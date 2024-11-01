Le système d’athérectomie Phoenix combine les avantages des systèmes d’athérectomie existants pour fournir une solution d’athérectomie unique visant à aider les médecins à adapter l’approche de traitement à chaque patient¹. Il coupe, capture et dégage les tissus malades en une insertion. Phoenix traite un large éventail de types de tissus, depuis les plaques molles jusqu’aux artères calcifiées, et peut être utilisé pour des lésions situées au-dessus et en dessous du genou²,³.
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Phoenix fonctionne sur batterie et à l’aide d’une poignée. Aucun bien d’équipement ni accessoire de procédure n’est requis.
Résultats supérieurs
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La conception compacte à coupe avant permet un accès direct aux lésions sans devoir tout d’abord introduire une pointe conique. La disposition sur le fil facilite le suivi et le pouvoir de poussée du cathéter.
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La conception compacte à coupe avant permet un accès direct aux lésions sans devoir tout d’abord introduire une pointe conique. La disposition sur le fil facilite le suivi et le pouvoir de poussée du cathéter.
La conception compacte à coupe avant permet un accès direct aux lésions sans devoir tout d’abord introduire une pointe conique. La disposition sur le fil facilite le suivi et le pouvoir de poussée du cathéter.
Polyvalence
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L’offre de 3 diamètres de cathéter s’est avérée efficace pour traiter la plupart des vaisseaux périphériques⁴. • Les cathéters de suivi de 1,8 mm et 2,2 mm sont adaptés au traitement de petits vaisseaux ou de lésions fortement sténosées. •Le cathéter défléchi de 2,2 mm convient pour un gain de lumière plus important dans les lésions au-dessus et au-dessous du genou*. • Le cathéter de 2,4 mm (de déflexion) convient aux vaisseaux de grande taille et aux lésions excentrées³.
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L’offre de 3 diamètres de cathéter s’est avérée efficace pour traiter la plupart des vaisseaux périphériques⁴. • Les cathéters de suivi de 1,8 mm et 2,2 mm sont adaptés au traitement de petits vaisseaux ou de lésions fortement sténosées. •Le cathéter défléchi de 2,2 mm convient pour un gain de lumière plus important dans les lésions au-dessus et au-dessous du genou*. • Le cathéter de 2,4 mm (de déflexion) convient aux vaisseaux de grande taille et aux lésions excentrées³.
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1. L’athérectomie rotationnelle fait référence à la gamme de produits Phoenix. Le cathéter de déflexion de 2,4 mm et le cathéter à déflexion automatique de 2,2 mm ont une fonctionnalité de coupe directionnelle.
2. Surveillez le flux de matière retirée jusqu’au réservoir de mise au rebut pendant le fonctionnement du cathéter. Si ce flux s’interrompt pendant la procédure, cela peut signifier que le système d’entraînement du cathéter (entraînement du moteur de la poignée, du tube de torsion ou du dispositif de coupe) ne fonctionne pas correctement.
3. Le cathéter de suivi 1,5 mm d’athérectomie Phoenix est indiqué pour les vaisseaux de 2,0 mm de diamètre ou plus, le cathéter de suivi 1,8 mm est indiqué pour les vaisseaux de 2,5 mm de diamètre ou plus. Les cathéters de suivi et défléchis Phoenix de 2,2 mm ainsi que les cathéters de déflexion de 2,4 mm sont indiqués pour les vaisseaux de 3,0 mm de diamètre ou plus. Bien que les cathéters de suivi 1,5 mm et 1,8 mm ainsi que les cathéters de suivi et de déflexion 2,2 mm soient indiqués pour les artères fémorales, poplitées ou distales situées sous le genou, le cathéter de déflexion 2,4 mm Phoenix est indiqué pour les artères fémorales et poplitées uniquement. Reportez-vous au mode d’emploi du produit pour obtenir des instructions détaillées. Avertissement : ne pas utiliser le système d’athérectomie Phoenix dans des vaisseaux de taille inférieure à celle indiquée, sous peine de blesser le patient (perforation, dissection ou blessure).
4. Davis T, Ramaiah V, Niazi K, Martin Gissler H, Crabtree T. Safety and effectiveness of the Phoenix Atherectomy System in lower extremity arteries: Early and midterm outcomes from the prospective multicenter EASE study. Vascular. 2017 Dec;25(6):563-575. Les cathéters de suivi 1,5 mm et de déflexion 2,2 mm d’athérectomie Phoenix n’ont pas été inclus dans l’essai EASE.
5. Les résultats des études de cas ne sont pas prédictifs. Les résultats d’autres études peuvent être différents.
6. Étude de cas effectuée par le Dr Joseph Griffin au Baton Rouge General Hospital.
7. Centrez le dispositif de coupe quand le fil-guide est centré.
8. Étude de cas effectuée par le Dr William Crowder à Jackson, Mississippi.
9. Étude de cas effectuée par le Dr Tom Davis à Detroit, MI.
La disponibilité des produits est soumise à des autorisations réglementaires nationales. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour vérifier la disponibilité dans votre pays.
Le système d’athérectomie Phoenix est distribué par InterMed en Nouvelle-Zélande.
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