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Ingenia 1.5T dStream Microscopy

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Gamme d’applications exigeant un petit FOV tout en maintenant un bon rapport signal-bruit. Antennes adaptées à l’imagerie des petites régions anatomiques, notamment les examens des petites articulations, des yeux, des vaisseaux superficiels, l’imagerie pédiatrique, de la peau ou des mamelons.

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Digitalisation dans l’interface dS pour un rapport signal-bruit optimal

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