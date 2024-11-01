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Adaptateur universel à languette/pression transparent pour électrodes de diagnostic. Permet de raccorder les fils à terminaison par fiche banane 3-4 mm de l’électrocardiographe à des électrodes à languette et pression. 1 sachet = 10 adaptateurs. L’adaptateur peut être stérilisé à l’oxyde d’éthylène (ne pas stériliser en autoclave). À utiliser avec les électrocardiographes Philips PageWriter série TC 860315, 860310 et 860306.

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Fiche technique

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 860315, 860310
Catégorie de produit
  • ECG
Type de produit
  • Accessoires
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Certification CE
  • Oui
Conditionnement
  • 10 adaptateurs
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
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  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 860315, 860310
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  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 860315, 860310
Catégorie de produit
  • ECG
Type de produit
  • Accessoires
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Certification CE
  • Oui
Conditionnement
  • 10 adaptateurs
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

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