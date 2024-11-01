Jeu de 9 fils d’électrodes EEG avec codage couleur individuel pour nouveau-né et enfant. Les fils sont équipés d’un connecteur DIN à une extrémité et d’électrodes EEG à coupelle en argent à l’autre extrémité. Les fils individuels sont maintenus en place grâce à une barrette de séparation.
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|Unité de mesure
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|Dimensions du produit
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|À usage unique ou réutilisable
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|Type de patient
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|Compatible avec l’équipement Philips
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|Compatible avec les consommables Philips
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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|À usage unique ou réutilisable
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|Compatible avec l’équipement Philips
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|Compatible avec les consommables Philips
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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