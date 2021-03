Le fil-guide Phoenix est compatible avec le système d’athérectomie Phoenix. Simple d’utilisation, il prend en charge à la fois les cathéters de suivi et les cathéters réfléchissants Phoenix au moment de leur insertion en douceur dans le système vasculaire. Il maintient suffisamment de force et de rigidité pour permettre au cathéter d’être dirigé sur le fil-guide en toute facilité, et offre une rétroaction tactile pour faciliter le cheminement dans les vaisseaux.