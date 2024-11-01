5 lead set Grabber AAMI OR Jeu de fils d’électrodes

Jeu de 5 fils d’électrodes blindé, terminaisons à pince, AAMI, pour bloc opératoire, 5 dérivations périphériques, réutilisable. Longueur : 1 m (dérivation périphérique), 1,6 m (dérivation précordiale). Les jeux de fils d’électrodes à terminaisons à pince pour bloc opératoire intègrent des filtres de protection contre les appareils d’électrochirurgie et sont conçus pour une utilisation en bloc opératoire. Ils ne permettent pas de mesurer la respiration. Codage couleur, pour une gestion simplifiée des fils. 1 jeu par sachet. De couleur orange pour identifier facilement les fils destinés au bloc opératoire.