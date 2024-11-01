Termes recherchés

FR
NL

Solid Gel ECG Electrode 5/pouch monitoring electrode

Électrode

Trouver des produits similaires

Pour la surveillance ECG adulte et les épreuves d’effort. Fabriquée sans latex de caoutchouc naturel ni PVC. Forme de goutte d’eau facilitant l’application et le retrait. Électrode à terminaison pression, à usage unique, support mousse et gel solide. Capteur en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCl). Convient à la surveillance à court et moyen terme en unité de soins intensifs et unité de soins coronariens.

Contactez nous

Vous cherchez
une
documentation
sur nos
produits?

Cliquez ici

Vous voulez visiter
notre boutique
en ligne dédiée
aux professionnels
de la santé ?

Accédez ici, dès maintenant

Fiche technique

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 860322, M3536J
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
Catégorie de produit
  • ECG
Type de produit
  • Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 1,150 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 5 électrodes par paquet ; 60 par boîte
Durée de conservation minimum
  • 6 mois
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Électrode ECG
Électrode ECG
Matériel
  • Support mousse
Type de patient
  • Adulte
Type de gel
  • Solide
Taille de l’électrode
  • 50 mm
Forme de l’électrode
  • Goutte d’eau
Type de connecteur d’électrode
  • À pression ou à pince
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 860322, M3536J
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
Électrode ECG
Électrode ECG
Matériel
  • Support mousse
Type de patient
  • Adulte
Voir toutes les caractéristiques
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 860322, M3536J
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
Catégorie de produit
  • ECG
Type de produit
  • Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 1,150 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 5 électrodes par paquet ; 60 par boîte
Durée de conservation minimum
  • 6 mois
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Électrode ECG
Électrode ECG
Matériel
  • Support mousse
Type de patient
  • Adulte
Type de gel
  • Solide
Taille de l’électrode
  • 50 mm
Forme de l’électrode
  • Goutte d’eau
Type de connecteur d’électrode
  • À pression ou à pince
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.