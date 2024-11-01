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EEG cables and lead set Neonatal, pediatric

Accessoires EEG

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Jeu de 9 fils d’électrodes EEG avec codage couleur individuel pour nouveau-né et enfant. Les fils sont équipés d’un connecteur DIN à une extrémité et d’électrodes EEG à coupelle en argent à l’autre extrémité. Les fils individuels sont maintenus en place grâce à une barrette de séparation.

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Informations sur le produit
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Unité de mesure
  • 1
Dimensions du produit
  • Diamètre de la coupelle en argent = 6 mm, fils de 80 cm de long
À usage unique ou réutilisable
  • Réutilisable
Type de patient
  • Nouveau-né/enfant
Compatible avec l’équipement Philips
  • M1027A, M1027B
Compatible avec les consommables Philips
  • Câble patient 989803180541
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
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  • Nouveau-né/enfant
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