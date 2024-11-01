Adaptateur universel à languette/pression transparent pour électrodes de diagnostic. Permet de raccorder les fils à terminaison par fiche banane 3-4 mm de l’électrocardiographe à des électrodes à languette et pression. 1 sachet = 10 adaptateurs. L’adaptateur peut être stérilisé à l’oxyde d’éthylène (ne pas stériliser en autoclave). À utiliser avec les électrocardiographes Philips PageWriter série TC 860315, 860310 et 860306.
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
|
|Catégorie de produit
|
|Type de produit
|
|Utilisation monopatient OU multipatient
|
|Certification CE
|
|Conditionnement
|
|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
|
|Durée de conservation minimum
|
|Stérile OU non stérile
|
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
|
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
|
|Catégorie de produit
|
|Type de produit
|
|Utilisation monopatient OU multipatient
|
|Certification CE
|
|Conditionnement
|
|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
|
|Durée de conservation minimum
|
|Stérile OU non stérile
|
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.