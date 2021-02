Surveillance des événements Monitorage patient – Aide à la prise de décision

La fonction de surveillance des événements contribue à l’efficacité globale du système et facilite la prise de décision, grâce à l’identification et la documentation d’épisodes patient cliniquement pertinents à des fins de consultation. Il est ainsi possible de corréler jusqu’à quatre paramètres transmis par les moniteurs patient IntelliVue.