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5 lead set snap chest AAMI, ICU

Jeu de fils d’électrodes

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Jeu de 5 fils pour dérivations précordiales, terminaisons à pression, AAMI, pour USI. Codage couleur, pour une gestion simplifiée des fils. Remplace l’ancien jeu M1625A. Peut être utilisé avec les nouveaux modèles de câbles patient M1663A et M1949A. Se commande avec la référence M1602A pour la surveillance à 10 dérivations. Peut également être utilisé avec les références M1668A et 989803170181 (utilisation au bloc opératoire) pour la surveillance à 5 dérivations.

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Fiche technique

Jeu de fils d’électrodes ECG
Jeu de fils d’électrodes ECG
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Membre
Longueur du jeu de fils
  • 1,6 m
Nombre de fils
  • 5
Blindé
  • Oui
Méthode de fixation des électrodes
  • Terminaisons à pression
Codage couleur
  • AAMI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M3000A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A
Type de produit
  • Jeu de fils d’électrodes
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,150 kg
Conditionnement
  • 1 jeu de fils d’électrodes
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • M1602A, M1663A, M1949A
Jeu de fils d’électrodes ECG
Jeu de fils d’électrodes ECG
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Membre
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Voir toutes les caractéristiques
Jeu de fils d’électrodes ECG
Jeu de fils d’électrodes ECG
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Membre
Longueur du jeu de fils
  • 1,6 m
Nombre de fils
  • 5
Blindé
  • Oui
Méthode de fixation des électrodes
  • Terminaisons à pression
Codage couleur
  • AAMI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M3000A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A
Type de produit
  • Jeu de fils d’électrodes
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,150 kg
Conditionnement
  • 1 jeu de fils d’électrodes
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • M1602A, M1663A, M1949A
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

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