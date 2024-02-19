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Dynamic Coronary Roadmap

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Dynamic Coronary Roadmap est une technologie qui crée une vue en temps réel des artères coronaires avec compensation des mouvements, en superposant une angiographie coronarienne mise en évidence sur une image fluoroscopique 2D en direct. Cette cartographie colorée s’ajuste automatiquement et fournit un retour visuel continu sur le positionnement des guides et des cathéters pendant les interventions coronariennes percutanées.

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Caractéristiques
Guidage en temps réel
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Dynamic Coronary Roadmap fournit une imagerie coronarienne en temps réel, automatique avec compensation des mouvements pour le guidage en direct des fils et des dispositifs intracoronaires. Il a été démontré qu’elle réduisait l’utilisation de produit de contraste de 28,8 %[1].

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Dynamic Coronary Roadmap fournit une imagerie coronarienne en temps réel, automatique avec compensation des mouvements pour le guidage en direct des fils et des dispositifs intracoronaires. Il a été démontré qu’elle réduisait l’utilisation de produit de contraste de 28,8 %[1].

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Naviguez efficacement et en toute confiance dans les artères coronaires. La fonction Dynamic Coronary Roadmap offre une vue d’ensemble complète des artères coronaires, afin de positionner le dispositif en toute confiance.

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Intégration fluide
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Dynamic Coronary Roadmap s’intègre sans effort dans le processus de travail standard et la pratique clinique quotidienne. Il s’agit d’un système entièrement intégré qui permet de stocker automatiquement et de réafficher facilement les cartographies précédemment acquises pour améliorer l’efficacité de la procédure sans modifier le processus de travail actuel.

Intégration fluide

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  • Dynamic Coronary Roadmap versus standard angiography for percutaneous coronary intervention: the randomised, multicentre DCR4 Contrast trial www.documents.philips.com/assets/20240219/0e2a77c4a6904c6eaae3b11b00df6861.pdf

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