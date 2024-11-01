Termes recherchés
La fonction de surveillance des événements contribue à l’efficacité globale du système et facilite la prise de décision, grâce à l’identification et la documentation d’épisodes patient cliniquement pertinents à des fins de consultation. Il est ainsi possible de corréler jusqu’à quatre paramètres transmis par les moniteurs patient IntelliVue.
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Définition des événements selon vos besoins cliniques
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L’icône de Revue des événements simplifie la surveillance des événements
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Base de données des événements : un outil d’analyse rétrospective
Base de données des événements : un outil d’analyse rétrospective
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Optimisation de la Revue des événements néonataux destinée aux USIN
Optimisation de la Revue des événements néonataux destinée aux USIN
Optimisation de la Revue des événements néonataux destinée aux USIN
Définition des événements selon vos besoins cliniques
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L’icône de Revue des événements simplifie la surveillance des événements
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Base de données des événements : un outil d’analyse rétrospective
Base de données des événements : un outil d’analyse rétrospective
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Optimisation de la Revue des événements néonataux destinée aux USIN
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Le moniteur patient IntelliVue MX800 est la première solution Philips de prise en charge des patients combinant monitorage patient et solution d’informatique clinique. Il simplifie l’accès aux informations patient, pour un diagnostic plus fiable, où que vous vous trouviez dans l’hôpital.
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Le moniteur de chevet Philips IntelliVue MX700 vous offre une meilleure visibilité des paramètres vitaux des patients, en temps réel. L’option PC intégré (iPC) vous permet d’accéder à une multitude d’informations cliniques pertinentes stockées sur l’intranet et les applications de votre établissement.
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Les moniteurs patient Philips IntelliVue MP40 et MP50 combinent portabilité et flexibilité de mesure afin de répondre au rythme et aux exigences uniques des environnements de réanimation. Ils sont simples à utiliser et proposent de nombreuses options de configuration.
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