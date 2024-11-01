Définition des événements selon vos besoins cliniques

Les “événements” correspondent à des enregistrements électroniques d’épisodes spécifiques pour un patient donné, pouvant être créés manuellement ou automatiquement lors de situations cliniques prédéfinies. Les utilisateurs déterminent les paramètres qui constituent un événement et les mesures à enregistrer. La base de données des événements stocke les données physiologiques, le nom du patient, le numéro de lit et l’heure. Par exemple, les cliniciens peuvent déclencher manuellement un événement avant et après une mesure de la PAPO. L’enregistrement automatique d’un événement peut être déclenché par une alarme spécifique, telle que l’alarme d’apnée, ou lorsque la mesure d’un paramètre vital spécifié, comme la fréquence cardiaque, dépasse les limites prédéfinies.