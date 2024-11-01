Termes recherchés

FR
NL

Thermal roll paper, 110mm wide

Rouleau

Trouver des produits similaires

Papier thermochimique, sans en-tête, quadrillage rouge

Contactez nous

Vous cherchez
une
documentation
sur nos
produits?

Cliquez ici

Vous voulez visiter
notre boutique
en ligne dédiée
aux professionnels
de la santé ?

Accédez ici, dès maintenant

Fiche technique

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Papier
Taille du papier
  • 110 mm x 28,5 m
Type de produit
  • Rouleau
Utilisation monopatient OU multipatient
  • À usage unique
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Poids
  • 2,04 kg
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Conditionnement
  • 20 rouleaux par boîte
Compatible avec les instruments médicaux d’autres fabricants
  • 860392
Certification CE
  • Oui
À utiliser avec les instruments médicaux Philips
  • Non
Sans BPA
  • Sans BPA ni BPS
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Papier
Taille du papier
  • 110 mm x 28,5 m
Voir toutes les caractéristiques
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Papier
Taille du papier
  • 110 mm x 28,5 m
Type de produit
  • Rouleau
Utilisation monopatient OU multipatient
  • À usage unique
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Poids
  • 2,04 kg
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Conditionnement
  • 20 rouleaux par boîte
Compatible avec les instruments médicaux d’autres fabricants
  • 860392
Certification CE
  • Oui
À utiliser avec les instruments médicaux Philips
  • Non
Sans BPA
  • Sans BPA ni BPS
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.