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Surveillance des événements

Monitorage patient – Aide à la prise de décision

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La fonction de surveillance des événements contribue à l’efficacité globale du système et facilite la prise de décision, grâce à l’identification et la documentation d’épisodes patient cliniquement pertinents à des fins de consultation. Il est ainsi possible de corréler jusqu’à quatre paramètres transmis par les moniteurs patient IntelliVue.

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Caractéristiques
Définition modulable des événements

Définition des événements selon vos besoins cliniques

Les “événements” correspondent à des enregistrements électroniques d’épisodes spécifiques pour un patient donné, pouvant être créés manuellement ou automatiquement lors de situations cliniques prédéfinies. Les utilisateurs déterminent les paramètres qui constituent un événement et les mesures à enregistrer. La base de données des événements stocke les données physiologiques, le nom du patient, le numéro de lit et l’heure. Par exemple, les cliniciens peuvent déclencher manuellement un événement avant et après une mesure de la PAPO. L’enregistrement automatique d’un événement peut être déclenché par une alarme spécifique, telle que l’alarme d’apnée, ou lorsque la mesure d’un paramètre vital spécifié, comme la fréquence cardiaque, dépasse les limites prédéfinies.

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Les “événements” correspondent à des enregistrements électroniques d’épisodes spécifiques pour un patient donné, pouvant être créés manuellement ou automatiquement lors de situations cliniques prédéfinies. Les utilisateurs déterminent les paramètres qui constituent un événement et les mesures à enregistrer. La base de données des événements stocke les données physiologiques, le nom du patient, le numéro de lit et l’heure. Par exemple, les cliniciens peuvent déclencher manuellement un événement avant et après une mesure de la PAPO. L’enregistrement automatique d’un événement peut être déclenché par une alarme spécifique, telle que l’alarme d’apnée, ou lorsque la mesure d’un paramètre vital spécifié, comme la fréquence cardiaque, dépasse les limites prédéfinies.

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Les “événements” correspondent à des enregistrements électroniques d’épisodes spécifiques pour un patient donné, pouvant être créés manuellement ou automatiquement lors de situations cliniques prédéfinies. Les utilisateurs déterminent les paramètres qui constituent un événement et les mesures à enregistrer. La base de données des événements stocke les données physiologiques, le nom du patient, le numéro de lit et l’heure. Par exemple, les cliniciens peuvent déclencher manuellement un événement avant et après une mesure de la PAPO. L’enregistrement automatique d’un événement peut être déclenché par une alarme spécifique, telle que l’alarme d’apnée, ou lorsque la mesure d’un paramètre vital spécifié, comme la fréquence cardiaque, dépasse les limites prédéfinies.
Event Review

L’icône de Revue des événements simplifie la surveillance des événements

L’icône de Revue des événements de l’écran du moniteur permet à l’équipe soignante de modifier les seuils de déclenchement des événements, de consulter les événements mémorisés et de créer manuellement un événement en utilisant les données existantes.

L’icône de Revue des événements simplifie la surveillance des événements

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Base de données des événements

Base de données des événements : un outil d’analyse rétrospective

Le récapitulatif des événements peut afficher soit l’ensemble des événements stockés dans la base de données, soit uniquement ceux correspondant à un groupe d’événements prédéfini. Les événements peuvent être imprimés et ajoutés au dossier patient, le cas échéant.

Base de données des événements : un outil d’analyse rétrospective

Le récapitulatif des événements peut afficher soit l’ensemble des événements stockés dans la base de données, soit uniquement ceux correspondant à un groupe d’événements prédéfini. Les événements peuvent être imprimés et ajoutés au dossier patient, le cas échéant.

Base de données des événements : un outil d’analyse rétrospective

Le récapitulatif des événements peut afficher soit l’ensemble des événements stockés dans la base de données, soit uniquement ceux correspondant à un groupe d’événements prédéfini. Les événements peuvent être imprimés et ajoutés au dossier patient, le cas échéant.
Revue des événements néonataux

Optimisation de la Revue des événements néonataux destinée aux USIN

La Revue des événements néonataux détecte et documente l’apnée, la désaturation et la bradycardie. Elle fournit aussi des informations détaillées pour le diagnostic et la prise en charge des nouveau-nés en soins intensifs.

Optimisation de la Revue des événements néonataux destinée aux USIN

La Revue des événements néonataux détecte et documente l’apnée, la désaturation et la bradycardie. Elle fournit aussi des informations détaillées pour le diagnostic et la prise en charge des nouveau-nés en soins intensifs.

Optimisation de la Revue des événements néonataux destinée aux USIN

La Revue des événements néonataux détecte et documente l’apnée, la désaturation et la bradycardie. Elle fournit aussi des informations détaillées pour le diagnostic et la prise en charge des nouveau-nés en soins intensifs.
  • Définition modulable des événements
  • Event Review
  • Base de données des événements
  • Revue des événements néonataux
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Les “événements” correspondent à des enregistrements électroniques d’épisodes spécifiques pour un patient donné, pouvant être créés manuellement ou automatiquement lors de situations cliniques prédéfinies. Les utilisateurs déterminent les paramètres qui constituent un événement et les mesures à enregistrer. La base de données des événements stocke les données physiologiques, le nom du patient, le numéro de lit et l’heure. Par exemple, les cliniciens peuvent déclencher manuellement un événement avant et après une mesure de la PAPO. L’enregistrement automatique d’un événement peut être déclenché par une alarme spécifique, telle que l’alarme d’apnée, ou lorsque la mesure d’un paramètre vital spécifié, comme la fréquence cardiaque, dépasse les limites prédéfinies.

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Event Review

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  • *Les gammes de Moniteurs IntelliVue et SureSign sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par le VDE 0366 et TÜV SÜD 0123. Ils sont destinés au monitorage des patients. Les actes effectués avec les Moniteurs Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la documentation d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

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