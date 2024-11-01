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Moniteur amagnétique de paramètres vitaux Expression MR400 (866185)
Moniteur amagnétique de paramètres vitaux Expression MR400 (866120)
Compatible avec les consommables Philips
989803193721
989803193751
989803176381
989803170121
989803152351
989803185471
989803185451
Stérile ou non stérile
Non stérile
Poids
0,3 kg
Certification CE
Oui
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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