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En tant que complément d’interventions d’angiographie conventionnelles, le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Visions PV .014P évalue la morphologie vasculaire dans les vaisseaux sanguins et fournit une imagerie échographique transversale de ces vaisseaux. Avec une longueur utile de 150 cm et un diamètre d’imagerie maximum de 20 mm pour des procédures interventionnelles avec fil-guide de 0,36 mm, le dispositif facilite le diagnostic des vasculopathies périphériques et guide les cliniciens vers le traitement correct en fonction des besoins uniques du patient.
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L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
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Évaluation des lésions en temps réel dans la salle de cathétérisme
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Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo
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L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
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En tant que complément d’interventions d’angiographie conventionnelles, le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Visions PV .035 évalue la morphologie vasculaire dans les vaisseaux sanguins et fournit une imagerie transversale de ces vaisseaux. Avec une longueur de 90 cm et un diamètre d’imagerie maximum de 60 mm pour des procédures interventionnelles avec fil-guide de 0,89 mm, le dispositif facilite le diagnostic des vasculopathies périphériques et des pathologies veineuses et guide les cliniciens vers le traitement correct en fonction des besoins uniques du patient.
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En tant que complément d’interventions d’angiographie conventionnelles, le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Visions PV .018 évalue la morphologie vasculaire dans les vaisseaux sanguins et fournit une imagerie transversale de ces vaisseaux. Avec une longueur utile de 135 cm et un diamètre d’imagerie maximum de 24 mm pour des procédures interventionnelles avec fil-guide de 0,46 mm, le dispositif facilite le diagnostic des vasculopathies périphériques et guide les cliniciens vers le traitement correct en fonction des besoins uniques du patient.
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