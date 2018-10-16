Aides à l’installation pour accélérer l’intervention

Boutons de navigation simples avec réponse tactile pour une installation rapide. Affichage du schéma des dérivations et du positionnement EASI permettant d’éliminer les artefacts lors de la connexion des électrodes. L’autotest automatique à la mise sous tension assure la fiabilité de l’enregistrement. La station d’accueil “plug-and-play” permet un téléchargement rapide des ECG, souvent en moins de 90 secondes.