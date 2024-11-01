Jeu de 5 fils d’électrodes blindé, terminaisons à pince, AAMI, pour bloc opératoire, 5 dérivations périphériques, réutilisable. Longueur : 1 m (dérivation périphérique), 1,6 m (dérivation précordiale). Les jeux de fils d’électrodes à terminaisons à pince pour bloc opératoire intègrent des filtres de protection contre les appareils d’électrochirurgie et sont conçus pour une utilisation en bloc opératoire. Ils ne permettent pas de mesurer la respiration. Codage couleur, pour une gestion simplifiée des fils. 1 jeu par sachet. De couleur orange pour identifier facilement les fils destinés au bloc opératoire.
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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Type de produit
Jeu de fils d’électrodes
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Certification CE
Oui
Poids
0,160
kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
1 câble par paquet
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
M1668A, M1669A, M1663A, M1949A
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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