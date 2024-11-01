Analyse intégrée sur 16 dérivations pour la prise en charge de différents types de patients

L’algorithme Philips DXL va au-delà de l’interprétation classique sur 12 dérivations des ECG au repos. En effet, sa nouvelle génération de programmes d’analyse lui permet d’obtenir un diagnostic plus fiable. Ainsi, grâce aux dérivations précordiales et postérieures droites (en option), l’analyse intégrée sur 16 dérivations fournit une meilleure interprétation des douleurs thoraciques des patients adultes. Il est également possible de réaliser une analyse pédiatrique sur 15 dérivations.