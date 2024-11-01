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Chest Lead Set AAMI et CEI

Câbles patient et fils d’électrodes pour ECG de diagnostic

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Jeu de fils pour dérivations précordiales, pour électrocardiographes PageWriter série TC, avec codage couleur AAMI et CEI, comprenant un système (Trident) regroupant 3 fils d’électrodes (70 cm), 12 x 2 bagues de couleur, 3 bagues de base marron, 3 bagues de base blanche (AAMI et CEI), 3 adaptateurs pour fiche banane, 4 étiquettes Trident Yoke (V1-V3, V4-V6, C1-C3, C4-C6) et un manuel d’utilisation. Le système Trident est livré avec la barrette de séparation pré-assemblée.

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Fiche technique

Câbles patient et fils d’électrodes ECG pour ECG de diagnostic
Câbles patient et fils d’électrodes ECG pour ECG de diagnostic
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Thorax
Longueur du jeu de fils
  • 70 cm
Blindé
  • Blindé
Méthode de fixation des électrodes
  • Pince crocodile
Codage couleur
  • AAMI/CEI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 860315, 860310
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Câbles patient et fils d’électrodes pour ECG de diagnostic
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 90 g
Conditionnement
  • 1
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
Câbles patient et fils d’électrodes ECG pour ECG de diagnostic
Câbles patient et fils d’électrodes ECG pour ECG de diagnostic
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Thorax
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 860315, 860310
Catégorie de produit
  • ECG
Voir toutes les caractéristiques
Câbles patient et fils d’électrodes ECG pour ECG de diagnostic
Câbles patient et fils d’électrodes ECG pour ECG de diagnostic
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Thorax
Longueur du jeu de fils
  • 70 cm
Blindé
  • Blindé
Méthode de fixation des électrodes
  • Pince crocodile
Codage couleur
  • AAMI/CEI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 860315, 860310
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Câbles patient et fils d’électrodes pour ECG de diagnostic
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 90 g
Conditionnement
  • 1
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
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