage évolutif

La solution IntelliSpace PACS iVault utilise une baie de stockage évolutive RAID-5 en attachement direct. Cette architecture modulaire permet de faire évoluer les capacités de stockage en fonction des besoins, qu’il s’agisse d’un établissement autonome ou de plusieurs établissements fonctionnant en réseau, pour des réseaux de soins entièrement intégrés.

Architecture modulaire de virtualisation pour un stockage évolutif

La solution IntelliSpace PACS iVault utilise une baie de stockage évolutive RAID-5 en attachement direct. Cette architecture modulaire permet de faire évoluer les capacités de stockage en fonction des besoins, qu’il s’agisse d’un établissement autonome ou de plusieurs établissements fonctionnant en réseau, pour des réseaux de soins entièrement intégrés.
Récupération des données à faible coût

Récupération des données à faible coût

Le faible coût de récupération des données incite davantage à utiliser la bande passante que le réseau WAN.

Récupération des données à faible coût

Le faible coût de récupération des données incite davantage à utiliser la bande passante que le réseau WAN.

Récupération des données à faible coût

Le faible coût de récupération des données incite davantage à utiliser la bande passante que le réseau WAN.
Stockage RAID-5

Stockage RAID-5 pour une récupération rapide des données

Toutes les images d’IntelliSpace PACS iVault sont stockées sur des unités RAID-5 en attachement direct afin de permettre une récupération en trois secondes maximum.

Stockage RAID-5 pour une récupération rapide des données

Toutes les images d’IntelliSpace PACS iVault sont stockées sur des unités RAID-5 en attachement direct afin de permettre une récupération en trois secondes maximum.

Stockage RAID-5 pour une récupération rapide des données

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