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Dynamic Coronary Roadmap est une technologie qui crée une vue en temps réel des artères coronaires avec compensation des mouvements, en superposant une angiographie coronarienne mise en évidence sur une image fluoroscopique 2D en direct. Cette cartographie colorée s’ajuste automatiquement et fournit un retour visuel continu sur le positionnement des guides et des cathéters pendant les interventions coronariennes percutanées.
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Améliorez vos procédures de cardiologie interventionnelle avec l’Azurion 5 équipé d’un capteur plat 12”. Cette solution d’imagerie interventionnelle haute performance permet aux équipes interventionnelles de réaliser des interventions cardiaques complexes. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes depuis la table pour une expérience utilisateur cohérente, des performances optimales en salle et une prise en charge des patients de qualité.
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Découvrez un nouveau monde de performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées sur la série Azurion 7 avec capteur plan 12”. Cette solution de radiologie interventionnelle de pointe permet d’offrir une prise en charge de haute qualité à vos patients et d’améliorer votre efficacité opérationnelle en associant excellence clinique et innovation des processus. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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Découvrez un nouveau monde de performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées sur la série Azurion 7 avec capteur plan 20”. Cette solution de radiologie interventionnelle de pointe permet d’offrir une prise en charge de haute qualité à vos patients et d’améliorer votre efficacité opérationnelle en associant excellence clinique et innovation des processus. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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La technologie ClarityIQ permet d’obtenir des images de haute qualité pour un grand nombre de procédures cliniques. Elle offre une visualisation optimale à faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. À ce jour, de nombreuses études cliniques réalisées sur plus de 19 000 patients ont été publiées concernant la technologie ClarityIQ. Elles sont unanimes sur un point : cette technologie implique une diminution significative de la dose, quels que soient les secteurs cliniques, les patients et les opérateurs.
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