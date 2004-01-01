Le câble d’extension Philips M1941A comprend un connecteur d’entrée ainsi qu’un connecteur de sortie à 8 broches. Il mesure 2,0 m de long, est compatible avec un large éventail de produits Philips et il est fabriqué sans latex de caoutchouc naturel.
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|Longueur du câble
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|Nombre de broches
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|Compatibilité du capteur
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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|Catégorie de produit
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|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
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|Type de produit
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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|Certification CE
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|Poids
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|Conditionnement
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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|Durée de conservation minimum
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|Stérile OU non stérile
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|Compatible avec d’autres consommables
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|Longueur du câble
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|Nombre de broches
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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|Catégorie de produit
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|Longueur du câble
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|Nombre de broches
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|Compatibilité du capteur
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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|Catégorie de produit
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|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
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|Type de produit
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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|Certification CE
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|Poids
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|Conditionnement
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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|Durée de conservation minimum
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|Stérile OU non stérile
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|Compatible avec d’autres consommables
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