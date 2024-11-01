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Algorithme ECG 16 dérivations DXL

Algorithme ECG

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L’algorithme ECG Philips DXL utilise des méthodes d’analyse élaborées pour interpréter les ECG. Il analyse ainsi jusqu’à 16 dérivations ECG acquises simultanément afin d’interpréter le rythme et la morphologie de différents types de patients.

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Caractéristiques
Analyse intégrée sur 16 dérivations

Analyse intégrée sur 16 dérivations pour la prise en charge de différents types de patients

L’algorithme Philips DXL va au-delà de l’interprétation classique sur 12 dérivations des ECG au repos. En effet, sa nouvelle génération de programmes d’analyse lui permet d’obtenir un diagnostic plus fiable. Ainsi, grâce aux dérivations précordiales et postérieures droites (en option), l’analyse intégrée sur 16 dérivations fournit une meilleure interprétation des douleurs thoraciques des patients adultes. Il est également possible de réaliser une analyse pédiatrique sur 15 dérivations.

Analyse intégrée sur 16 dérivations pour la prise en charge de différents types de patients

L’algorithme Philips DXL va au-delà de l’interprétation classique sur 12 dérivations des ECG au repos. En effet, sa nouvelle génération de programmes d’analyse lui permet d’obtenir un diagnostic plus fiable. Ainsi, grâce aux dérivations précordiales et postérieures droites (en option), l’analyse intégrée sur 16 dérivations fournit une meilleure interprétation des douleurs thoraciques des patients adultes. Il est également possible de réaliser une analyse pédiatrique sur 15 dérivations.

Analyse intégrée sur 16 dérivations pour la prise en charge de différents types de patients

L’algorithme Philips DXL va au-delà de l’interprétation classique sur 12 dérivations des ECG au repos. En effet, sa nouvelle génération de programmes d’analyse lui permet d’obtenir un diagnostic plus fiable. Ainsi, grâce aux dérivations précordiales et postérieures droites (en option), l’analyse intégrée sur 16 dérivations fournit une meilleure interprétation des douleurs thoraciques des patients adultes. Il est également possible de réaliser une analyse pédiatrique sur 15 dérivations.
Analyse intégrée sur 16 dérivations

Analyse intégrée sur 16 dérivations pour la prise en charge de patients aux profils divers

L’algorithme ECG Philips DXL va au-delà de l’interprétation classique sur 12 dérivations des ECG au repos. En effet, il offre des capacités diagnostiques améliorées qui n’ont plus rien à voir avec les programmes d’analyse antérieurs. Ainsi, l’analyse intégrée sur 16 dérivations permet d’utiliser les électrodes précordiales et postérieures droites (en option) afin de mieux interpréter les douleurs thoraciques des patients adultes. Une analyse pédiatrique sur 15 dérivations est également possible.

Analyse intégrée sur 16 dérivations pour la prise en charge de patients aux profils divers

L’algorithme ECG Philips DXL va au-delà de l’interprétation classique sur 12 dérivations des ECG au repos. En effet, il offre des capacités diagnostiques améliorées qui n’ont plus rien à voir avec les programmes d’analyse antérieurs. Ainsi, l’analyse intégrée sur 16 dérivations permet d’utiliser les électrodes précordiales et postérieures droites (en option) afin de mieux interpréter les douleurs thoraciques des patients adultes. Une analyse pédiatrique sur 15 dérivations est également possible.

Analyse intégrée sur 16 dérivations pour la prise en charge de patients aux profils divers

L’algorithme ECG Philips DXL va au-delà de l’interprétation classique sur 12 dérivations des ECG au repos. En effet, il offre des capacités diagnostiques améliorées qui n’ont plus rien à voir avec les programmes d’analyse antérieurs. Ainsi, l’analyse intégrée sur 16 dérivations permet d’utiliser les électrodes précordiales et postérieures droites (en option) afin de mieux interpréter les douleurs thoraciques des patients adultes. Une analyse pédiatrique sur 15 dérivations est également possible.
ST Map

Visualisation des décalages avec ST Map

L’application ST Map fournit une représentation visuelle des décalages du segment ST dans les plans frontal et transversal, conformément aux recommandations de l’AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Visualisation des décalages avec ST Map

L’application ST Map fournit une représentation visuelle des décalages du segment ST dans les plans frontal et transversal, conformément aux recommandations de l’AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Visualisation des décalages avec ST Map

L’application ST Map fournit une représentation visuelle des décalages du segment ST dans les plans frontal et transversal, conformément aux recommandations de l’AHA/ACCF/HRS de 2009.*
ST Map

ST Map pour visualiser les décalages

L’application ST Map fournit une représentation visuelle des décalages du segment ST dans les plans frontal et transversal, conformément aux recommandations de 2009 de l’AHA/ACCF/HRS*.

ST Map pour visualiser les décalages

L’application ST Map fournit une représentation visuelle des décalages du segment ST dans les plans frontal et transversal, conformément aux recommandations de 2009 de l’AHA/ACCF/HRS*.

ST Map pour visualiser les décalages

L’application ST Map fournit une représentation visuelle des décalages du segment ST dans les plans frontal et transversal, conformément aux recommandations de 2009 de l’AHA/ACCF/HRS*.
Critères actualisés

Critères actualisés en fonction des dernières recherches cliniques

L’algorithme 16 dérivations DXL comprend des critères mis à jour selon les résultats des recherches cliniques les plus récentes. Par exemple : ajout du critère “ischémie aiguë” et de nouveaux critères de STEMI liés au sexe, conformément aux recommandations de l’AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Critères actualisés en fonction des dernières recherches cliniques

L’algorithme 16 dérivations DXL comprend des critères mis à jour selon les résultats des recherches cliniques les plus récentes. Par exemple : ajout du critère “ischémie aiguë” et de nouveaux critères de STEMI liés au sexe, conformément aux recommandations de l’AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Critères actualisés en fonction des dernières recherches cliniques

L’algorithme 16 dérivations DXL comprend des critères mis à jour selon les résultats des recherches cliniques les plus récentes. Par exemple : ajout du critère “ischémie aiguë” et de nouveaux critères de STEMI liés au sexe, conformément aux recommandations de l’AHA/ACCF/HRS de 2009.*
Critères actualisés

Critères actualisés en fonction des dernières recherches cliniques

L’algorithme 16 dérivations DXL comprend des critères mis à jour selon les résultats des recherches cliniques les plus récentes. Par exemple, ajout du critère “ischémie aiguë” et incorporation de nouveaux critères STEMI liés au sexe, conformément aux recommandations de 2009 de l’AHA/ACCF/HRS*.

Critères actualisés en fonction des dernières recherches cliniques

L’algorithme 16 dérivations DXL comprend des critères mis à jour selon les résultats des recherches cliniques les plus récentes. Par exemple, ajout du critère “ischémie aiguë” et incorporation de nouveaux critères STEMI liés au sexe, conformément aux recommandations de 2009 de l’AHA/ACCF/HRS*.

Critères actualisés en fonction des dernières recherches cliniques

L’algorithme 16 dérivations DXL comprend des critères mis à jour selon les résultats des recherches cliniques les plus récentes. Par exemple, ajout du critère “ischémie aiguë” et incorporation de nouveaux critères STEMI liés au sexe, conformément aux recommandations de 2009 de l’AHA/ACCF/HRS*.
Critères STEMI-CA

Critères STEMI-CA indiquant l’emplacement de l’occlusion

L’algorithme fournit des critères STEMI-CA (artère responsable) pour identifier l’emplacement probable de l’occlusion, conformément aux recommandations de l’AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Critères STEMI-CA indiquant l’emplacement de l’occlusion

L’algorithme fournit des critères STEMI-CA (artère responsable) pour identifier l’emplacement probable de l’occlusion, conformément aux recommandations de l’AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Critères STEMI-CA indiquant l’emplacement de l’occlusion

L’algorithme fournit des critères STEMI-CA (artère responsable) pour identifier l’emplacement probable de l’occlusion, conformément aux recommandations de l’AHA/ACCF/HRS de 2009.*
Critères STEMI-CA

Critères STEMI-CA indiquant l’emplacement probable de l’occlusion

L’algorithme fournit des critères STEMI-CA (artère responsable) pour détecter l’emplacement probable de l’occlusion, conformément aux recommandations de 2009 de l’AHA/ACCF/HRS*.

Critères STEMI-CA indiquant l’emplacement probable de l’occlusion

L’algorithme fournit des critères STEMI-CA (artère responsable) pour détecter l’emplacement probable de l’occlusion, conformément aux recommandations de 2009 de l’AHA/ACCF/HRS*.

Critères STEMI-CA indiquant l’emplacement probable de l’occlusion

L’algorithme fournit des critères STEMI-CA (artère responsable) pour détecter l’emplacement probable de l’occlusion, conformément aux recommandations de 2009 de l’AHA/ACCF/HRS*.
Énoncés de valeurs critiques

Accélération de la prise en charge d’urgence grâce aux énoncés de valeurs critiques

Les énoncés de valeurs critiques mettent en évidence les états nécessitant une attention clinique immédiate. Les cliniciens peuvent ainsi intervenir rapidement et réduire le délai entre la reconnaissance d’une urgence cardiaque et l’intervention, telle qu’une angioplastie avec ballonnet.

Accélération de la prise en charge d’urgence grâce aux énoncés de valeurs critiques

Les énoncés de valeurs critiques mettent en évidence les états nécessitant une attention clinique immédiate. Les cliniciens peuvent ainsi intervenir rapidement et réduire le délai entre la reconnaissance d’une urgence cardiaque et l’intervention, telle qu’une angioplastie avec ballonnet.

Accélération de la prise en charge d’urgence grâce aux énoncés de valeurs critiques

Les énoncés de valeurs critiques mettent en évidence les états nécessitant une attention clinique immédiate. Les cliniciens peuvent ainsi intervenir rapidement et réduire le délai entre la reconnaissance d’une urgence cardiaque et l’intervention, telle qu’une angioplastie avec ballonnet.
Énoncés de valeurs critiques

Accélération de la prise en charge d’urgence grâce aux énoncés de valeurs critiques

L’algorithme permet d’identifier des valeurs critiques pour mettre en évidence les pathologies nécessitant une attention clinique immédiate. Les cliniciens peuvent ainsi intervenir rapidement et réduire le délai entre la reconnaissance d’une urgence cardiaque et l’intervention, telle qu’une angioplastie avec ballonnet.

Accélération de la prise en charge d’urgence grâce aux énoncés de valeurs critiques

L’algorithme permet d’identifier des valeurs critiques pour mettre en évidence les pathologies nécessitant une attention clinique immédiate. Les cliniciens peuvent ainsi intervenir rapidement et réduire le délai entre la reconnaissance d’une urgence cardiaque et l’intervention, telle qu’une angioplastie avec ballonnet.

Accélération de la prise en charge d’urgence grâce aux énoncés de valeurs critiques

L’algorithme permet d’identifier des valeurs critiques pour mettre en évidence les pathologies nécessitant une attention clinique immédiate. Les cliniciens peuvent ainsi intervenir rapidement et réduire le délai entre la reconnaissance d’une urgence cardiaque et l’intervention, telle qu’une angioplastie avec ballonnet.
Programme LeadCheck

Prévention des erreurs grâce au programme LeadCheck

LeadCheck, le programme de contrôle des dérivations permet d’identifier 19 possibilités d’inversion des fils et d’erreurs de positionnement des électrodes pendant l’acquisition d’un ECG.

Prévention des erreurs grâce au programme LeadCheck

LeadCheck, le programme de contrôle des dérivations permet d’identifier 19 possibilités d’inversion des fils et d’erreurs de positionnement des électrodes pendant l’acquisition d’un ECG.

Prévention des erreurs grâce au programme LeadCheck

LeadCheck, le programme de contrôle des dérivations permet d’identifier 19 possibilités d’inversion des fils et d’erreurs de positionnement des électrodes pendant l’acquisition d’un ECG.
Programme LeadCheck

Prévention des erreurs grâce au programme LeadCheck

Le programme LeadCheck permet d’identifier 19 possibilités d’inversion des fils et d’erreurs de positionnement des électrodes pendant l’acquisition d’un ECG.

Prévention des erreurs grâce au programme LeadCheck

Le programme LeadCheck permet d’identifier 19 possibilités d’inversion des fils et d’erreurs de positionnement des électrodes pendant l’acquisition d’un ECG.

Prévention des erreurs grâce au programme LeadCheck

Le programme LeadCheck permet d’identifier 19 possibilités d’inversion des fils et d’erreurs de positionnement des électrodes pendant l’acquisition d’un ECG.
Actualisation des recommandations

Actualisation des recommandations pour des normes de qualité élevées

L’algorithme prend en compte les mises à jour des directives et recommandations, telles que celles de la partie II** de l’AHA/ACCF/HRS de 2007 ou de la partie VI1 de 2009, concernant la normalisation et l’interprétation des ECG. Cet algorithme est disponible avec de nombreux produits Philips.***

Actualisation des recommandations pour des normes de qualité élevées

L’algorithme prend en compte les mises à jour des directives et recommandations, telles que celles de la partie II** de l’AHA/ACCF/HRS de 2007 ou de la partie VI1 de 2009, concernant la normalisation et l’interprétation des ECG. Cet algorithme est disponible avec de nombreux produits Philips.***

Actualisation des recommandations pour des normes de qualité élevées

L’algorithme prend en compte les mises à jour des directives et recommandations, telles que celles de la partie II** de l’AHA/ACCF/HRS de 2007 ou de la partie VI1 de 2009, concernant la normalisation et l’interprétation des ECG. Cet algorithme est disponible avec de nombreux produits Philips.***
Recommandations actualisées

Recommandations actualisées pour des normes de qualité élevées

L’algorithme prend en compte les mises à jour des directives et recommandations, telles que celles de l’AHA/ACCF/HRS de 2007, partie II** et de 2009, partie VI1, relatives à la normalisation et à l’interprétation des ECG. Cet algorithme est disponible avec de nombreux produits Philips***.

Recommandations actualisées pour des normes de qualité élevées

L’algorithme prend en compte les mises à jour des directives et recommandations, telles que celles de l’AHA/ACCF/HRS de 2007, partie II** et de 2009, partie VI1, relatives à la normalisation et à l’interprétation des ECG. Cet algorithme est disponible avec de nombreux produits Philips***.

Recommandations actualisées pour des normes de qualité élevées

L’algorithme prend en compte les mises à jour des directives et recommandations, telles que celles de l’AHA/ACCF/HRS de 2007, partie II** et de 2009, partie VI1, relatives à la normalisation et à l’interprétation des ECG. Cet algorithme est disponible avec de nombreux produits Philips***.
  • Analyse intégrée sur 16 dérivations
  • Analyse intégrée sur 16 dérivations
  • ST Map
  • ST Map
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Analyse intégrée sur 16 dérivations

Analyse intégrée sur 16 dérivations pour la prise en charge de différents types de patients

L’algorithme Philips DXL va au-delà de l’interprétation classique sur 12 dérivations des ECG au repos. En effet, sa nouvelle génération de programmes d’analyse lui permet d’obtenir un diagnostic plus fiable. Ainsi, grâce aux dérivations précordiales et postérieures droites (en option), l’analyse intégrée sur 16 dérivations fournit une meilleure interprétation des douleurs thoraciques des patients adultes. Il est également possible de réaliser une analyse pédiatrique sur 15 dérivations.

Analyse intégrée sur 16 dérivations pour la prise en charge de différents types de patients

L’algorithme Philips DXL va au-delà de l’interprétation classique sur 12 dérivations des ECG au repos. En effet, sa nouvelle génération de programmes d’analyse lui permet d’obtenir un diagnostic plus fiable. Ainsi, grâce aux dérivations précordiales et postérieures droites (en option), l’analyse intégrée sur 16 dérivations fournit une meilleure interprétation des douleurs thoraciques des patients adultes. Il est également possible de réaliser une analyse pédiatrique sur 15 dérivations.

Analyse intégrée sur 16 dérivations pour la prise en charge de différents types de patients

L’algorithme Philips DXL va au-delà de l’interprétation classique sur 12 dérivations des ECG au repos. En effet, sa nouvelle génération de programmes d’analyse lui permet d’obtenir un diagnostic plus fiable. Ainsi, grâce aux dérivations précordiales et postérieures droites (en option), l’analyse intégrée sur 16 dérivations fournit une meilleure interprétation des douleurs thoraciques des patients adultes. Il est également possible de réaliser une analyse pédiatrique sur 15 dérivations.
Analyse intégrée sur 16 dérivations

Analyse intégrée sur 16 dérivations pour la prise en charge de patients aux profils divers

L’algorithme ECG Philips DXL va au-delà de l’interprétation classique sur 12 dérivations des ECG au repos. En effet, il offre des capacités diagnostiques améliorées qui n’ont plus rien à voir avec les programmes d’analyse antérieurs. Ainsi, l’analyse intégrée sur 16 dérivations permet d’utiliser les électrodes précordiales et postérieures droites (en option) afin de mieux interpréter les douleurs thoraciques des patients adultes. Une analyse pédiatrique sur 15 dérivations est également possible.

Analyse intégrée sur 16 dérivations pour la prise en charge de patients aux profils divers

L’algorithme ECG Philips DXL va au-delà de l’interprétation classique sur 12 dérivations des ECG au repos. En effet, il offre des capacités diagnostiques améliorées qui n’ont plus rien à voir avec les programmes d’analyse antérieurs. Ainsi, l’analyse intégrée sur 16 dérivations permet d’utiliser les électrodes précordiales et postérieures droites (en option) afin de mieux interpréter les douleurs thoraciques des patients adultes. Une analyse pédiatrique sur 15 dérivations est également possible.

Analyse intégrée sur 16 dérivations pour la prise en charge de patients aux profils divers

L’algorithme ECG Philips DXL va au-delà de l’interprétation classique sur 12 dérivations des ECG au repos. En effet, il offre des capacités diagnostiques améliorées qui n’ont plus rien à voir avec les programmes d’analyse antérieurs. Ainsi, l’analyse intégrée sur 16 dérivations permet d’utiliser les électrodes précordiales et postérieures droites (en option) afin de mieux interpréter les douleurs thoraciques des patients adultes. Une analyse pédiatrique sur 15 dérivations est également possible.
ST Map

Visualisation des décalages avec ST Map

L’application ST Map fournit une représentation visuelle des décalages du segment ST dans les plans frontal et transversal, conformément aux recommandations de l’AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Visualisation des décalages avec ST Map

L’application ST Map fournit une représentation visuelle des décalages du segment ST dans les plans frontal et transversal, conformément aux recommandations de l’AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Visualisation des décalages avec ST Map

L’application ST Map fournit une représentation visuelle des décalages du segment ST dans les plans frontal et transversal, conformément aux recommandations de l’AHA/ACCF/HRS de 2009.*
ST Map

ST Map pour visualiser les décalages

L’application ST Map fournit une représentation visuelle des décalages du segment ST dans les plans frontal et transversal, conformément aux recommandations de 2009 de l’AHA/ACCF/HRS*.

ST Map pour visualiser les décalages

L’application ST Map fournit une représentation visuelle des décalages du segment ST dans les plans frontal et transversal, conformément aux recommandations de 2009 de l’AHA/ACCF/HRS*.

ST Map pour visualiser les décalages

L’application ST Map fournit une représentation visuelle des décalages du segment ST dans les plans frontal et transversal, conformément aux recommandations de 2009 de l’AHA/ACCF/HRS*.
Critères actualisés

Critères actualisés en fonction des dernières recherches cliniques

L’algorithme 16 dérivations DXL comprend des critères mis à jour selon les résultats des recherches cliniques les plus récentes. Par exemple : ajout du critère “ischémie aiguë” et de nouveaux critères de STEMI liés au sexe, conformément aux recommandations de l’AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Critères actualisés en fonction des dernières recherches cliniques

L’algorithme 16 dérivations DXL comprend des critères mis à jour selon les résultats des recherches cliniques les plus récentes. Par exemple : ajout du critère “ischémie aiguë” et de nouveaux critères de STEMI liés au sexe, conformément aux recommandations de l’AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Critères actualisés en fonction des dernières recherches cliniques

L’algorithme 16 dérivations DXL comprend des critères mis à jour selon les résultats des recherches cliniques les plus récentes. Par exemple : ajout du critère “ischémie aiguë” et de nouveaux critères de STEMI liés au sexe, conformément aux recommandations de l’AHA/ACCF/HRS de 2009.*
Critères actualisés

Critères actualisés en fonction des dernières recherches cliniques

L’algorithme 16 dérivations DXL comprend des critères mis à jour selon les résultats des recherches cliniques les plus récentes. Par exemple, ajout du critère “ischémie aiguë” et incorporation de nouveaux critères STEMI liés au sexe, conformément aux recommandations de 2009 de l’AHA/ACCF/HRS*.

Critères actualisés en fonction des dernières recherches cliniques

L’algorithme 16 dérivations DXL comprend des critères mis à jour selon les résultats des recherches cliniques les plus récentes. Par exemple, ajout du critère “ischémie aiguë” et incorporation de nouveaux critères STEMI liés au sexe, conformément aux recommandations de 2009 de l’AHA/ACCF/HRS*.

Critères actualisés en fonction des dernières recherches cliniques

L’algorithme 16 dérivations DXL comprend des critères mis à jour selon les résultats des recherches cliniques les plus récentes. Par exemple, ajout du critère “ischémie aiguë” et incorporation de nouveaux critères STEMI liés au sexe, conformément aux recommandations de 2009 de l’AHA/ACCF/HRS*.
Critères STEMI-CA

Critères STEMI-CA indiquant l’emplacement de l’occlusion

L’algorithme fournit des critères STEMI-CA (artère responsable) pour identifier l’emplacement probable de l’occlusion, conformément aux recommandations de l’AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Critères STEMI-CA indiquant l’emplacement de l’occlusion

L’algorithme fournit des critères STEMI-CA (artère responsable) pour identifier l’emplacement probable de l’occlusion, conformément aux recommandations de l’AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Critères STEMI-CA indiquant l’emplacement de l’occlusion

L’algorithme fournit des critères STEMI-CA (artère responsable) pour identifier l’emplacement probable de l’occlusion, conformément aux recommandations de l’AHA/ACCF/HRS de 2009.*
Critères STEMI-CA

Critères STEMI-CA indiquant l’emplacement probable de l’occlusion

L’algorithme fournit des critères STEMI-CA (artère responsable) pour détecter l’emplacement probable de l’occlusion, conformément aux recommandations de 2009 de l’AHA/ACCF/HRS*.

Critères STEMI-CA indiquant l’emplacement probable de l’occlusion

L’algorithme fournit des critères STEMI-CA (artère responsable) pour détecter l’emplacement probable de l’occlusion, conformément aux recommandations de 2009 de l’AHA/ACCF/HRS*.

Critères STEMI-CA indiquant l’emplacement probable de l’occlusion

L’algorithme fournit des critères STEMI-CA (artère responsable) pour détecter l’emplacement probable de l’occlusion, conformément aux recommandations de 2009 de l’AHA/ACCF/HRS*.
Énoncés de valeurs critiques

Accélération de la prise en charge d’urgence grâce aux énoncés de valeurs critiques

Les énoncés de valeurs critiques mettent en évidence les états nécessitant une attention clinique immédiate. Les cliniciens peuvent ainsi intervenir rapidement et réduire le délai entre la reconnaissance d’une urgence cardiaque et l’intervention, telle qu’une angioplastie avec ballonnet.

Accélération de la prise en charge d’urgence grâce aux énoncés de valeurs critiques

Les énoncés de valeurs critiques mettent en évidence les états nécessitant une attention clinique immédiate. Les cliniciens peuvent ainsi intervenir rapidement et réduire le délai entre la reconnaissance d’une urgence cardiaque et l’intervention, telle qu’une angioplastie avec ballonnet.

Accélération de la prise en charge d’urgence grâce aux énoncés de valeurs critiques

Les énoncés de valeurs critiques mettent en évidence les états nécessitant une attention clinique immédiate. Les cliniciens peuvent ainsi intervenir rapidement et réduire le délai entre la reconnaissance d’une urgence cardiaque et l’intervention, telle qu’une angioplastie avec ballonnet.
Énoncés de valeurs critiques

Accélération de la prise en charge d’urgence grâce aux énoncés de valeurs critiques

L’algorithme permet d’identifier des valeurs critiques pour mettre en évidence les pathologies nécessitant une attention clinique immédiate. Les cliniciens peuvent ainsi intervenir rapidement et réduire le délai entre la reconnaissance d’une urgence cardiaque et l’intervention, telle qu’une angioplastie avec ballonnet.

Accélération de la prise en charge d’urgence grâce aux énoncés de valeurs critiques

L’algorithme permet d’identifier des valeurs critiques pour mettre en évidence les pathologies nécessitant une attention clinique immédiate. Les cliniciens peuvent ainsi intervenir rapidement et réduire le délai entre la reconnaissance d’une urgence cardiaque et l’intervention, telle qu’une angioplastie avec ballonnet.

Accélération de la prise en charge d’urgence grâce aux énoncés de valeurs critiques

L’algorithme permet d’identifier des valeurs critiques pour mettre en évidence les pathologies nécessitant une attention clinique immédiate. Les cliniciens peuvent ainsi intervenir rapidement et réduire le délai entre la reconnaissance d’une urgence cardiaque et l’intervention, telle qu’une angioplastie avec ballonnet.
Programme LeadCheck

Prévention des erreurs grâce au programme LeadCheck

LeadCheck, le programme de contrôle des dérivations permet d’identifier 19 possibilités d’inversion des fils et d’erreurs de positionnement des électrodes pendant l’acquisition d’un ECG.

Prévention des erreurs grâce au programme LeadCheck

LeadCheck, le programme de contrôle des dérivations permet d’identifier 19 possibilités d’inversion des fils et d’erreurs de positionnement des électrodes pendant l’acquisition d’un ECG.

Prévention des erreurs grâce au programme LeadCheck

LeadCheck, le programme de contrôle des dérivations permet d’identifier 19 possibilités d’inversion des fils et d’erreurs de positionnement des électrodes pendant l’acquisition d’un ECG.
Programme LeadCheck

Prévention des erreurs grâce au programme LeadCheck

Le programme LeadCheck permet d’identifier 19 possibilités d’inversion des fils et d’erreurs de positionnement des électrodes pendant l’acquisition d’un ECG.

Prévention des erreurs grâce au programme LeadCheck

Le programme LeadCheck permet d’identifier 19 possibilités d’inversion des fils et d’erreurs de positionnement des électrodes pendant l’acquisition d’un ECG.

Prévention des erreurs grâce au programme LeadCheck

Le programme LeadCheck permet d’identifier 19 possibilités d’inversion des fils et d’erreurs de positionnement des électrodes pendant l’acquisition d’un ECG.
Actualisation des recommandations

Actualisation des recommandations pour des normes de qualité élevées

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Recommandations actualisées

Recommandations actualisées pour des normes de qualité élevées

L’algorithme prend en compte les mises à jour des directives et recommandations, telles que celles de l’AHA/ACCF/HRS de 2007, partie II** et de 2009, partie VI1, relatives à la normalisation et à l’interprétation des ECG. Cet algorithme est disponible avec de nombreux produits Philips***.

Recommandations actualisées pour des normes de qualité élevées

L’algorithme prend en compte les mises à jour des directives et recommandations, telles que celles de l’AHA/ACCF/HRS de 2007, partie II** et de 2009, partie VI1, relatives à la normalisation et à l’interprétation des ECG. Cet algorithme est disponible avec de nombreux produits Philips***.

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  • 1 AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretation of the Electrocardiogram, Part VI: Acute Ischemia/Infarction. Circulation 2009; 100:e262-e270.
  • 2 AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretation of the Electrocardiogram, Part II: Electrocardiography Diagnostic Statement List. J Am Coll Cardiology, 2007:49:1128-135.
  • 3 L’algorithme ECG DXL équipe les électrocardiographes PageWriter TC70 et TC50 et comprend les caractéristiques et fonctions décrites ci-dessus. Cet algorithme est également présent sur le PageWriter TC30 et le moniteur/défibrillateur HeartStart MRx, avec d’autres caractéristiques.

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