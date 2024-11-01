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L’algorithme ECG Philips DXL utilise des méthodes d’analyse élaborées pour interpréter les ECG. Il analyse ainsi jusqu’à 16 dérivations ECG acquises simultanément afin d’interpréter le rythme et la morphologie de différents types de patients.
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Analyse intégrée sur 16 dérivations pour la prise en charge de différents types de patients
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Analyse intégrée sur 16 dérivations pour la prise en charge de différents types de patients
Analyse intégrée sur 16 dérivations pour la prise en charge de patients aux profils divers
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Visualisation des décalages avec ST Map
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ST Map pour visualiser les décalages
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Critères actualisés en fonction des dernières recherches cliniques
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Critères STEMI-CA indiquant l’emplacement de l’occlusion
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Accélération de la prise en charge d’urgence grâce aux énoncés de valeurs critiques
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Accélération de la prise en charge d’urgence grâce aux énoncés de valeurs critiques
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Prévention des erreurs grâce au programme LeadCheck
Prévention des erreurs grâce au programme LeadCheck
Prévention des erreurs grâce au programme LeadCheck
Prévention des erreurs grâce au programme LeadCheck
Prévention des erreurs grâce au programme LeadCheck
Prévention des erreurs grâce au programme LeadCheck
Actualisation des recommandations pour des normes de qualité élevées
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Recommandations actualisées pour des normes de qualité élevées
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Analyse intégrée sur 16 dérivations pour la prise en charge de différents types de patients
Analyse intégrée sur 16 dérivations pour la prise en charge de différents types de patients
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Analyse intégrée sur 16 dérivations pour la prise en charge de patients aux profils divers
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Visualisation des décalages avec ST Map
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Critères actualisés en fonction des dernières recherches cliniques
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Accélération de la prise en charge d’urgence grâce aux énoncés de valeurs critiques
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Prévention des erreurs grâce au programme LeadCheck
Prévention des erreurs grâce au programme LeadCheck
Prévention des erreurs grâce au programme LeadCheck
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Prévention des erreurs grâce au programme LeadCheck
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Actualisation des recommandations pour des normes de qualité élevées
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Recommandations actualisées pour des normes de qualité élevées
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Le système d’épreuve d’effort Philips ST80i a été conçu pour optimiser votre capacité de traitement ainsi que votre prise de décision. Sa connexion sans fil bidirectionnelle et ses outils d’aide à la prise de décision facilitent la consultation des données et permettent une meilleure prise en charge ainsi qu’une plus grande efficacité.
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Philips IntelliSpace ECG vous offre la possibilité d’améliorer la fiabilité de votre diagnostic. En effet, vous pouvez consulter rapidement et simplement les ECG à tout moment, où que vous soyez et bénéficiez d’une connectivité continue, vous assurant une gestion des tâches optimale.
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Le PageWriter TC35 propose des outils avancés d’optimisation des processus et d’aide à la prise de décision clinique. Les PageWriter bénéficient de l’expertise clinique de l’algorithme ECG DXL qui repose sur plus de 55 ans de recherches et d’expérience. Celui-ci assure la continuité et la cohérence de l’interprétation et du diagnostic ECG entre les PageWriter, le système de gestion des ECG IntelliSpace et les autres solutions Philips. Il vous permet aussi de télécharger des listes de travail DICOM et de récupérer des informations AST pour consulter les informations administratives du patient à son chevet. Avec une connexion sans fil, les rapports ECG peuvent être exportés vers un DPI à la vitesse du Wi-Fi 5 (802.11 b/a/g/n/ac), en bénéficiant de WPA3-Personnel. L’interopérabilité DICOM du PageWriter permet d’accéder directement aux demandes d’examen ECG depuis votre service DICOM MWL et de stocker des ECG DICOM sur votre PACS existant. Vous bénéficiez ainsi de processus cliniques rapides et efficaces.
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