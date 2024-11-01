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LNCS to IntelliVue Masimo SET® or IntelliVue Philips FAST-SpO₂ LNCS Dual Key Patient Cable(LNC MP10) Masimo MP-10, capteur de SpO2

Consommables d’oxymétrie de pouls

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Fiche technique

Câble adaptateur de SpO2
Câble adaptateur de SpO2
Longueur du câble
  • 3 m
Nombre de broches
  • 8 broches
Compatibilité du capteur
  • Masimo
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • Moniteurs SureSigns VM1 : 863264, 863265, 863266 ; VM4 : 863063, 863085 ; VM6 : 863064, 863065, 863086 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088, 863317 ; VS2 : 863278, 863279 ; VS3 : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074 ; VS4 : 863283 ; VSi : 863276, 863277 ; MMS : 862442 ; MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322, 865120 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; MMX : 867036 ; MX40 : 865350, 865351 ; module d’oxymétrie de pouls : 862112 ; module Masimo® SET™ : 867192 ; CM10 : 863301 ; CM12 : 863303 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304, 863322 ; FM30 : 862199 ; FM40 : 865132 ; FM50 : 865071
Catégorie de produit
  • SpO2
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Câble patient SpO₂
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient (réutilisable)
Poids
  • 0,09 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 câble/boîte
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • Capteurs compatibles
Câble adaptateur de SpO2
Câble adaptateur de SpO2
Longueur du câble
  • 3 m
Nombre de broches
  • 8 broches
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • Moniteurs SureSigns VM1 : 863264, 863265, 863266 ; VM4 : 863063, 863085 ; VM6 : 863064, 863065, 863086 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088, 863317 ; VS2 : 863278, 863279 ; VS3 : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074 ; VS4 : 863283 ; VSi : 863276, 863277 ; MMS : 862442 ; MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322, 865120 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; MMX : 867036 ; MX40 : 865350, 865351 ; module d’oxymétrie de pouls : 862112 ; module Masimo® SET™ : 867192 ; CM10 : 863301 ; CM12 : 863303 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304, 863322 ; FM30 : 862199 ; FM40 : 865132 ; FM50 : 865071
Catégorie de produit
  • SpO2
Voir toutes les caractéristiques
Câble adaptateur de SpO2
Câble adaptateur de SpO2
Longueur du câble
  • 3 m
Nombre de broches
  • 8 broches
Compatibilité du capteur
  • Masimo
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • Moniteurs SureSigns VM1 : 863264, 863265, 863266 ; VM4 : 863063, 863085 ; VM6 : 863064, 863065, 863086 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088, 863317 ; VS2 : 863278, 863279 ; VS3 : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074 ; VS4 : 863283 ; VSi : 863276, 863277 ; MMS : 862442 ; MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322, 865120 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; MMX : 867036 ; MX40 : 865350, 865351 ; module d’oxymétrie de pouls : 862112 ; module Masimo® SET™ : 867192 ; CM10 : 863301 ; CM12 : 863303 ; CM100 : 863300 ; CM120 : 863302 ; CM150 : 863304, 863322 ; FM30 : 862199 ; FM40 : 865132 ; FM50 : 865071
Catégorie de produit
  • SpO2
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Câble patient SpO₂
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient (réutilisable)
Poids
  • 0,09 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 câble/boîte
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  • Aucune
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  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • Capteurs compatibles
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

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