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Visions PV .014P

Cathéter d’échographie intravasculaire numérique

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En tant que complément d’interventions d’angiographie conventionnelles, le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Visions PV .014P évalue la morphologie vasculaire dans les vaisseaux sanguins et fournit une imagerie échographique transversale de ces vaisseaux. Avec une longueur utile de 150 cm et un diamètre d’imagerie maximum de 20 mm pour des procédures interventionnelles avec fil-guide de 0,36 mm, le dispositif facilite le diagnostic des vasculopathies périphériques et guide les cliniciens vers le traitement correct en fonction des besoins uniques du patient.

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Caractéristiques
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique

L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique

L’imagerie échographique intravasculaire aide les médecins à évaluer les marqueurs pathologiques, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales, et aide au diagnostic des pathologies.

L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique

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Décisions thérapeutiques
Aide à la prise de décisions d’intervention

Aide à la prise de décisions d’intervention

Non seulement l’échographie intravasculaire fournit une imagerie diagnostique en temps réel pour les vasculopathies périphériques, mais elle permet aussi de guider les cliniciens vers la technique d’angioplastie correcte en fonction des besoins individuels du patient, d’évaluer l’efficacité d’une intervention et d’aider à la bonne exécution des dispositifs endovasculaires. La modalité d’imagerie aide également les cliniciens à décider de la taille du dispositif requis pour des résultats optimaux.

Aide à la prise de décisions d’intervention

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Aide à la prise de décisions d’intervention

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Résultats de traitements
Aide à confirmer les résultats de traitement

Aide à confirmer les résultats de traitement

L’imagerie échographique intravasculaire aide à confirmer les résultats de traitement, y compris l’exhaustivité du traitement, l’apposition et l’extension du positionnement de stents, et si le patient nécessite une perfusion thrombolytique. L’imagerie ChromaFlo, par exemple, permet de témoigner de l’apposition de stents en montrant l’absence de débit.

Aide à confirmer les résultats de traitement

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Aide à confirmer les résultats de traitement

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Échographie intravasculaire VH
Évaluation des lésions en temps réel dans la salle de cathétérisme

Évaluation des lésions en temps réel dans la salle de cathétérisme

L’imagerie échographique intravasculaire VH fournit une carte couleur des tissus de la composition d’une plaque avec des mesures automatiques du vaisseau et de la lumière. La technologie d’échographie intravasculaire VH recourt à des techniques d’analyse spectrale propriétaires avancées pour classer la plaque selon 4 types de tissus avec une précision de 93 à 97 %¹,².

Évaluation des lésions en temps réel dans la salle de cathétérisme

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ChromaFlo
Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo

Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo

ChromaFlo met en exergue le rouge du débit sanguin pour faciliter l’évaluation de la pose d’un stent, de la taille de la lumière, et plus encore. Approprié aux vaisseaux périphériques et coronaires, y compris au tronc commun de l’artère coronaire gauche, aux bifurcations, à l’artère fémorale superficielle et à l’iliaque, il permet de reconnaître instantanément la taille de la lumière et la pose du stent et aide à l’identification des branches, des dissections et des plaques dans les bifurcations.

Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo

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Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo

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Fiche technique

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Guide-cathéter minimum
  • 5 F (D.I. ≥ 0,14 cm)
Fil-guide maximum
  • 0,46 mm
Diamètre d’imagerie maximum
  • 20 mm
Longueur utile
  • 150 cm
Fréquence
  • 20 MHz
Caractéristiques techniques
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  • 5 F (D.I. ≥ 0,14 cm)
Fil-guide maximum
  • 0,46 mm
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Guide-cathéter minimum
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Fil-guide maximum
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  • 20 mm
Longueur utile
  • 150 cm
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  • 20 MHz
  • 1. La sécurité et l’efficacité de l’échographie intravasculaire VH dans le cadre de la caractérisation de lésions vasculaires et de types de tissus n’ont pas été établies
  • 2. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120

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