Moniteur et PC intégrés au sein d’un même système pour un affichage unique et intuitif

En complément à son électronique dédiée aux mesures physiologiques (partie moniteur), l’IntelliVue MX800 comporte un PC intégré afin de vous offrir une visualisation intuitive de l’état du patient et des informations cliniques pertinentes. Vous pouvez ainsi transmettre et recevoir les informations patient de toutes les modalités, facilitant ainsi la prise de décision thérapeutique au chevet du patient.