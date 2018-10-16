Termes recherchés

DigiTrak XT

Surveillance Holter

Équipé d’un grand écran, le DigiTrak XT de Philips est l’enregistreur Holter le plus léger du marché. Pratique et ergonomique, cet appareil a été conçu pour assurer le confort du patient et rationaliser le processus de travail de tous les utilisateurs.

Aides à l’installation

Aides à l’installation pour accélérer l’intervention

Boutons de navigation simples avec réponse tactile pour une installation rapide. Affichage du schéma des dérivations et du positionnement EASI permettant d’éliminer les artefacts lors de la connexion des électrodes. L’autotest automatique à la mise sous tension assure la fiabilité de l’enregistrement. La station d’accueil “plug-and-play” permet un téléchargement rapide des ECG, souvent en moins de 90 secondes.

Léger

Léger et facile à porter

Cet enregistreur est le plus léger du marché à être équipé d’un écran d’une grande lisibilité. Grâce à son clip pour sangle pivotant et à sa sacoche de transport, il est facile à porter.

Système abordable

Système abordable pour réduire les dépenses

Le système DigiTrak XT enregistre jusqu’à 7 jours sur une seule pile AAA. Garanti 2 ans, il est doté d’un boîtier étanche.

Fonctions pratiques

Fonctions pratiques pour plus de confort

L’enregistreur léger présente un format simplifié avec un clip pour sangle pivotant pour assurer le confort et la confidentialité du patient. Son bouton de repérage des événements de grande taille et en relief permet aux patients de le trouver facilement au toucher. Son boîtier est également étanche.

Données complètes

Données complètes pour faciliter la prise de décision

12 dérivations EASI en standard sur tous les enregistreurs, assurant ainsi la détection de stimulation avec seuil de sensibilité configurable.

Aides à l’installation

Aides à l’installation pour accélérer l’intervention

Boutons de navigation simples avec réponse tactile pour une installation rapide. Affichage du schéma des dérivations et du positionnement EASI permettant d’éliminer les artefacts lors de la connexion des électrodes. L’autotest automatique à la mise sous tension assure la fiabilité de l’enregistrement. La station d’accueil “plug-and-play” permet un téléchargement rapide des ECG, souvent en moins de 90 secondes.

Léger

Léger et facile à porter

Cet enregistreur est le plus léger du marché à être équipé d’un écran d’une grande lisibilité. Grâce à son clip pour sangle pivotant et à sa sacoche de transport, il est facile à porter.

Système abordable

Système abordable pour réduire les dépenses

Le système DigiTrak XT enregistre jusqu’à 7 jours sur une seule pile AAA. Garanti 2 ans, il est doté d’un boîtier étanche.

Fonctions pratiques

Fonctions pratiques pour plus de confort

L’enregistreur léger présente un format simplifié avec un clip pour sangle pivotant pour assurer le confort et la confidentialité du patient. Son bouton de repérage des événements de grande taille et en relief permet aux patients de le trouver facilement au toucher. Son boîtier est également étanche.

Données complètes

Données complètes pour faciliter la prise de décision

12 dérivations EASI en standard sur tous les enregistreurs, assurant ainsi la détection de stimulation avec seuil de sensibilité configurable.

